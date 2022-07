De fleste SAS-flyene står nå på bakken.

Derfor er streiken så vanskelig

Tre dager inn i streiken, står forhandlingene like bom fast som reiseklare nordmenn på Gardermoen. Problemet er at det ikke dreier seg om penger.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– I mine øyne er SAS’ utfordring at vi både må rydde opp etter pandemien og omstille selskapet til et nytt marked – samtidig, sier SAS-sjef i Norge, Kjetil Håbjørg til VG.

Med det nye markedet, mener SAS-sjefen at folk reiser mindre med jobben og mer på ferie:

– Forretningsreisende reiser gjerne frem og tilbake på en dag og er villig til å betale for at det skal skje. Vi har lounge, fast track, og et godt bonusprogram som gjør at de er villige til å betale for å få tjenesten.

– Når dette markedet reduseres og erstattes med fritidsreisende, endres alt for oss. Feriereisende bestiller gjerne reisen lenge før avgang, de er ikke så opptatt av de samme produktene og det er lengre flyturer, kanskje til Gran Canaria eller Spania.

STEILE FRONTER: SAS-sjef Kjetil Håbjørg mener det trengs andre typer pilotkontrakter for å klare å konkurrere i markedet. Pilotene kaller det avtalebrudd.

Overlevelse vs. jobbsikkerhet

Derfor har SAS opprettet datterselskapene SAS Link og Connect, der spesielt sistnevnte retter seg inn mot feriesteder.

Pilotene her blir ansatt med nye avtaler og en annen turnus for å ha piloter når det trengs i helger og ellers når folk drar på ferie. Det er med andre ord mer ulempejobbing og mindre hverdagsjobbing.

Det er pilotene helt imot. For dem handler streiken om jobbsikkerhet. De mener det er avtalebrudd dersom mange av de 550 som mistet jobben under pandemien blir ansatt i datterselskapene i stedet for i SAS Scandinavia der fagforeningen i mange år har opparbeidet gode arbeidsbetingelser for pilotene.

STREIKER: Nestleder i Norsk Flygerforbund, Aleksander Wasland.

Forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Aleksander Wasland, forklarer at pilotene mener at også SAS Link og Connect-fly skal flys av SAS-piloter ansatt i moderselskapet SAS Scandinavia.

– Vi mener det er et avtalebrudd og det har vi stevnet dem for arbeidsretten. Det vi frykter er at de bygger opp disse datterselskapene og setter ansatte opp mot hverandre. Dette kan ikke forstås som noe annet enn en splitt og hersk taktikk for å knuse fagforeningene, sier han til VG.

– Hvordan settes de opp mot hverandre?

– Dette er SAS-flyginger som skal omfattes av den avtalen som allerede er inngått, sier Wasland.

SAS selv mener de går konkurs hvis de ikke gjør dette for å omstille selskapet og avviser at det er avtalebrudd.

– Vi er uenige. Vi holder avtaler vi har inngått. Gjeninnsettelse vil bli gjennomført i tråd med at selskapet vokser. Reell jobbsikkerhet skapes gjennom lønnsomme arbeidsplasser i et nytt marked.

– I mellomtiden kan de få jobb i Connect?

– Ja hvis de ønsker å jobbe i et annet marked som vi ser vokser mer for øyeblikket. Begge disse (SAS connect og link, red.anm.) har skandinaviske vilkår for skandinaviske ansatte.

Pilotene: Strukket oss langt

Pilotene kaller det SAS gjør for fagforeningsknusing og en trussel mot den skandinaviske lønnsmodellen.

De har selv foreslått en rekke kutt i lønn og arbeidsvilkår for å komme SAS i møte. Det dreier seg blant annet om 13 timers lenger arbeidsuker, å gå ned i deltid i lavsesongen og fem prosent ned i lønn.

Pilotene har sagt at dette er på grensen av hva medlemmene i fagforeningen vil akseptere. Aleksander Wasland kaller dette er historiske kutt.

– SAS sier de kan gå konkurs, og mener dere ikke har strukket dere langt nok for å imøtekommende omstillingen til selskapet?

– Det er vi ikke enige i. Vi har imøtekommet dem på nesten alle krav, og vi har jobbet med siden november for å finne løsninger på deres behov. SAS sitt behov for å spare penger har vært et sentralt element på slutten av forhandlingene, og vi har gitt og gitt, sier Wasland.

SAS-sjefen sier det pilotene har lagt på bordet ikke er på langt nær nok for å gjøre selskapet lønnsomt:

– Utfordringen er at vi ser ikke at det skaper lønnsomhet, til tross for forslagene. Hvis investorene ikke tror selskapet er lønnsomt, er det ingen som putter penger i selskapet, sier Håbjørg.

Kan gå konkurs

Forrige uke gikk Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening, ut i VG og sa de var villige til å slå SAS konkurs.

Det støtter også Wasland:

–Poenget er at du kan ikke finansiere et dårlig drevet selskap med ansattes betingelser. Da må SAS spørre seg om de er riktig organisert. Vi mener heller det er kostnadsdrivende å ha tre selskaper med tre administrasjoner. Vi mener vi strekker oss historisk langt. Da må de kanskje se i seg selv om de kan kutte på andre ting, de kan jo se på lederlønningene og bonusene som ble gitt til ledelsen mens SAS fikk store summer fra de tre statene, finansiert med skattebetalernes penger.

Til det svarer Håbjørg at mener alle, inkludert ledelsen, bidrar til å redde SAS.

– Hvis SAS ikke klarer å operere med arbeidsavtalene som er lagt, er det kanskje ikke liv laga, mener pilotene?

– Vi mener det er fullt mulig å ha sunne skandinaviske vilkår, skape lønnsomhet og det er ingen grunn til å slå SAS konkurs, sier SAS-sjefen.

For hver dag streiken pågår, taper SAS rundt 100 millioner.

Hvor lenge streik før ikke mer penger igjen?

– Sas har ikke råd til en konflikt og vi er innstilt på at konflikten må avsluttes raskt.

Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen sier det er en vanskelig sak for begge parter.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen tror pilotene frykter at bransjen blir den nye skipsfarten:

– Det de er redde for, er at dersom de oppsagte pilotene begynner i datterselskap, og hvis de streiker for mye, kan de (SAS, red.anm.) bare slå det selskapet konkurs, så finner flyselskapet et annet sted å leie inn. Og da har man gjort det mye vanskeligere å ramme selskapet gjennom streik, i hvert fall dersom det ikke er altfor vanskelig å finne nye piloter.

– Jeg skjønner frykten mange føler i luftfarten. På den ene siden har piloter hatt gode betingelser lenge og møter internasjonal konkurranse fra lavprisselskaper. SAS kan trolig ikke over tid overleve med et høyere lønnsnivå enn konkurrentene. Samtidig er det krevende for pilotene å gi litt her og litt her, i tillegg føler de at de samtidig blir presset ut og over i andre selskaper.

At streikeretten kan bli eliminert, avviser Håbjørg:

– – Nei, det er ukjent for meg. Vi respekterer streikeretten både nå og fremtiden. At vi skal undergrave rettigheten til å streike, det gjør vi ikke.