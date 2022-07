I STREIK: Ola Melby (f.v.), Gabriel Ærø og David von Tangen mener pilotene ikke har mer å gi. De håper SAS-ledelsen kommer dem i møte.

Mener SAS vil kvitte seg med dem: − Vi frykter for jobbene våre

YOUNGSTORGET (VG) «SAS-følelsen» av stolthet og profesjonalitet har forsvunnet – nå gjenstår kun fortvilelse, forteller streikende SAS-piloter. – For oss er dette eksistensielt.

Solen skinner på Youngstorget i Oslo sentrum. Det er varmt å være streikevakt denne dagen, men Ola Melby, David von Tangen og Gabriel Ærø er på plass.

– Lykke til og stå på, heier en forbipasserende.

De tre SAS-pilotene takker og smiler.

– Vi opplever massiv støtte. Helt overraskende mye, egentlig. Selv dem som har fått ferien sin ødelagt av kansellerte flyginger, ber oss stå på kravene, forteller Melby.

De andre sier seg enige. Ingen av dem ønsker å streike, og beskriver situasjonen som «skikkelig vond».

– Vi føler på klumpen i magen. Samtidig må vi stå opp for rettighetene våre, sier von Tangen.

– Null tillit

Tre dager har gått siden 900 piloter i SAS gikk ut i streik etter konflikt med ledelsen. Frontene har hardnet. Forhandlingene står bom fast. Nå håper Melby, von Tangen og Ærø at SAS kommer på banen.

– Vi mener bestemt at vi ikke har noe mer å gi, og vi opplever en stor støtte i folket. Jeg håper det kan bidra til at ledelsen tar til fornuften, at de snur og ser at vi trenger en bærekraftig og sosial arbeidslivsmodell, sier Ærø.

STÅR PÅ KRAVENE: Pilotene i SAS står blant annet streikevakt på Youngstorget i Oslo og på Gardermoen. De forteller om en «massiv støtte» i folket.

Under pandemien ble 550 SAS-piloter sagt opp. Melby, von Tangen og Ærø beskriver seg som blant «de heldige» som fikk komme tilbake til sine stillinger.

Men her ligger også stridens kjerne:

I stedet for å hente inn de oppsagte pilotene da behovet meldte seg i vår, har SAS ansatt piloter i to nye datterselskaper: SAS Link og SAS Connect. Førstnevnte ble opprettet i år, mens SAS Connect (tidligere SAS Ireland) har eksistert siden 2017. Disse selskapene er altså noe annet enn moderselskapet SAS Scandinavia.

Torsdag fortalte den norske SAS-sjefen Kjetil Håbjerg til VG at dette gjøres for å tilpasse seg et nytt marked. Han mener det trengs andre typer pilotkontrakter for at SAS skal være konkurransedyktig.

Pilotene mener på sin side det er et avtalebrudd. De mener SAS har et ansvar for å hente tilbake de oppsagte pilotene.

– Ledelsen begrunnet datterselskapene med at det måtte til for å finansiere nye fly, påpeker von Tangen.

De tre pilotene hevder ledelsen har «en skjult agenda» for å bytte ut faste ansettelser med bemanningsselskaper.

– Nå kommer det frem hva som har vært den langsiktige planen hele veien: Å bli kvitt oss som arbeidstagere. De sier én ting til oss, og gjør noe annet. Det som var våre villeste konspirasjonsteorier for noen år siden, viser seg å være reelt. SAS vil kvitte seg med den skandinaviske modellen, og går til krig mot de ansatte. Vi frykter for jobbene våre, sier Melby.

– Tilliten vår har gått fra lav til null, sier Ærø.

Ut mot SAS-sjefen

Han understreker at datterselskapene skiller seg ut fra moderselskapet:

– Det er samme fly, samme farger, samme interiør, men ifølge ledelsen er det ikke et SAS-fly, så gjenansettelsesretten gjelder ikke. Sier ledelsen det til kundene? At det er noe annet de egentlig flyr?

– Mener dere at det er noe som holdes skjult for kunden?

– Du må definitivt lete med liten skrift for å finne ut hvem du egentlig flyr med. SAS bruker det etablerte og dyre varemerket for å gi noe som ikke er det lenger. Det er vondt for oss også, sier Ærø.

Det var en opprørt konsernsjef som slapp nyheten om streik i Stockholm tidligere denne uken. Det skjedde etter en uke med mekling og fire utsettelser av forhandlingsfristen.

– This is really bad news, tordnet konsernsjef Anko van der Werff.

Se toppsjefen møte pressen her:

– Hva tenker dere om hans uttalelser?

De tre pilotene sukker oppgitt.

– Det er sårende, rett og slett, sier von Tangen.

– Anko viser sitt sanne ansikt. Det er rimelig provoserende, for å si det mildt, sier Melby.

Ærø legger til:

– Jeg klarer ikke skjønne noe annet enn at det er et spill. Vi har vært villige til å strekke oss langt, og nå står vi igjen med prinsipielle saker som faste ansettelser. Å bli kalt uansvarlig for det ... Det blir bare for dumt.

– Stolte av SAS

Melby jobbet som bagasjestuer i SAS før han ble pilot.

– Jeg drømte om en gang å få sitte i cockpiten selv. Så gikk det i oppfyllelse, sier han.

Han sier de ble piloter i SAS for å videreføre den 76 år lange arven til selskapet.

– Vi jobber livet av oss, som det egentlig er helt sykt at vi gjør med den ledelsen vi har hatt de siste årene. Likevel gjør vi det, fordi vi er stolte av SAS som varemerke og selskap, forteller Melby.

Systemet innad i bransjen er slik at piloter opparbeider seg erfaring og ansiennitet innad i flyselskapene. Starter man i et nytt et selskap, starter man også på nytt med nederste lønnstrinn.

– At de bruker pandemien til å ansette nye piloter føles som et enormt svik av SAS. Ingen kunne selvsagt vite at pandemien skulle komme, men at man jobber hardt for en bedrift man tror på, for og så bli byttet ut med billigere arbeidskraft når en krise inntreffer ... Det er en sterk følelse, sier Melby og sukker.

«NOT MY SAS»: Beskjeden fra streikevaktene på Youngstorget er tydelig.

– Kan dere få det bedre i andre selskaper?

– Mange andre steder er bra, men jeg har alltid følt på SAS-følelsen, sier von Tangen.

– Hva er den?

– Det er følelsen av stolthet og profesjonalitet. Det jobber så utrolig mange flinke folk i SAS.

Ærø stemmer i:

– Og det er bare er noen små justeringer som skal til for å bli et fantastisk SAS igjen. Vi kan få et selskap hvor alle drar i samme retning, hvor vi kan bli like gode som vi var.

– Hva er SAS-følelsen nå?

Det blir stille.

– Fortvilelse, sier von Tangen.

«SAS-FØLELSEN»: Gabriel Ærø (f.v.), Ola Melby og David von Tangen mener det har blitt annerledes å være SAS-pilot.

– Er dere fremdeles stolte?

– Jeg er stolt av og glad i jobben jeg gjør, men vi føler at vi jobber for en arbeidsgiver som ikke vil ha oss som ansatte. Det er vondt. Det går utover kvaliteten i livet ditt, rett og slett, forteller Melby.

Ærø og von Tangen nikker.

– Kulturen er helt utrolig bra. Men i forhold til ledelsen, så er det klart at jeg blir mindre og mindre stolt av det hele, sier von Tangen.

– Hva tenker dere om at SAS kan risikere å gå konkurs, og at denne streiken i så fall kan medvirke til det?

– Vi har gjort alt vi kan for å gi SAS de beste forutsetningene for å lykkes. Det er ledelsen som er ansvarlige for dette her. Vi opplever at de vil bruke oss som syndebukker, både overfor kunder og de andre ansatte, understreker Melby.

De beskriver en enorm støtte fra kolleger, også dem i kabinen og på bakken.

– Hva med alle de andre ansatte som eventuelt kan miste jobben? Er en streik verdt det?

– Det er et vanskelig spørsmål og vi tenker mye på våre fantastiske kollegaer. Men med den støtten vi har opplevd, tror jeg de fleste skjønner at dette er en kamp vi må ta. Det er eksistensielt for oss, sier han.

Von Tangen nikker, og legger til:

– Jeg tror de aller fleste skjønner at hvis ledelsen lykkes med denne planen for vår del, så vil det bare flytte seg innover internt i selskapet. Da er det neste gruppe ut.

– Dette er et spørsmål om hvilke arbeidsliv vi vil ha, om hvilket samfunn vi ønsker, sier Ærø.

VG har fremlagt kritikken fra piloten overfor pressesjef i SAS Tonje Sund. Hun viser til at 5000 medarbeidere mistet jobben som følge av pandemien, men at de har hatt mulighet til å gjenansette flere av disse innenfor mange områder i selskapet – inkludert pilotsiden.

– Pilotene i SAS er et privilegert kollektiv som står i en særstilling blant alle ansattgruppene ved bl.a. å inneha en gjeninntredelsesrett til det selskapet de kom fra.

114 er tilbake i SAS Scandinavia, andre har selv valgt å gå til SAS Connect eller SAS Link, ifølge Sund.

– Et nytt og sterkt konkurransekraftig SAS, med stort fokus på bærekraft i alle betydninger av ordet, er det vi nå trenger for å utvikle selskapet for årene fremover, og skape flere lønnsomme arbeidsplasser – på skandinaviske betingelser og vilkår.

I likhet med SAS-sjefen, viser hun til at de har opprettet SAS Link og SAS Connect ved siden av SAS Scandinavia, for å sammen konkurrere i et marked som er kraftig endret etter pandemien, med mer fritidsreiser og mindre forretningsreiser.

– Den virkeligheten må vi forholde oss til.