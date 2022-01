STOR PÅGANG: I flere kommuner, må man i dag bekrefte positiv hurtigtest ved å i tillegg ta en PCR-test.

Helsedirektoratet foreslår endringer i test-systemet

Flere kommuner melder om et testtilbud som er i ferd med å falle sammen, og etterlyser at hurtigtester erstatter PCR-testing. Løsninger kan være på plass om kort tid, skriver Helsedirektoratet til VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Flere norske storbyer melder om enorm pågang av folk som vil ha PCR-test og at test-systemet kan knele. Hovedutfordringen som trekkes frem, er hvor mye kapasitet som brukes på å PCR-teste folk som allerede har en positiv hurtigtest.

I dag må nemlig personer som tester positivt på hurtigtest, i tillegg ta en PCR-test for at Folkehelseinstituttet skal få oversikt over smittespredningen i landet.

Nå har Helsedirektoratet utarbeidet et forslag for regjeringen, til hvordan folk selv kan registrere positive selvtester uten behov for PCR-test.

– Vi har utarbeidet forslag til hvordan de som har behov for en bekreftende test fortsatt kan få det, uten at kommunene og laboratoriene belastes for mye. Dette vil gjøre det mulig å møte behovet også ved videre smittevekst, skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en e-post til VG.

Kan komme om få dager

Mange kommuner har allerede systemer hvor folk selv kan registrere positive selvtester. Men ettersom disse ikke kommuniserer med Helsenorge og MSIS (Det nasjonale overvåkningssystemet for smittsomme sykdommer), risikerer FHI å miste oversikten over hvor mange som smittes.

Derfor må et nasjonalt registreringssystem på plass, for å sørge for at alle positive tester kommer med i de offisielle smittetallene.

– Når kan et nasjonalt system for selvregistrering av coronatester være oppe og gå?

– Det er allerede oppe og går i mange kommuner, men det er viktig at alle får muligheten til å registrere selvtest som er positiv. Dette kan komme på plass i løpet av ganske få dager, men det må gjøres noen tilpasninger i samarbeid med kommunene, skriver Nakstad.

Torsdag denne uken sendte Oslo kommune et brev til Helsedirektoratet, hvor de meldte om kritiske tilstander i dagens testtilbud. I brevet etterlyser de at en ordning er på plass innen mandag.

– Er det mulig å få på plass før mandag?

– Vi tror det er mulig å få på plass løsninger som reduserer behovet for PCR-tester i løpet av kort tid, kanskje i løpet av helgen, men det avhenger av hvilke løsninger vi ender opp med, skriver Nakstad.

– Det mest realistiske er at det tar noen dager å få et system på plass som kan brukes i alle kommuner, så det kommer nok til å bli jobbet med dette gjennom helgen og utover i neste uke, vil jeg tro.

Samtidig skriver han at Helsedirektoratet har forståelse for at presset mot den kommunale testkapasiteten er stort, og dette jobbes med hver dag.

– Vi hadde senest et grundig møte om dette i ettermiddag sammen med FHI og statsforvalteren.

Mangler hurtigtester

I Oslo kommunes brev til Helsedirektoratet, opplyser også kommunen om stor mangel på hurtigtester, og at de trenger minst 1,3 millioner hurtigtester i ukene fremover.

– Kan dere forsikre Oslo om at de får minst 1,3 millioner tester i uken fremover?

– På sikt vil vi sende ut minst 5 millioner hurtigtester hver uke til norske kommuner, og de vil fordeles utfra behov. Hvor mange tester Oslo får vil avhenge av forbruket og eventuelle endringer i testanbefalinger, skriver Nakstad.

Han legger til at kommunen har nok tester til dagens testregime, inkludert skoletesting.

– Men hvis smitten fortsetter å øke like raskt som nå vil det være behov for mange flere tester. Derfor vil kommunen få stadig flere tester i tråd med leveransene til Norge de neste ukene, skriver han.