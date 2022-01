STYRER STOR SKOLE: Ann-Mari Henriksen er rektor på en av Norges største skoler, Åssiden videregående i Drammen med 2200 elever.

Lettelsene: Regner med elev-fravær vil skyte i været - usikre på eksamen

En av landets største skoler, Åssiden videregående, regner med økt fravær blant elevene etter grønt nivå og regjeringens lettelser. Flere krever en rask avklaring om det blir eksamen.

– Vi frykter at en strategi der flere skal smittes vil kunne føre til et krevende fravær i månedene fremover. Det vil jo være en naturlig følge av en strategi med mer testing og smitte. Og det er ikke til å komme forbi at enda mer fravær går ut over læringstrykket, sier rektor Ann-Mari Henriksen på Åssiden videregående skole i Drammen.

Hun har 2200 elever på skolen. Inntrykket hennes er at tilbakeføringen til grønt fra rødt nivå fra mandag av, er godt mottatt.

– Jeg sier ikke at helse- og skolemyndighetene har valgt feil strategi. Jeg støtter overgangen fra rødt til grønt tiltaksnivå. Men vi må ta høyde for at økt fravær og en fortsatt krevende driftssituasjon er en følge av dette, legger hun til.

Helhetlige vurderinger

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet er også obs på at en strategi med mer testing og økt smitte, kan medføre mer fravær i skolen.

– Bekymret for at det fortsatt kan bli vanskelig å holde skoler og barnehager åpne på grunn av mye fravær?

– Ja, svarer Handal.

Han mener at det ikke bare er hensynet til smittetrykk som er viktig for at skoler og barnehager de neste ukene skal greie å opprettholde forsvarlig drift.

– Det må også gjøres helhetlige vurderinger både av smittetrykk, av sykefravær og tilgang til bemanning, legger Handal til.

DELT OM EKSAMEN: Navin Ahmad er elevrådsleder for 2200 elever. Hun forstår godt om eksamen nok en gang blir avlyst, men ønsker for egen del at den blir gjennomført.

Navin Ahmad (18) går tredje året på Åssiden videregående, hvor hun også er elevrådsleder. Hun mener også at det er lurt at skolen og elevene forbereder seg på at det kan komme mer smitte og dermed økt fravær på skolen fremover.

Ulik undervisning for elevene

18-åringen tror det kan bli krevende å gjennomføre sentralgitt eksamen.

– Jeg har forståelse for at eksamen eventuelt blir avlyst også til våren. Elever i videregående er inne i enda et uforutsigbart skoleår med veldig ulik undervisning mellom elever og skoler, sier elevrådslederen.

Men hun legger til:

– Samtidig ønsker jeg for egen del at eksamen blir gjennomført. Jeg som tredjeklassing har ingen erfaring med eksamen. Men trenger dette som en erfaring og trening før høyere utdanning, sier Navin til VG.

STYRER SKOLE-NORGE: Kunnskapsminister Tonje Brenna i aksjon på regjeringens pressekonferanse om corona torsdag kveld.

Foreløpig plan: Gjennomføre eksamen

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) får om et par uker en vurdering fra Utdanningsdirektoratet om forsvarligheten av å gjennomføre eksamen.

Hun skriver i en e-post til VG:

– Foreløpig er planen å gjennomføre eksamen som planlagt. Kunnskapsdepartementet har bestilt en risikoanalyse fra Utdanningsdirektoratet knyttet til eksamensgjennomføring våren 2022, tilsvarende det som ble gjort for eksamensgjennomføringen våren 2021. Den får vi i slutten av januar. Departementet vil vurdere behovet for eventuelle tiltak etter det, skriver Brenna.

Heller ikke i fjor eller i 2020 ble det gjennomført sentralgitt eksamen for elever i videregående.

TOK I MOT ELEVER: Kuben-rektor Kjell Ove Hauge (helt til venstre) tok i mot elever på Kuben videregående skole etter en tidligere periode med hjemmeskole.

På Kuben videregående skole i Oslo, er rektor Kjell Ove Hauge ikke så redd for at anbefalingen om det nye grønne tiltaksnivået og mer tilstedeværende elever og lærere vil føre til mer smitte og sykefravær.

– Vi er glade for at regjeringen og helsemyndighetene har landet på grønt nivå for oss i videregående skole. Nå kan vi drive skole på en mer vanlig måte igjen. Det er vi fornøyd med, sier Hauge.

Ser an utviklingen

Han styrer en skole med hele 1800 elever, og vil ikke ta sorgene på forskudd.

– Per nå er 10 av 300 ansatte hjemme på grunn av sykdom eller karantene. 20 av 1800 elever er hjemme. Men hvis 11000-12000 mennesker smittes daglig i Norge – og dette øker på, så kan sykefraværet bli større. Det får vi håndtere når den utfordringen måtte komme.

– Hva med eksamen, er det forsvarlig å gjennomføre?

– Vi får se an utviklingen litt fremover. Blir det mye smitte de nærmeste ukene, er vi i grenseland for om eksamen kan gjennomføres. Jeg forutsetter at sentrale myndigheter foretar en grundig gjennomgang av dette. Det er uansett viktig at det tas en beslutning rimelig raskt, slik at vi får forutsigbarhet, svarer Hauge.

SKOLEBYRÅD: Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) er oppvekst- og kunnskapsbyråd i Oslo.

Smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo, legger ikke skjul på at det vil bli økt smitte i ukene fremover.

– Vi må regne med økt smitte i samfunnet generelt. Det blir da viktig å følge med på gjeldende regler for karantene og isolasjon, samt huske smittevern, sier Hagen.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), minner om at elevene som kommer tilbake til skolene fra sykefravær vil være godt beskyttet, men:

– Fravær på grunn av økt smitte er selvfølgelig ikke gunstig. Fysisk tilstedeværelse på skolen er veldig viktig, både for læring og elevenes psykiske helse, skriver Eidsvoll i en e-post.

300–400 elever smittet

Tilbake i Drammen er rektor Ann-Mari Henriksen opptatt av at økende fravær kan føre til enda mer ulike forutsetninger blant elevene til å gjennomføre eksamen.

– 300-400 av elevene våre har vært smittet, mange i de siste ukene da vi har hatt høyt smittetrykk. Vi må regne med at helsemyndighetene har tatt med i sine vurderinger at den nye strategien også vil medføre mer fravær, sier hun.

Den erfarne rektoren mener sjansene øker for avlyst eksamen også i 2022.

– Hvis den nye strategien medfører mye fravær fremover, ser jeg en økende sjanse for avlysning. Nå er det viktig at departementet raskt går ut og avklarer dette, slik at vi tidligst mulig vet hva vi har å forholde oss til.