VALGETS KVALER: Mange nordmenn vil bli smittet med omikronvarianten fremover, mener FHI. Samtidig når stadig flere nordmenn 20-ukersgrensen og kan ta dose tre om de vil.

Ta dose tre eller satse på smitte? Dette svarer FHI

For mange grupper har FHI en klar anbefaling om å oppfriskningsdose, men for friske mellom 18 og 44 år vet ikke FHI om nytten er større enn ulempene.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Nå nettopp

Nå er ikke strategien å stoppe smitten, men å spre den utover. FHI mener at omikron-bølgen ikke kan stoppes, men at det nå handler om ikke å få for mange smittede på én gang – fordi det kan overbelaste helsevesenet.

– Når dere sier mange vil bli smittet uansett fremover og at det bare er et spørsmål om når, hva vil du si til dem som tenker at det er like greit å bli smittet og bli ferdig med det? spør VG FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– Det er en høy risiko ved det for ganske mange. For de uvaksinerte er det en høy risiko, og for dem som fortsatt ikke har fått tredje dose og er eldre eller har underliggende risikofaktorer, svarer FHI-direktøren.

For FHI har en klar anbefaling om å ta oppfriskningsdose til:

Alle i aldersgruppen 45 år og eldre og sykehjemsbeboere

Personer 18 år og eldre som tilhører risikogruppene

Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten

I tillegg har de åpnet for at ellers friske personer 18–44 år kan få.

Dette er beskjeden til de yngre uten risikofaktorer

Om du er 18–44 år er det altså ikke sånn at FHI sier du bør ta vaksinen, slik de gjør for dem over 45 år eller folk med underliggende sykdommer.

– Er å ta oppfriskningsdose bedre enn å la seg smitte/satse på beskyttelse via smitte for denne gruppen?

– To doser gir god og langvarig beskyttelse mot alvorlig sykdom. Alvorlig sykdom er sjeldent blant vaksinerte i 18-44-årsalderen. Vi er usikre på om nytten av en tredje dose til friske i gruppen 18–44 år, særlig de yngre blant dem, er større enn ulempene. På sikt er det mulig at det er bedre å gjennomgå en infeksjon enn en tredje vaksinedose. Vi vet ikke hva som er lurest, svarer FHI-overlege Preben Aavitsland.

Da FHI ga sitt faglige råd om vaksinering av denne gruppen, påpekte de at de eldste i denne aldersgruppen kan «ha noe økt risiko for mer alvorlig forløp, de yngste potensielt en noe økt risiko for mer alvorlige bivirkninger slik som myokarditt».

– Det er personer i denne gruppen som er gravide eller som har underliggende sykdommer/helsetilstander som gjør at de kan ha en noe økt risiko for alvorlig forløp, påpekte FHI.

Så noen oppfordres til å ta vaksinen.

– De eldste i denne aldersgruppen og de som har yrkesrelatert eller annen økt eksponering for smitte oppfordres til å takke ja til oppfriskingsvaksinasjon, skrev FHI.

Reise-utfordringer

Hvis du skal reise utenlands fremover, kan det imidlertid bli vanskelig å gå på restaurant i mange land, hvis du velger å takke nei til dose tre. For flere har strammet kraftig inn for å få flere til å vaksinere seg. Et eksempler:

Tyskland: Fra 15. januar må fullvaksinerte ha negativ test for å komme inn på restauranter i Berlin, mens folk som har boosterdose slipper å teste seg.

Og reglene for når du har gyldig coronapass hvis du har vært smittet – og har en eller to doser i tillegg – varierer fra land til land. Men assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier:

– Vi vil ikke anbefale tredje dose bare på grunn av reisebehov alene, men hvis du har tatt tredje dose er du bedre beskyttet mot alvorlig sykdom både hjemme og på reisen. Å bli syk i utlandet med covid-19 er ikke fordelaktig hvis du er uheldig og trenger helsehjelp, sier Nakstad.

– Fare for at folk ikke vil følge råd og regler

Både FHI og Helsedirektoratet trekker frem hensynet til samfunnet for dem som nå vurderer å la seg smitte – eller tenker at de ikke trenger å følge tiltak hvis de uansett kan få smitte på et tidspunkt.

– Det er en fare for at folk nå tenker at det ikke er så nødvendig å følge de rådene og reglene som finnes, men jeg vil understreke at vi fremdeles er inne i en alvorlig pandemi og at det er viktig at ikke for mange blir smittet samtidig, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

IKKE SAMTIDIG: Helsedirektoratet har påpekt at det kan bli vanskelig å drive helsetjenester, skole og samfunnskritiske funksjoner hvis veldig mange nå blir syke samtidig. Bjørn Guldvog påpeker at de nye tiltakene er til for å hindre det.

– Hva vil du si til dem som tenker at det er like greit å bli syk nå og få det overstått?

– Under en pandemi så må vi stå sammen. Vi må ikke bare oppnå våre individuelle mål, men vi må oppnå de målene som vi har som et fellesskap. Og da vil det være uansvarlig å tenke at man ikke behøver å forholde seg til de råd og regler som gjelder, sier helsedirektøren.