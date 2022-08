UMUSIKALSKT: Subjekt-redaktør Danby Choi mener politiet må ta kurs i hvordan de snakker med folk.

Subjekt-redaktør stoppet av politiet på Arendalsuka: − Profilering

Redaktør Danby Choi ble bedt om å vise legitimasjon av politiet på åpen gate, fordi de var nysgjerrig på «hvor han kommer fra». – Mitt utseende kan ikke være grunnen til at de skal sjekke meg.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Arendalsuka er i full gang, og som svært mange andre i mediebransjen, er Subjekt-redaktør Danby Choi på plass i byen.

Tirsdag var han ute og gikk på torget, da han plutselig ble stoppet av fire politibetjenter.

– Det var veldig spesielt. Det var masse folk ute, så kommer de bort til meg og spør om legitimasjon. Det hadde jeg glemt på hotellrommet, så vi går bort til bilen for å hente pressekortet mitt, sier Choi til VG.

– Jeg syntes det var overraskende at de gikk rett på meg, og spør dem om hvorfor, for jeg har aldri hørt om før at man blir spurt om legitimasjon på åpen gate.

I et lydklipp VG har fått høre, svarer den ene politibetjenten følgende:

– Det handler litt om Arendalsuka generelt. Sikkerhetsaspektet er veldig høyt. Du vet jo hva som har skjedd i landet den siste tiden. Så vi er litt på, rett og slett. Det innebærer at vi kanskje må prate med noen om vi blir litt nysgjerrige. Sånn er det bare, og vi har snakket med veldig mange.

– Vår jobb å være nysgjerrig

Tirsdag uttalte PST at etterretningstrusselen på Arendalsuka er høy, og at de regner med at personer som jobber for utenlandske etterretningstjenester vil være til stede.

Videre i lydopptaket spør Choi politiet om hvorfor de ble nysgjerrige på akkurat ham.

– Det er vel kanskje hvor du kommer fra, da. Hvilket land kommer du opprinnelig fra? spør en betjent.

Choi sier han kommer fra Sør-Korea, og spør om det utgjør noen terrortrussel at han er koreaner.

– Nei, det gjør det ikke. Det er vår jobb å være nysgjerrig. Det skjønner du jo, ikke sant? Hvis alt er greit, må vi bare beklage om vi har støtet deg på noen måte. Men vi gjør bare en jobb, sier politiet.

SVAR: Danby Choi mener politiet skylder han en unnskyldning eller en forklaring.

– Viktig å snakke om rasisme

Choi mener politiet «i beste fall opptrådte uprofesjonelt».

– De skylder meg enten en unnskyldning eller forklaring. Mitt utseende kan ikke være grunn til å at de skal sjekke meg på åpen gate. Hvis du bruker hudfarge som utgangspunkt for å kontrollere på åpen gate, er det en handling i seg selv som de må begrunne godt. Det holder ikke.

Redaktøren sier han har forståelse for at politiet har en viktig oppgave i å bevare sikkerheten på et slikt arrangement, men mener politiet må kunne gi en forklaring på hvorfor de kontrollerer slik.

– Om forklaringen til politimannen om hvor jeg kommer fra stemmer, og det ikke er andre grunner, er jo dette svart på hvitt profilering.

Choi sier han samtidig er glad for å få tematikken på bordet.

– Når man finner rasisme er det viktig å snakke om det. Det er jo ikke noe synd på meg, men jeg begynte å tenke over at dette kan skje med flere, sier han og legger til:

– Jeg mener politiet må ta kurs i hvordan de snakker med folk.

Politiet: Beklager

Politimester i Agder, Kjersti Askholt, sier til VG at politiet har et vidt og krevende samfunnsoppdrag under Arendals-uka.

– Det innebærer sikkerhet med hensyn til både terrorfare, som for tiden er på et høyt nivå, voldelige demonstrasjoner og andre uønskede hendelser som kan oppstå på en arena som denne, sier Askholt.

– Et slikt ansvar innebærer både observasjon, tilstedeværelse og at vi gjennomfører mange kontroller som en del av det generelle sikkerhetsopplegget.

For tiden er det både et høyt terror- og etterretningstrusselnivå, som beskrevet fra PST sin åpne trusselvurdering, noe som gjør politiets jobb mer krevende, sier hun.

– I denne konkrete saken har vi stor forståelse for at dette kan oppleves som ubehagelig for de som utsettes for kontrollen. Samtidig håper vi på forståelse for at det faktisk er nødvendig for å kunne gjennomføre samfunnsoppdraget på et så høyt profilert arrangement som Arendals-uka er, sier politimesteren.

– Vi er selvfølgelig også ydmyke når det kommer til at vi i vanskelige vurderinger som gjøres fortløpende hele uken, kan komme til å gjøre feil i forbindelse med enkelte kontroller.

Politimesteren sier hun har forstått at det eksisterer et lydopptak fra denne konkrete kontrollen, men sier hun ikke har hørt dette.

– Slik jeg har fått det referert fremstår det som uheldig med de to norske statsborgerne som her ble kontrollert. Jeg vil derfor beklage opplevelsen som de to hadde. Dersom de to ønsker det vil jeg gjerne møte dem for en prat og gjennomgang av saken, sier hun.