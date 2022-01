BORTFØRT: En 20-åring ble bortført søndag. Han var hjemme hos sine foreldre søndag. Alle tre ble utsatt for vold, ifølge politiet.

Person pågrepet i Tolga-bortføringen – erkjenner straffskyld

En person er pågrepet etter at en 20-åring ble bortført i Tolga søndag. Politiet ser ikke bort fra at det kommer flere pågripelser.

Personer erkjenner straffskyld for frihetsberøvelse, opplyser advokat Harald Grape til VG. Forsvareren vil ikke kommentere om siktede selv deltok i bortføringen.

Grape opplyser Arbeidets Rett/Østlendingen at klienten meldte seg frivillig til politiet tirsdag.

Onsdag ettermiddag er det fengslingsmøte i Østre Innlandet tingrett.

– Politiet etterforsker fremdeles saken med full styrke og ser ikke bort fra at det kommer flere pågripelser, melder politiet i en pressemelding.

Det var natt til søndag rundt klokken 02.00 at politiet fikk melding om at tre personer hadde blitt utsatt for vold på en privatadresse i Tolga i Østerdalen.

20-åringen var sammen med sine foreldre da ukjente gjerningspersoner angrep alle tre på adressen. Sønnen ble deretter tatt med, før han nær et døgn senere, søndag kveld, selv meldte fra til foreldrene om at han var blitt frigitt.

– Jeg er kjent med at det er tatt ut siktelse og at det er begjært varetektsfengsling. Jeg har informert familien om at det vil bli varetektsfengsling. Vi skal snakke mer senere, sier Helge Hartz, bistandsadvokat for 20-åringen, til Arbeidets Rett etter pågripelsen onsdag.

20-åringen ble skutt under bortføringen. Én av hypotesene som politiet undersøker, er motivet for bortføringen kan ha vært gjeld..

