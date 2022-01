LETTELSER: Statsminister Jonas Gahr Støre forteller i dette intervjuet bakgrunnen for de lettelsene de kommer med klokken 1900.

Helseministeren før pressekonferansen: Færre må i karantene

Stigende smittetall og synkende innleggelser gjør at Støre-regjeringen i kveld kommer til å lette på en rekke tiltak. Helseminister Ingvild Kjerkol varsler at flere slipper karantene.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Her er den viktigste årsaken til at Støre-regjeringen på pressekonferansen klokken 19.00 i kveld, vil lempe på de strenge tiltakene som ble innført 12. desember:

Selv om smitten øker kraftig, går antallet sykehusinnleggelser ned.

– Tiltakene har virket. Vi er bedre beskyttet nå enn vi var i midten av desember. I tillegg vet vi mer om viruset. Dette bildet gjør at vi kan foreta en del lettelser. Vår jobb er å finne et balansepunkt som gjør at helsevesenets kapasitet ikke blir for hardt presset og at vi alle blir syke samtidig, sier Støre, kort tid før pressekonferansen.

– Må lære oss å leve med smitte

Men selv om regjeringen kommer med lettelser er Støre tydelig på at vi må forvente høye smittetall i ukene som kommer.

– Fremover vil smitten etter alt å dømme øke raskt, og vi er ikke ferdig med pandemien. Men vi må lære oss å leve med smitte i samfunnet, sier Støre.

Her er tallene tale:

Det var rekordhøy smitte i går, med 11.825 nye smittetilfeller. Antallet innlagte er nede i 243 og antallet på intensivavdelinger er 79 pasienter.

Til sammenlikning var det rundt 6000 nye smittede da regjeringen innførte de strenge tiltakene før jul.

Da var antallet innlagte oppe i 383 og antallet intensivpasienter oppe i 125:

Det betyr at selv med dobbelt så mange smittede, er det færre som belaster helsevesenet.

ÅPNER: Ingvild Kjerkol og Jonas Gahr Støre sier Norge i dag går inn i en ny fase i pandemien, hvor det er mulig å åpne mer opp.

Karantene-kutt vil også omfatte vanlige folk, men Kjerkol trekker spesielt frem ansatte i helsetjenesten. Hun varsler at færre må i karantene.

Kjerkol sier at de, for å forebygge at det økte sykefraværet som kommer, ikke skaper bemanningskrise på sykehusene og i det kommunale helsevesenet, vil lempe på tiden folk er i karantene, som også helsemyndighetene har anbefalt.

– Er du fullvaksinert med dose tre, som de fleste i helsetjenesten er, vil det være mindre grunn til lang karantenetid, sier Kjerkol.

– Er det ikke dristig å åpne når smitten øker så mye?

– Vi må over i en situasjon hvor vi må kan leve med omikron. Det krever at vi må finne , hvor utfordringen er at vi må finne et balansepunkt mellom å slippe opp og å ha gode nok tiltak for å beholde kontrollen over smittesituasjonen, sier Støre.

De to ønsker ikke å kommentere de konkrete tiltakene som pressen har skrevet om, blant annet at de faglige rådene om at det nasjonale skjenkeforbudet oppheves og erstattes med åpning til klokken 22 - og gult nivå på alle skoler.

Kjerkol sier den største utfordringen for vaksinerte ikke lenger er smittesporing og karantene, men at all smitten kan gjøre at for mange blir syke samtidig, og at det spesielt rammer helsetjenesten.

– Den største trusselen

– Omikron er langt mer smittsom, vi risikerer å bli smittet alle sammen, men vi må passe på at så mange ikke blir smittet samtidig. Det er den største trusselen nå.

– Den største trusselen er ikke lenger frykt for at folk blir alvorlig syke hvis de blir smittet, men at så mange helsepersonell blir smittet og må holde seg borte fra jobben?

– Ja, vi får mange internasjonale innspill. Folkehelseinstituttet deltar i et globalt kunnskapssamarbeid, hvor vi får fortløpende informasjon. Hvis omikron bare fester seg oppe i halsen og gir mindre alvorlig sykdom, så vil den store utfordringen fremover være at vi får mer sykefravær fordi folk blir syke for en mindre periode og må være borte fra jobben, sier Kjerkol.

– Prioriterer barn og unge

Folkehelseinstituttets risikovurdering som kom torsdag, gir regjeringen faglig grunnlag for å ta skolene ned fra rødt nivå til gult.

De skriver at «for barn er smitte med omikronvarianten en svært lite alvorlig sykdom».

– Vi prioriterer barn og unge når vi nå letter på flere tiltak. Barn og unge har betalt en særlig høy pris i denne pandemien, derfor står de først i køen når lettelsene nå kommer.

Han legger til:

– Vi vet også at mange har fått arbeidsplassene sine stengt ned som følge av de nødvendige tiltakene vi har hatt som samfunn, derfor håper vi at lettelser nå kan gjøre at flere kan gå på jobb i dagene som kommer, sier Støre.

De har fått med seg den gledelige nyheten fra corona-sjefen i Sør-Afrika, som sier at omikronvarianten ikke angriper lungene og at en stor smitteøkning ikke vil gi mange innleggelser.

– Ja, vi får mange internasjonale innspill. Folkehelseinstituttet deltar i global kunnskapssamarbeid, hvor vi får fortløpende informasjon. Hvis omikron bare fester seg oppe i halsen og gir mindre alvorlig sykdom, så vil den store utfordringen som er igjen, være at vi får mer sykefravær fordi folk blir litt syke en periode og må være borte fra jobben, sier Kjerkol.