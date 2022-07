SJOKKPRIS: Ida Håvik ble målløs da hun så kvitteringen på et par «boller og brus» fra Munchs Café i Åsgårdstrand.

Måtte betale 90 kroner for Solo-flaske på kafé: − Hinsides

Ida Håvik (37) og familien fikk seg en dyr overraskelse da de besøkte Munchs Café og Restaurant på sykkeltur i Åsgårdstrand.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Familien på fire fra Horten var på dagstur til Åsgårdstrand da de bestemte seg for å ta en tur innom Munchs Café og Restaurant, for en liten pause i finværet.

– Det var så idyllisk der, et kjempehyggelig sted, forteller Håvik.

Idyllen ble likevel raskt brutt. Mens Håvik satt ute med barna Erling (5) og Ebba (2), gikk samboer Nils Johan Halvorsen (44) inn for handle på kafeen.

– Samboeren min kom ut og var helt hvit i fjeset!

For to «krabbelurer», (en lokal smultring-lignende spesialitet), en kokosbolle, en halvliter Solo og to lettøl betalte familien 505 kroner.

– Vi skulle kanskje sjekket prisene først, men vi hadde aldri sett for oss dette, sier Håvik til VG.

Krabbelurene kostet 75 kroner hver, og var ifølge Håvik på størrelse med en liten bolle. Kokosbollen kostet 85 kroner, lettølen og brusen kostet begge 90 kroner.

– 85 kroner for en kokosbolle er hinsides.

Har du opplevd stive priser i sommer? Tips oss her.

Samboerparet var først sjokkert, men måtte etter hvert le litt av prisene.

– Vi følte oss litt «ranet i Åsgårdstrand».

Den vitsen er ikke ukjent for eier og daglig leder for kafeen, Martin Pedersen. Han er kjent for å ha begått en rekke væpnede ran på 70-tallet. Pedersen er også aktuell med Discovery-serien «Norges største bankraner», som hadde premiere 23. februar i år. Han startet hos Munchs Kafé og restaurant i 1990.

EKS-KRIMINELL: Martin Pedersen har tidligere vært bankraner. I fengselet studerte han juss, og har senere jobbet som jurist og drevet Munchs Café og Restaurant.

Han sier seg enig i at prisene er høye.

– Folk pleier å spøke med at nå raner han folk på lovlig måte, sier Pedersen som nå også skal holde «Bankraner-standup» i caféen fremover.

Han forklarer at kafeen kun tjener penger på sommeren, og derfor må ha stive priser.

– En kaffekopp hos oss koster 70 kroner, og det koster 80 kroner for en softis. Men det er jo valgfritt hva man ønsker å kjøpe.

Han trekker frem at en rekke faste utgifter også er høye nå, blant annet strømprisene.