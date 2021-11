KLAR TALE: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener regjeringen må få på plass flystans fra sørafrikanske land så fort som mulig.

Ny variant skremmer – ber regjeringen innføre flystans og karantene nå

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener regjeringen snarest må innføre karantene eller flyforbud fra land i det sørlige Afrika hvor den nye coronavarianten er påvist. I tillegg mener han at varianten viser skjevhet i vaksinefordelingen globalt.

Av Kristoffer Solberg

Publisert:

– Det haster for Norge å innføre karantene eller flystans fra de sørafrikanske landene på lik linje med det EU-kommisjonen, Storbritannia, Italia og Tyskland har gjort, sier Ropstad til VG.

EU-kommisjonen foreslår fredag morgen å nødstanse alle flyginger fra sørlige Afrika etter at det ble kjent at en ny og smittsom variant er oppdaget i flere land der. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Fredag innførte Italia og Tyskland flystans for reisende fra Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mosambik, Namibia og Eswatini.

– På to uker, eller mindre tid, har varianten blitt helt dominerende i landene. Det viser at tiden er inne for å bremse mutanten. Nå må regjeringen iverksette tiltak så for som mulig for å unngå at smitten kommer hit, sier Ropstad som er partiets justispolitiske talsperson.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell antydet fredag at det kan bli vanskelig å stoppe den nye varianten fra å spre seg.

Ropstad mener flyforbud uansett er særlig viktig for å sikre at eldre over 65 år rekker å motta en tredje vaksinedose, uten risiko for å bli smittet av den nye varianten først.

– For de mest sårbare, de over 65, vil tiden være en vesentlig faktor her, sier han og viser til at FHI har uttalt at vaksineringen av de over 65 ikke går fort nok.

Erna Solbergs regjering fikk flere ganger kritikk for å ikke hindre importsmitte.

– Er det ikke lett å være så klar på flystans når du nå er i opposisjon?

– Det er et viktig spørsmål, men det var det vi gjorde da deltavarianten ble kjent i Storbritannia i fjor. Nettopp for å begrense spredningen. Dagens regjering må handle resolutt, slik andre land gjør. Det er ikke uten grunn at Storbritannia, Italia og Tyskland innfører dette, sier han.

Den tidligere barne- og familieministeren mener også at den nye varianten viser skjevheten i vaksinefordelingen globalt. Han savner en klar beskjed fra Støre-regjeringen på dette punktet.

– KrF har hele tiden vært opptatt av at dette er en global pandemi. Vaksinasjonsgraden må opp i hele verden. Den nye varianten viser at når man ikke får opp vaksinasjonsgraden i fattige land, så øker mutantene. Det betyr at Norge og andre land må bidra til at mer av produksjonen av vaksiner må gå til de fattige landene, sier Ropstad og legger til:

– Det er den beste måten å motvirke mutasjoner og pandemien på.

Fredag formiddag sier FHI at det foreløpig er for tidlig å si noe om innreiserestriksjoner.

– Det er all grunn til å følge svært nøye med på denne varianten, men vi trenger mer informasjon før vi kan ta endelig stilling til hva slags tiltak som eventuelt kan være effektive. Det er også for tidlig til å si noe om strengere innreiserestriksjoner eller andre tiltak vil være aktuelle anbefalinger for Norge, sier fagdirektør Frode Forland i FHI i en nyhetsmail.

VG har forsøkt å kontakte Utenriksdepartementet flere ganger fredag formiddag angående flystans. Det har foreløpig ikke lykkes VG å få svar.