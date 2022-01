BORTFØRT: En 20-åring ble bortført søndag. Han var hjemme hos sine foreldre søndag. Alle tre ble utsatt for vold, ifølge politiet.

To menn i 20-årene pågrepet etter Tolga-bortføring

Politiet har det siste døgnet gjort to pågripelser i den spesielle bortføringssaken i Tolga.

Den første pågripelsen fant sted tirsdag kveld, mens den andre mannen ble pågrepet onsdag.

– Vedkommende er på vei inn i avhør, sier politiadvokat Vibeke Stolpe Ekeland til VG ved 15-tiden.

Straffesaksansvarlig Roger Næss forteller under et pressetreff onsdag ettermiddag at pågripelsen fant sted uten dramatikk.

En annen mann i 20-årene, som erkjenner straffskyld, meldte seg for politiet i går kveld. Han ble i dag fremstilt for fire ukers varetektsfengsling.

– Dette er en ung gutt som angrer på det han har gjort, sier mannens forsvarer Harald Grape til NRK.

Politiadvokat Ekeland ønsker ikke å kommentere hvorvidt det er en relasjon mellom de to siktede, eller mellom dem og fornærmede.

Tidligere har politiet sagt at de ser etter to eller flere gjerningspersoner i saken. På spørsmål fra pressen om de nå har kontroll på de to de mente var involvert, svarer Ekeland:

– Pågripelsene er basert på informasjon vi har i saken, og konkret hvilke personer vi har mistanke mot eller eventuelt har mistanke mot, ønsker vi ikke å kommentere.

– Han har empati med ofrene

På spørsmål fra statskanalen om hvorfor den første pågrepne meldte seg, svarer advokat Grape:

– Fordi han har empati med ofrene. Han vil gjøre opp for seg.

Den nå pågrepne mannen i 20-årene er norsk og fra Østlandet. Han skal ikke være tidligere straffedømt, etter det VG kjenner til.

Helge Hartz er bistandsadvokaten til den fornærmede mannen og hans foreldre. Han sier følgende om den siste utviklingen i saken:

– Jeg er gjort kjent med den andre pågripelsen gjennom pressemeldingen fra politiet. Jeg har ikke snakket med min klient om dette ennå, så jeg har ikke noen kommentarer rundt dette.

– Kan du si noe om helsetilstanden til fornærmede nå?

– Jeg ønsker ikke å si noe mer enn at han føler seg godt ivaretatt og at det har vært en god dialog med politiet hele veien.

Dramatisk kidnapping

Natt til søndag ble en 20 år gammel mann og hans foreldre utsatt for vold hjemme i Tolga nord i Østerdalen, etter at ukjente gjerningspersoner angrep dem.

20-åringen ble tatt med i bilen. Først søndag kveld kom han til rette, da han meldte seg for politiet fra et nordgående tog som var på vei fra Gardermoen til Hamar.

20-åringen ble truffet av skudd under bortføringen. Én av hypotesene som politiet undersøker, er motivet for bortføringen kan ha vært gjeld.

Kripos bistår Innlandet politidistrikt med den taktiske etterforskningen.

– Politiet etterforsker fremdeles saken med full styrke, opplyser politiet i en pressemelding.

Saken oppdateres.