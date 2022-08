FREMSKYNDER: Statsminister Jonas Gahr Støre fremskynder strømstøtten.

NRK: Regjeringen med nye strømtiltak

Tiltakene innebærer at norske husstander får 90 prosent i strømstøtte allerede fra 1. september. Mandag møtes Stortingets presidentskap for å vurdere å avbryte sommerferien.

NRK melder at regjeringen vil forsterke strømstøtteordningen til norske husstander.

Det innebærer at husstander får strømstøtte på 90 prosent fra 1. september.

Tidligere har denne støtten vært planlagt fra 1. oktober.

– Det blir et litt større avtak på regninga i september, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

– Dette gir en forsikring når prisen går over 70 øre, da blir 90 prosent støtte. Nordmenn er avhengig av strøm, sier statsministeren til kanalen.

Ifølge VGs opplysninger skal det også komme tiltak for å sikre fyllingsgraden i de store magasinene og dermed begrense eksporten.

Kan avbryte sommerferien

Presidentskapet i Stortinget skal samles mandag for å vurdere å avbryte sommerferien.

– Jeg er glad for at statsministeren igjen bekrefter at de jobber med en strømstøtte til bedriftene. Strømsituasjonen har gått fra vondt til verre siden NHO først krevde en strømordning i slutten av januar, formidler kommunikasjonssjef Unni Strømstad i NHO i en epost på vegne av administrerende direktør, Ole Erik Almlid til E24.

– Det er derfor bra at statsministeren og regjeringen har tatt initiativ til et møte med arbeidslivets parter i morgen for å diskutere situasjonen.

OLJE- OG ENERGIMINISTER: Terje Aasland (Ap)

Fremskynder ordning

Tidligere i år ble det bestemt at strømstøtten til privatpersoner vil økes til 90 prosent fra oktober når strømmen koster med enn 70 øre/kWh.

Nå skal den altså innføres allerede i september.

Regjeringen har vært under hardt press for å komme med nye tiltak mot strømkrisen.

Strømstøtte til utsatte bedrifter er også at et av tiltakene som er vurdert, bekreftet regjeringen til VG onsdag.

– Det er viktig for oss å ha full kontroll over forsyningssikkerheten til en hver tid. Vi jobber nå konkret med tiltak der eksporten kan begrenses når magasinfyllingsgraden er under et visst nivå. Vi ønsker å opprettholde energisamarbeidet, men det er viktig for oss at folk kan være helt trygge på forsyningssikkerheten i Norge, sier olje- og energiminister, Terje Aasland (Ap) til VG onsdag ettermiddag.

– Viktig å kjenne effekten

Aasland har tidligere lovet at strømstøtteordningen for privatpersoner skal bestå så lenge prisene er urimelig høye.

Det er ventet at hovedtiltakene mot strømkrisen skal presenteres førstkommende uke, ifølge VGs opplysninger.

Olje- og energiministeren har tidligere advart mot å forhaste seg, da det kan svekke forsyningssikkerheten eller øke prisene.

– Derfor er det viktig at vi kjenner effekten av alle tiltakene. Hvis ikke kan vi fort gjøre situasjonen verre, og det vil ikke denne regjeringen gjøre. Vi jobber intenst med det nå.

ETTERLYSER BEDRIFTSSTØTTE: Venstres Ola Elvestuen ber om støtte til små og mellomstore bedrifter.

– Bedt om ekstraordinært møte

Venstre støtter fremskyndingen av strømstøtten, men mener samtidig at det ikke er kommet tiltak som skal hjelpe folk å redusere forbruket sitt, ifølge Ola Elvestuen.

Han er opptatt av at også bedriftene må få hjelp.

– Venstre har helt siden desember 2021 foreslått strømstøtte til små og mellomstore bedrifter som er mest utsatt for høye strømpriser, men hver gang blitt nedstemt av Ap, Sp og SV. Foreløpig kjenner vi ikke hvordan utsatte bedrifter skal hjelpes, men vi må få det på plass, skriver han i en e-post til VG.

PARTILEDER: Sylvi Listhaug i Frp.

Leder i Frp, Sylvi Listhaug, mener regjeringen driver «kraftløs symbolpolitikk».

– Det eneste som virkelig vil avhjelpe situasjonen er FrPs forslag om 50 øre makspris på strøm for alle, også bedrifter, skriver pressekontakt Kai-Morten Terning til VG på vegne av partilederen.

Rødts Sofie Marhaug har tidligere uttalt til VG at hun vil ha makspris på 35 øre kWh strøm.

– Rødt har bedt om et ekstraordinært møte i Stortinget for å tvinge fram tiltak som gjøre noe med den akutte strømkrisen, skriver hun via sin pressesekretær i en epost til VG.

– Stortinget må samles for å ta stilling til disse forslagene. Mens regjeringen har grenseløs tålmodighet, sliter folk desperat med strømregningen og magasinene tømmes, mener Marhaug.