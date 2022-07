Barskytingen: Matapour skal innlegges til tvungen observasjon

Zaniar Matapour (43) har ikke villet snakke med de sakkyndige. Nå har Oslo tingrett bestemt at han skal legges inn til tvungen observasjon i åtte uker.

Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter skytingen i Oslo natt til lørdag den 25. juni. Han skal innlegges til tvungen undersøkelse ved Regional sikkerhetspost på Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Det var de sakkyndige som ba om at Matapour ble underlagt tvungen observasjon tidligere denne uken.

Tidligere forsøk på en såkalt judisiell observasjon feilet fordi Matapour ikke ønsket å samarbeide om undersøkelsen.

– Eneste måten

Retten mener det er nødvendig med undersøkelse i institusjon for å vurdere Matapours sinnstilstand, heter det i kjennelsen fra Oslo tingrett onsdag.

I kjennelsen skriver de at det foreligger opplysninger om at siktede tidligere skal være diagnostisert med paranoid schizofreni. De skriver at siktede ikke samarbeider med de sakkyndige, og ikke har villet gi samtykke til innhenting av journalopplysninger om hans helsetilstand.

«For at de sakkyndige skal kunne besvare sitt mandat er det nødvendig at siktede innlegges til undersøkelse på psykiatrisk sykehus eller annet egnet undersøkelsessted. Retten vurderer at dette er den eneste måten de sakkyndige kan få innhentet informasjon til å besvare sitt mandat»

– Anser seg frisk

Matapours forsvarer John Christian Elden har tidligere uttalt til VG at siktede selv mener undersøkelsene er unødvendige.

– Vi har forståelse for de sakkyndiges ønske slik denne saken ligger an, selv om siktede mener det er unødvendig da han anser seg frisk og ikke i behov for slik undersøkelse, opplyste Elden i en melding til VG.

Tirsdag opplyste politiadvokat Ingvild Myrvold til VG at det først var én sakkyndig som forsøkte å undersøke Matapour den første helgen, men at han ikke samarbeidet.

Etter dette ble det oppnevnt tre sakkyndige for en full vurdering av ham, som for noen dager siden sendte en begjæring til retten om at Matapour burde legges inn til observasjon.