STUDIESTART: Her fra fadderuken i Bergen. Mange studenter samler seg da i Nygårdsparken.

Politiet: Strengere med parkdrikking under fadderukene

Politiet gjør seg klare for studentfestene ved studiestart. Terskelen for bøter for drikking på offentlige steder senkes.

Publisert: Nå nettopp

Politiet vil være strengere i år enn under pandemien med å skrive ut bøter for drikking på offentlig sted, melder Khrono.

Nettavisen har vært i kontakt med politiet ved de største studiebyene. De neste ukene skal flere tusen studenter begynne på høyskoler og universiteter for første gang. Årets semesterstart blir også første uten smittevernråd etter pandemien.

Politistasjonssjef i Bergen sentrum, Lars Morten Lothe, forteller at politiet har vært i kontakt med utdanningsinstitusjonene for å forebygge.

– Vi gjør noen spesielle tiltak under fadderuken. Spesielt i forkant, der forebyggende avsnitt er ute og forteller om hvordan vi ønsker de nye studentene skal opptre, sier Lothe til Khrono.

– Fokus på parkfester

Han nevner drikke på offentlig sted, urinering på gaten, rope og skrike til politiet og bråk på utesteder som hendelser politiet ønsker å unngå.

– Vi har hatt utstrakt kontakt med studiestedene og de som arrangerer fadderukene, og informert om hva slags reaksjoner som kan komme fra politiet når dette gjøres, sier han til VG og legger til:

– Vi har fokus på parkfester og drikking på offentlige steder.

Vil unngå situasjonene som var i 2021

Under pandemien i 2021 var det fult fadderuke-kaos rundt om i Norge. Flere avlyste arrangementer ved studiestart første til at nye studenter samlet seg i parker for å drikke. I Oslo varslet byrådsleder Raymond Johansen at politiet vil slå hardere ned på drikking i parkene.

VG var da i kontakt med studenter over hele landet for å høre hvordan de opplevde situasjonen.

FLASKEBEVIS: Tomme glassflasker i Nygårdsparken under fadderuken viste at studenten hadde samlet seg til fest utendørs.

– Vi vil unngå det som skjedde i 2020 og 2021, da var det mange som samlet seg i parkene på grunn av smittevernrådene som var. Vi så litt mellom fingrene, men nå oppfordrer vi fadderukene til å ta vorspielet hjemme eller inne hos noen, sier politistasjonssjef til VG.

– Hva gjør politiet om dere ser en faddergruppe som drikker i parken?

– Det første vi kommer til å gjøre er å be de pakke vekk alkoholen eller dra til et privat sted for å drikke videre, sier han.

Han legger til at det er været som bestemmer om det blir et problem.

– Så langt har det ikke vært mye drikking ute på grunn av været vi har hatt.