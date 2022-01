Studenter som leier hybel i Kristiansand og Grimstad har fått henstilling om å dusje mindre og skru ned varmen.

Ber studenter dusje kortere og skru ned varmen

Studenter i Agder reagerer på trussel om at energi tas ut av husleien, hvis de ikke reduserer strømforbruket.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

«Sett på favorittlåten, når låten er ferdig er dusjen ferdig.»

Det skriver Studentsamskipnaden i Agder (SiA) i en e-post til til sine mange beboere i dag. De opplyser at mens de betalte 137 000 kroner i strøm i desember 2020, var den siste regningen eksplodert til 852.000 kroner.

Lenger nede i artikkelen svarer SiA på hvor lang en dusjlåt bør være.

Nå ber de om kortere dusjer, maks 21 grader inne, avskrudde lys og fulle vaskemaskiner. Ellers vil energi kunne bli tatt ut og fakturert som en egen del, basert på den enkelte students forbruk.

Reagerer på trussel: - Uaktuelt

Studentorganisasjonen i Agder (STA) reagerer på trusselen.

– Eksperter varslet allerede så tidlig som starten av sommeren 2021 at strømprisene denne vinteren ville bli skyhøye. Hvis det viser seg sånn at SiA har valgt en spotpris-avtale burde ikke den inkompetansen gå utover studentene, sier leder Kristian Fredrik Meyer Ødegård.

Kristian Fredrik Meyer Ødegård er leder i Studentorganisasjonen Agder (STA).

Han opplyser at mange av rådene fra SiA for så vidt gode strømbesparende tips, men:

– En av Studentskipnadens hovedoppgaver er å sørge for at studenter får et billig og godt sted å bo, derfor er trusselen om å skille strømprisen med husleien helt uaktuelt, sier Meyer Ødegård.

Videre advarer han samskipnaden om at studenter allerede er en svært utsatt gruppe, som ikke har råd til ytterligere utgifter.

– Vi i Studentorganisasjonen i Agder har ikke hørt om noen private utleiere som har truet med høyere priser denne vinteren, det er derfor veldig spesielt at en Studentsamskipnad både er først ute, og truer med å gjøre dette, sier han.

Så lenge bør en student-dusj vare

Jahn Olav Marum er kommunikasjonssjef for Studentsamskipnaden i Agder. Han sier intensjonen bak e-posten til studentene er den beste.

– Vi tegnet en gunstig fastprisavtale på strøm da prisene var lave i fjor for noe av bygningsmassen, men problemet vårt er at vi trenger fjernvarme ved flere av studentboligene. Dette går på spotpris og er blitt svært kostbart, sier Marum.

Studentleilighet i Kristiansand, med elektrisk oppvarming.

SiA tester ut en rekke teknologiske løsninger for å få ned behovet for strøm og fjernvarme, blant annet brønnboring og solfangeranlegg, ifølge Marum.

Han sier at målet og ønsket er at studentene også i fremtiden skal få forutsigbare husleieavtaler der alt er inkludert.

– Vi mener at studentene hos oss hittil har vært heldige, og at e-posten vi sendte ut var en mild oppfordring om å hjelpe til slik at vi kan fortsette med alt-inkludert-avtaler, sier Marum.

I e-posten oppfordres studentene til å sette på favorittlåten når de skal dusje, og å skru av vannet når den er slutt.

– Hvor lang bør en dusjlåt være?

– Vi tenker at 3–5 minutter burde være fint, sier Marum.