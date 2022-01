KANDIDAT: Jens Stoltenberg er en av to reelle kandidater til stillingen som ny sentralbanksjef.

Erklærte Stoltenberg habil - fikk knappe beskrivelser av vennskap

Justisdepartementet mener at vennskapet mellom Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre ikke medfører at Stoltenberg vil være inhabil til å behandle aktuelle saker som sentralbanksjef.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Slik oppsummerer departementets lovavdeling sin vurdering av habilitet, i forbindelse med rekrutteringen av ny sjef for Norges Bank.

– For ordens skyld nevner vi at vi ikke har tatt stilling til om de forhold som er nevnt denne uttalelsen, har betydning for om Stoltenberg eller andre kandidater bør utnevnes til sentralbanksjef. Det er spørsmål som ligger utenfor det vi er bedt om å vurdere.

Etter at vurderingen er avgitt, presiserer lovavdelingen at deres habiliteringsvurdering er basert på de beskrivelsene som Finansdepartementet har gitt av Stoltenbergs politiske verv og forholdet til Støre:

– Når det gjelder forholdet mellom Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, er beskrivelsene knappe, både om deres personlige vennskap og om det langvarige fagligpolitiske samarbeidet de har hatt. Selv om noe av dette er forhold som er offentlig kjent, har vi ikke funnet det naturlig å bygge på annet enn det som fremkommer i henvendelsen hit.

Info «Nær personlig tilknytning» I notatet fra Finansdepartementet til lovavdelingen er det gitt følgende beskrivelse av relasjonen mellom Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre: «Statsministeren har gitt uttrykk for at han vil erklære seg inhabil i ansettelsessaken

dersom Stoltenberg er en av søkerne til stillingen som ny sentralbanksjef, og dette er

etter det vi forstår basert på at det foreligger et nært vennskap dem imellom. Vi legger

derfor til grunn at det er en «nær personlig tilknytning» mellom Støre og Stoltenberg.» Vis mer

Lovavdelingen er kommet til at tilhørighet til et politisk parti, tidligere verv eller generelt politisk engasjement i seg selv vanskelig kan føre til inhabilitet:

– Det må også gjelde for en person med så sentral betydning for norsk politikk som Stoltenberg har hatt gjennom mange år. Selv om han på den måten kan sies å skille seg fra andre tidligere politikere, bør det utvises varsomhet med å legge til grunn at personer med lang erfaring fra politikken på generelt grunnlag skal utelukkes fra ledende stillinger i forvaltningen.

Slik oppsummerer lovavdelingen sin vurdering:

– Det klare utgangspunktet må være at vennskapet mellom Stoltenberg og statsministeren og andre mer generelle forhold som Finansdepartementet har omtalt i henvendelsen hit, ikke vil medføre at Stoltenberg vil være inhabil til å behandle aktuelle saker som sentralbanksjef.

Her kan du lese hele habilitetsvurderingen.

– Dette er ikke jus

Heller ikke fremtredende jurister trodde at Jens Stoltenberg ville bli vurdert inhabil.

– Dette er ikke jus, det er politikk, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Det var Finansdepartementet som ba lovavdelingen i Justisdepartementet vurdere habilitetsspørsmål før ansettelsen av ny sjef for Norges Bank.

De to reelle kandidatene er visesentralbanksjef Ida Wolden Bache og tidligere statsminister Jens Stoltenberg. Utnevnelsen kan bli foretatt av regjeringen i statsråd fredag.

Et flertall av de politiske partiene på Stortinget er negative til Stoltenberg, som er en nær venn av Jonas Gahr Støre og partipolitisk knyttet til Arbeiderpartiet.

– Diskusjonen handler om det er ønskelig for Norge å ha en sentralbanksjef som har stått sentralt politisk og har tett koblinger til regjeringen, sier jusprofessor Eivind Smith.

Bernt og Smith er professorer emeriti i jus og eksperter på forvaltningsrett. Bernt er knyttet til Universitetet i Bergen, Smith til Universitetet i Oslo.

EKSPERT: Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus i jus og tidligere rektor ved Universitetet i Bergen. Forvaltningsrett er et av hans spesialfelt.

– Inhabil bare i enkeltsaker

Slik forklarer Bernt inhabilitet:

– Inhabilitet oppstår når en person har så nær tilknytning til et saksforhold eller noen saken gjelder, at vedkommende ikke kan vurdere saken uhildet og upartisk.

Begge professorene understreker at inhabilitet ikke knytter seg til stilling. Man kan ikke være inhabil som sentralbanksjef, bare i enkeltsaker han eller hun får befatning med.

– Juridisk inhabilitet inntrer bare i enkeltsaker, der vedkommendes personlige eller økonomiske interesser eller nærståendes interesser kan komme i spill, sier Smith.

Han sier det ikke er noe galt i å komme i situasjoner som kan gjøre deg inhabil.

– Det som er viktig, er at den inhabile trer til side i saker der inhabilitet oppstår, slik at avgjørelsen flyttes over til noen andre.

– Handler om tillit

Bernt legger til at man godt kan være inhabil i enkeltsaker, uten at det har betydning for å utøve stillingen på en forsvarlig måte. Ingen kan være inhabil hele tiden.

– Men politikerne synes åpenbart det er noe muffens her?

– Den som var nærmest å være tydelig her, var kanskje Sveinung Rotevatn fra Venstre, som sa at det kanskje ikke er noe juridisk problem, men at han ikke liker det likevel, sier Smith.

Han mener den politiske debatten er ganske langt unna spørsmålet om juridisk habilitet.

– Det de fleste snakker om i politikken, er at Jens Stoltenberg notorisk er Ap-mann og kjenner mange mennesker, og at man ikke kan stole på at han helt klarerå skille mellom sin politiske fortid og rollen som mulig sentralbanksjef. Men dette handler om tillit til ham som person og hvordan det vil se ut utad, ikke om juridisk habilitet, sier Eivind Smith.

– Politiske motforestillinger

Jan Fridthjof Bernt mener motstanden mot ansettelsen av Stoltenberg ikke dreier seg om jus, men politikk:

– Det handler om at det i politiske kretser er motforestillinger mot å utnevne en mann med en slik bakgrunn til en så fremtredende posisjon. Om det er grunn til å tro at Stoltenberg som leder for Norges Bank vil bli påvirket av sitt vennskap med statsministeren eller at han vil ivareta Arbeiderpartiets interesser og ønske å være lojal mot partiets kursvalg.

Bernt har vanskelig for å tenke seg situasjoner hvor nettopp det kan bli et problem.

– Stoltenbergs bakgrunn som statsminister ligger langt tilbake i tiden. Han har gått videre i livet og har helt andre forankringspunkter i dag, sier Jan Fridthjof Bernt.

Jens Stoltenberg gikk av som statsminister i 2013 og som Arbeiderpartiets leder året etter. Han har siden vært generalsekretær i NATO, men fratrer 30. september.

EKSPERT: Eivind Smith er professor emeritus i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og ekspert på forvaltningsrett.

– Bestemmer lite på egen hånd

Eivind Smith påpeker at sentralbanksjefens viktigste oppgave er å lede hovedstyret i Norges Bank og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

– Disse kollegiale organene treffer avgjørelser av generell karakter som ikke utløser inhabilitet. Sentralbanksjefen bestemmer veldig lite på egen hånd utad. Og avgjørelsene som vil kunne få betydning for regjeringen, er typisk av generell karakter.

Også Bernt minner om at sentralbanksjefen leder et stort og tungt, faglig apparat.

– Jeg har vanskelig for å forestille meg at det for Støre vil være et problem å forholde seg til dette faglige apparatet, selv om lederen er en nær venn, så lenge det dreier seg om overordnede økonomiske vurderinger som angår Norges ve og vel, sier Bernt.

Støre inhabil ved tilsettingen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har erklært seg inhabil ved utnevnelsen av ny sentralbanksjef, på grunn av sitt nære og langvarige forhold til Jens Stoltenberg.

– De eneste situasjonene der det kan oppstå inhabilitet i forholdet mellom Støre og Stoltenberg, er nettopp knyttet til selve tilsettingsforholdet, sier Bernt.

Lovavdelingen har ikke vurdert spørsmål om Støres habilitet.

Eivind Smith ser ikke noe i habilitetsreglene som i seg selv skulle tale avgjørende mot å ansette Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef:

– Jeg tror ikke lovavdelingens vurdering vil endre noe særlig på dette. Men det betyr jo ikke at andre argumenter mot Jens Stoltenberg faller bort.