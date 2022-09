KOM ALDRI HJEM: Nerid Høiness ble bare 30 år gammel. Hun ble funnet drept i jungelen i Laos i januar 2020.

Ingen vet hvor mange nordmenn som blir drept i utlandet

Man vet ikke hvor mange norske statsborgere som dør i utlandet. Hvor mange av dem som er drept, er enda vanskeligere å finne ut av.

– Det er ikke regelfestet at norsk politi varsles dersom en norsk borger blir drept i utlandet, og dette praktiseres i varierende grad. Dermed ville en eventuell statistikk ha store potensielle feilkilder.

Det forteller Birgit Dramdal Haukland, seksjonsleder for Interpol og Europol i Kripos.

– Som oftest vil man få beskjed fra det aktuelle landet, men mange ganger er det ikke helt tydelig i starten om det er snakk om sykdom, ulykke eller noe annet. De forskjellige elementene gjør at man ikke har helt oversikt, forklarer Dramdal Haukland.

En gjennomgang Stavanger Aftenblad har gjort, viser at nesten 90 sivile nordmenn har blitt drept i utlandet mellom år 2000 og 2021.

Blant dem er Nerid Høiness.

Nerid ble bare 30 år gammel. Hun ble funnet drept i jungelen i Laos den 22. januar 2020 av en tilfeldig bonde som var ute og sanket ved.

Noen måneder tidligere, i slutten av september 2019, dro hun fra Bali til Thailand, hvor hun skulle jobbe som hjelpelærer ved et yogasenter.

Venner og familie har fortalt til VG i podkasten «Hva skjedde med Nerid?» at dette var et steg på vei mot drømmen om å bli yogainstruktør.

Hun hadde også fortalt at hun hadde møtt sin drømmemann på øya Ko Phangan.

En mann ved navn Hiroyuki «Hiro» Ogu som hun kalte for «mester», som senere ville dra på rømmen og bli internasjonalt etterlyst i nesten to år etter Nerids død før han til slutt ble pågrepet.

VG har ikke lykkes med å komme i kontakt med Ogu til tross for gjentatte forsøk over flere måneder. Ifølge personer rundt ham som VG har vært i kontakt med har han tidligere hevdet seg uskyldig.

Jakten på hva som førte til at Nerid ble funnet død i jungelen i nabolandet Laos og hva som egentlig skjedde med henne kan du høre mer om i podkasten.

Info Dette skjer når en nordmann dør i utlandet Når en nordmann blir funnet død i utlandet, er vanlig saksgang at lokale myndigheter varsler den nærmeste norske ambassaden eller konsulatet. Det er ikke alle land Norge har egen utenriksstasjon i, slik som i Laos, der ambassaden i Hanoi i Vietnam er sideakkreditert. Deretter melder den lokale utsendingen tilbake til Utenriksdepartementet (UD), som varsler Kripos. Det er Kripos sin oppgave å finne ut hvor den nå døde personen bodde i Norge, eller hvor personens pårørende bor, slik at lokalt politi kan varsle dem om det som har skjedd. Det blir også det lokale politidistriktet som får ansvar for saken i Norge. Likevel går all kontakt med politiet der drapet skjedde gjennom Kripos, fordi Kripos er Interpols Oslo-kontor. Kripos forteller til VG at hva man får informasjon om og hvor mye kan variere i stor grad fra land til land. For eksempel er noen land enklere å jobbe med enn andre da det er lignende rettssystemer, og noen svarer raskt på henvendelser og anmodninger, til forskjell for andre land. Vis mer

FORSVANT: Hiroyuki Ogu var 38 år gammel da han møtte Nerid. Bare noen måneder senere ble Nerid funnet død, og Ogu ble etterlyst hos Interpol.

Krevende

Dramdal Haukland på Kripos jobber med internasjonalt politiarbeid, og Interpol-kontoret i Oslo tilhører hennes avdeling.

De jobber blant annet med saker som drapet på Nerid, der Kripos fungerer som et bindeledd mellom politiet i Sør-Øst, der Nerids etterlatte bor, og politiet i Laos. I tillegg kan de tilby å bistå i etterforskninger i utlandet.

– Men det avhenger av at det landet ønsker å ta imot hjelp, forklarer seksjonslederen. Hun uttaler seg på generelt grunnlag.

For norsk politi kan ikke styre etterforskninger utenfor landets grenser.

– Norsk politi vil være prisgitt politi­myndighetene i landet der drapet skjedde, og kan verken kreve informasjon eller konkrete etterforsknings­skritt. Vi kan derimot anmode om begge deler, men det vil være opp til det enkelte land om dette etterkommes, forteller Dramdal Haukland.

Kripos har ikke presis statistikk på antall bistandsanmodninger fra andre lands politimyndigheter. Det er ulike grunner til dette, blant annet at datasystemet ikke skiller på kriminalitetstype.

Etterforskes i utlandet

At det kan oppleves krevende og vanskelig for de etterlatte som er igjen i Norge, har hun stor forståelse for.

– For du har jo mistet en av dine kjære og du vil bare finne ut hva har skjedd. Men så er det bare ikke så enkelt, forteller seksjonslederen.

Det samme sier Utenriksdepartementet (UD), som er det første leddet som blir kontaktet når en nordmann dør i utlandet. De håndterer rundt 1200 saker som omhandler dødsfall i utlandet hvert år.

Det tallet gjenspeiler ikke hvor mange dødsfall som har vært det året, da noen saker ikke meldes inn før det har gått lang tid.

En norsk utenriksstasjon får gjerne beskjed fra det lokale landets myndigheter om at en nordmann er død, som varsler videre hjem til Kripos, som kontakter det lokale politiet der personen bodde.

– Utenrikstjenesten strekker seg langt for å bistå pårørende ved dødsfall i utlandet. Det kan imidlertid være store forventninger til hva utenrikstjenesten kan bistå med, og det er ikke alltid samsvar mellom disse forventningene og hva utenrikstjenesten faktisk har mulighet til å gjøre, gitt rammebetingelsene, sier kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i UD.

Det er politimyndighetene i landet dødsfallet fant sted eller drapet ble begått som er ansvarlig for etterforskning og en eventuell tiltalte.

– Norsk utenrikstjeneste kan ikke intervenere i etterforskning og rettsprosesser i et annet land, på samme måte som norske myndigheter ikke ville akseptere at et annet lands utenrikstjeneste intervenerer i slike prosesser i Norge, forteller Svendsen til VG.