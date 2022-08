VOLDSHENDELSE: Nødetatene rykket ut til stedet i Lørenskog søndag ettermiddag.

Slåsskamp med mange involverte i Lørenskog

Fire personer er sendt til legevakt og tre personer er pågrepet etter et masseslagsmål i Lørenskog.

Søndag ettermiddag brøt det ut slåsskamp med mange involverte personer i Lørenskog.







– Vi fikk melding om et masseslagsmål klokken 17.29, og rykket ut med det vi hadde av ressurser. Da vi ankom stedet hadde slagsmålet opphørt, sier operasjonsleder Terje Skaftnes til VG.

Øst politidistrikt mottok en rekke nødtelefoner knyttet til slåssingen. Slagsmålet skjedde ved Tiraden kjøpesenter, som er et sentralt boligområde.

Skaftnes forklarer at de første meldingene til politiet indikerte at det var over ti personer på stedet. Det var også meldt om at personene skal ha hatt både kniv og hammer på seg.

– Fire personer er kjørt til legevakt og skal være lettere skadd. Tre personer ble pågrepet på stedet, sier operasjonslederen.

VG har sett videoer av hendelsen. Flere personer er bevæpnet med hammer, kniv og flasker. Stemningen ser ut til å være amper.

En sort personbil som tilsynelatende er tilhørende noen av de involverte, sto parkert med åpen dør. På et tidspunkt blir det også utført skadeverk mot bilen.

– Er noen av de involverte kjent for politiet fra før?

– Det har vi ikke hatt tid til å se på, sier Skaftnes.

Blant de involverte er både kvinner og menn på mellom 20 og 40 år.

– Vi vet at det har vært en konflikt over tid, opplyser Skaftnes til VG.

Ytterligere informasjon om bakgrunnen for voldshendelsen er foreløpig ikke kjent.

Politiet ber om at publikum med informasjon eller video av hendelsen tar kontakt.