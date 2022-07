BLOMSTER: Folk har lagt ned blomster og flagg ved åstedet for skytingen i Oslo sentrum.

Vil ikke svare på om Bhatti-post ble fanget opp

14. juni postet den norske islamisten Arfan Bhatti en oppfordring til drap på homofile på Facebook. Hverken Oslo-politiet eller PST vil svare på om dette ble oppdaget og vurdert.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Homohatet på Bhattis profil ble lagt ut midt under Pride-måneden – uken før Zaniar Matapour (43) åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub. I etterkant av skytingen har posten blitt slettet av Facebook.

Arfan Bhatti (44) er straffedømt flere ganger, og har vært en lederskikkelse i den omstridte gruppen Profetens Ummah. Gruppen har åpent støttet ekstremistgruppen Den islamske staten i Syria og Irak (ISIL), også kalt IS, og vervet flere til krigen i Syria.

DEMONSTRASJON: Arfan Qadeer Bhatti utenfor den amerikanske ambassaden i 2012.

PST har ansvar for å vurdere trusselbildet i Norge. Helt siden 25. juni, dagen etter masseskytingen, har VG stilt gjentatte spørsmål om hvorvidt Bhattis Facebook-post ble fanget opp av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) eller Oslo politidistrikt før skytingen fant sted.

VG har også stilt spørsmål om den informasjonen i så fall tilfløt Oslo politidistrikt, som hadde ansvaret for sikkerheten under Pride-paraden.

Det ønsker hverken PST eller Oslo-politiet å svare på.

FIENDTLIG: Den arabiske teksten på Bhattis Facebook-profil kan tolkes som et budskap om at homofile bør drepes, ifølge terrorforsker.

PST har tidligere oppgitt til VG at de ikke hadde indikasjoner på at Pride kunne være et mer utsatt arrangement enn vanlig i år.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har bedt om at PSTs og politiets håndtering av masseskytingen i Oslo skal evalueres.

Politiet: – Jobber bredt

På spørsmål om Oslo politidistrikt var kjent med Facebook-posten fra Bhatti, og om det i så fall hadde noen innvirkning på deres sikkerhetsopplegg for Pride, svarer Sigrun Farstad i stab for kommunikasjon:

– Vi ønsker ikke nå, av taktiske grunner å kommentere på enkeltpersoner eller konkrete vurderinger, utover det som er formidlet.

Oslo-politiet skriver samtidig at det pågår en omfattende etterforskning av masseskytingen der motiv og mulig medvirkning er sentralt.

– Vi jobber fortsatt bredt og etter flere hypoteser og hvor all informasjon blir grundig og fortløpende vurdert. Per nå er det kun en siktet i saken, han er siktet for drap og drapsforsøk med terrorhensikt.

Politiet har bekreftet at både psykiatri og hatkriminalitet er hypoteser de etterforsker. Enn så lenge har ikke siktede ønsket å la seg avhøre.

BRENNENDE FLAGG: Forsidebildet på Bhattis Facebook-profil ble endret til dette motivet 14. juni i år.

VG har også spurt om Oslo-politiet ble varslet av PST om homohetsen på Bhattis profil, og om de ble varslet av PST om andre forhold knyttet til Bhatti eller den terrorsiktede. De ønsker ikke å kommentere dialogen med PST.

Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. John Christian Elden, som er forsvarer for både Matapour og Arfan Bhatti.

Om Bhattis poster på Facebook skriver Elden følgende i en melding til VG:

– Politiet har nå skriftlig bekreftet til meg at Bhatti hverken er siktet eller mistenkt i noen andre saker enn kniven i bilen fra april, så dette er trolig av mindre interesse.

JOHN CHRISTIAN ELDEN: Advokaten er forsvarer for Zaniar Matapour. Han har også gjennom flere år representert Arfan Bhatti.

Flere koblinger

Allerede dagen etter masseskytingen i Oslo ble det kjent at Matapour i april i år ble stoppet av politiet i en bil sammen med Bhatti. Det var etter dette at han ble innkalt til en bekymringssamtale hos PST.

Senere har det også blitt kjent at Bhatti og Matapour har vært i samme chattegruppe på den krypterte meldingstjenesten WhatsApp.

Facebook-oppdateringen til Arfan Bhatti fra den 14. juni viser et forbudt-skilt med et regnbueflagg inni, og en såkalt hadith. Det er en kort fortelling som skal stamme fra profeten Muhammads ord. VG har fått oversatt fra arabisk til norsk:

«Hvis dere finner en som begår Luts folks gjerning, så drep ham som utfører den og den blir utført på».

«Lut folks gjerning» kan oversettes til ‘seksuell omgang mellom to menn’. Les mer om dette her. Samme dag ble også Bhattis forsidebilde endret til et brennende pride-flagg.

Bildet viser forsidebildet på Arfan Bhattis Facebook-profil 25 juni i år.

– En del av PSTs arbeid

Lørdag 25. juni, dagen etter skytingen, spurte VG PST-sjef Roger Berg hva som er kjedereaksjonen av en post av denne typen fra en aktør som Bhatti.

– Det er jo en del av PSTs arbeid at vi følger med. Vi gjør totalvurderinger og ser hvordan vi kan sette det i en sammenheng. All informasjon er relevant for oss, svarte han, og fortalte videre:

– Vi gjør en totalvurdering av disse miljøene, og jeg har ikke lyst til å gå inn på enkeltpersoner. Men personer som ytrer seg for å motivere til vold er relevant for oss. Det er lov å si ting, å mene ting sterkt i det liberale demokratiet vi lever i. Det er i det øyeblikket man går til handling at man reagerer.

– Her er det en trusselaktør som kommer med en trussel, er dette kommunisert videre til for eksempel Pride-miljøet?

– Jeg går ikke direkte inn på hendelsen, nå etterforskes den av politiet, og da er det naturlig at politiet gjør de vurderingene som de skal gjøre.

– Hadde PST noen bekymringer knyttet til Pride ut fra det ekstreme islamistiske miljøet?

– Vi har alltid bekymringer rundt store arrangementer Vi er bekymret forut for 17. mai, forut for Pride, fordi vi ser det skaper aggressivitet for enkelte. Hadde vi hatt konkrete bekymringer som hadde gjort at vi kunne pågripe (Matapour, journ.anm.), så hadde vi gjort det. Ettertiden vil vise om vi har glippet på informasjon.

VG har vært i kontakt med arrangøren av Pride-paraden. De ønsker ikke å kommentere hvorvidt de hadde fått informasjon om Facebook-posten, eller detaljer rundt sikkerhetsvurderingene før årets parade.