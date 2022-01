Vannlekkasje på Majorstuen – beskrives som «skøytebane»

Brannvesenet betegner vannlekkasjen som «større». Politiet advarer om skøyteis og at vann kan renne inn i kjellere.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

Politiet i Oslo meldte natt til lørdag om det de beskriver som en «større vannlekkasje» på Kirkeveien ved Majorstukrysset i Oslo. Når vannet fryser kan det bli glatt og farlig føre.

– Vi har foretatt noen sperringer for å hindre ulykker på den skøytebanen det etter hvert har blitt der, sa politiets operasjonsleder Vidar Pedersen til VG. De har sperret av veien fra Majorstukrysset ned til Frognerstadion.

Like etter klokken 05.00 var lekkasjen stanset. Ifølge vann- og avløpsetaten har det vært brudd i en hovedvannledning, opplyser politiet. De har foreløpig ikke oversikt over omfang og konsekvenser for trafikk og beboere i området.

Det var en politipatrulje som kom over vannlekkasjen:

– Midt i Majorstukrysset blir de oppmerksom på at det kommer vann ut fra kumlokk og fortauskant. Antageligvis er det vannrør som har sprukket. Renner nedover i retning Frogner, og det fryser og blir skøyteis det her, sa operasjonsleder pedersen.

Han sa det også var fare for at vannet kunne renne inn i kjellere.