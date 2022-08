FREMSKYNDER:

NRK: Regjeringen varsler nye strømtiltak

Tiltakene innebærer at norske husstander får 90 prosent i strømstøtte allerede fra 1. september. Mandag møtes Stortingets presidentskap for å vurdere å avbryte sommerferien.

NRK melder at regjeringen vil forsterke strømstøtteordningen til norske husstander.

Det innebærer at husstander får strømstøtte på 90 prosent fra 1. september.

Tidligere har denne støtten vært planlagt fra 1. oktober.

– Det blir et litt større avtak på regninga i september, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

Presidentskapet i Stortinget skal samles mandag for å vurdere å avbryte sommerferien.

Hvorfor er strømmen så dyr? Her er en kjapp innføring i hvorfor det er så dyrt – og hva som påvirker prisen.

Fremskynder ordning

Tidligere i år ble det bestemt at strømstøtten til privatpersoner vil økes til 90 prosent fra oktober når strømmen koster med enn 70 øre/kWh.

Nå skal den altså innføres allerede i september.

Regjeringen har vært under hardt press for å komme med nye tiltak mot strømkrisen.

Det er særlig tiltak for magasinfylling som vurderes for å sikre forysningssikkerheten, ifølge VGs opplysninger.

Strømstøtte til utsatte bedrifter er også at et av tiltakene som er vurdert.

– Det er viktig for oss å ha full kontroll over forsyningssikkerheten til en hver tid. Vi jobber nå konkret med tiltak der eksporten kan begrenses når magasinfyllingsgraden er under et visst nivå. Vi ønsker å opprettholde energisamarbeidet, men det er viktig for oss at folk kan være helt trygge på forsyningssikkerheten i Norge, sier olje- og energiminister, Terje Aasland (Ap) til VG onsdag ettermiddag.

– Viktig å kjenne effekten

Aasland har tidligere lovet at strømstøtteordningen for privatpersoner skal bestå så lenge prisene er urimelig høye.

Det er ventet at hovedtiltakene mot strømkrisen skal presenteres førstkommende uke, ifølge VGs opplysninger.

Olje- og energiministeren har tidligere advart mot å forhaste seg, da det kan svekke forsyningssikkerheten eller øke prisene.

– Derfor er det viktig at vi kjenner effekten av alle tiltakene. Hvis ikke kan vi fort gjøre situasjonen verre, og det vil ikke denne regjeringen gjøre. Vi jobber intenst med det nå.

