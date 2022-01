BORTFØRT: En 20-åring ble bortført søndag. Han var hjemme hos sine foreldre søndag. Alle tre ble utsatt for vold, ifølge politiet.

Forsvarer om Tolga-siktet: − Lei seg for det han har gjort

Politiet har det siste døgnet gjort to pågripelser i den spesielle bortføringssaken i Tolga.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Den første pågripelsen fant sted tirsdag kveld, mens den andre mannen ble pågrepet onsdag.

Advokat Harald Grape forsvarer mannen i 20-årene som først ble pågrepet. Han sier til VG at klienten selv ønsket å gå til politiet.

– Han er ganske sjokkert over opptredenen. Han kjenner seg ikke igjen i seg selv. Han ønsker å gjøre opp, tilstå og gjøre livet lettere for fornærmede i saken, sier Grape til VG.

Mannen erkjenner straffskyld. Han ble onsdag varetektsfengslet i fire uker. Forsvareren legger til at klienten er sliten etter lange avhør. De to møtte politiet sammen tirsdag morgen.

– Han er fortvilet og lei seg for det han har gjort, sier Grape.

Forsvareren ønsker ikke å kommentere hva hans klient har fortalt om hendelsesforløpet før, under eller etter bortføringen. Han ønsker heller ikke kommentere motivet bak, eller hvorvidt det har vært relasjon mellom de siktede eller fornærmede.

– Er det avtalt nye avhør?

– Ikke så langt. Men han er villig til å la seg avhøre så raskt politiet måtte ønske det, sier Grape.

Mannen i 20-årene er norsk og fra Østlandet. Han skal ikke være tidligere straffedømt, etter det VG kjenner til.

BESLAG: Politiet var onsdag formiddag på siktedes adresse i Oslo.

Pågripelse uten dramatikk

Pågripelsen av den andre mannen forløp uten dramatikk, opplyste straffesaksansvarlig Roger Næss under et pressetreff onsdag.

– Vedkommende er på vei inn i avhør, sier politiadvokat Vibeke Stolpe Ekeland til VG ved 15-tiden.

Forsvareren til mannen, Marius Ihlebæk sier til VG litt over klokken 17, at han er på vei til Hamar for å bistå ham i avhør.

– Jeg har ikke snakket med ham om hvordan han stiller seg til siktelsen. Han er opptatt av å få forklart seg så fort som mulig og samarbeide, sier advokat Marius

Dette sier politiet om forhørene etter Tolga-bortføringen:

Ser etter to eller flere gjerningspersoner

Politiadvokat Ekeland ønsker ikke å kommentere hvorvidt det er en relasjon mellom de to siktede, eller mellom dem og fornærmede.

Tidligere har politiet sagt at de ser etter to eller flere gjerningspersoner i saken. På spørsmål fra pressen om de nå har kontroll på de to de mente var involvert, svarer Ekeland:

– Pågripelsene er basert på informasjon vi har i saken, og konkret hvilke personer vi har mistanke mot eller eventuelt har mistanke mot, ønsker vi ikke å kommentere.

Tirsdag ønsket ikke politiet å si noe konkret om hvorvidt noen var pågrepet.

– Vi valgte i går å ikke fortelle om pågripelsen, og det er av taktiske grunner, forklarer Næss.

Helge Hartz er bistandsadvokaten til den fornærmede mannen og hans foreldre. Han sier følgende om den siste utviklingen i saken:

– Jeg er gjort kjent med den andre pågripelsen gjennom pressemeldingen fra politiet. Jeg har ikke snakket med min klient om dette ennå, så jeg har ikke noen kommentarer rundt dette.

– Kan du si noe om helsetilstanden til fornærmede nå?

– Jeg ønsker ikke å si noe mer enn at han føler seg godt ivaretatt og at det har vært en god dialog med politiet hele veien.

Dramatisk kidnapping

Natt til søndag ble en 20 år gammel mann og hans foreldre utsatt for vold hjemme i Tolga nord i Østerdalen, etter at ukjente gjerningspersoner angrep dem.

20-åringen ble tatt med i bilen. Først søndag kveld kom han til rette, da han meldte seg for politiet fra et nordgående tog som var på vei fra Gardermoen til Hamar.

20-åringen ble truffet av skudd under bortføringen. Én av hypotesene som politiet undersøker, er motivet for bortføringen kan ha vært gjeld.

Kripos bistår Innlandet politidistrikt med den taktiske etterforskningen.

– Politiet etterforsker fremdeles saken med full styrke, så vil tiden vise om der er flere involvert, sier Næss.

Havnet i åker

Ifølge VGs opplysninger kjørte fluktbilen av veien etter en tids kjøring. Der skal den ha havnet rett i potetåkeren til Hans Håkon Westlund på Friland gård i Stor-Elvdal.

– De har deretter kjørt opp på gårdsveien og bak på tunet, og gjemt bilen mellom på potetkjelleren og garasjen, sier gårdeier Westlund da VG møter ham på Friland gård.

les også Her havnet fluktbilen midt i potetåkeren

Ifølge Hamar Arbeiderblad skal gjerningspersonene deretter ha tatt taxi fra Koppang-området, før de nok en gang skal ha byttet bil og fortsatt ferden. VG får bekreftet de samme opplysningene.

– Vi kan bekrefte at det er en taxitur inne i bildet. Vi har tatt beslag i en bil og driver undersøkelser for se om bilen kan knyttes til hendelsen, sier straffesaksansvarlig Næss i politiet.