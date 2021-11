FUNNET DØD: Silje Marie Redergård (5) ble funnet død i en akebakke ved hjemmet sitt i 1994.

Politiet om Silje-drapet: Ingen tvil om at etterforskningen ikke var god nok

Politiet i Trøndelag innrømmer at de ville etterforsket drapet på fem år gamle Silje Marie Redergård annerledes om det hadde skjedd i dag.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

Snøen hadde nylig lagt seg over Tiller utenfor Trondheim den 15. oktober i 1994. Fem år gamle Silje Redergård var ivrig til å komme seg ut for å leke med vennene sine i snøen.

Noen timer senere kom den sjokkerende beskjeden:







Silje ble funnet død i akebakken. Hun ble delvis avkledd og forslått.

Det ble igangsatt drapsetterforskning, som til slutt endte med at tre gutter mellom fire og seks år får skylden for Siljes død. NRK Brennpunkt har undersøkt etterforskningen, og i serien «Drapet i akebakken» avslører de feil ved avhørene av de tre guttene, og at etterforskningen var mangelfull.

– Sett med dagens øyne er det ingen tvil om at etterforskningen som ble gjort den gangen ikke var god nok. Norsk politi har erkjent at avhørsmetodene av både mistenkte og av barn, hadde store svakheter på den tiden, og det blir spesielt ille når det da ble gjort avhør av mistenkte barn, sier politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt til VG.

AKEBAKKEN: Silje (5) ble funnet død i snøen på Tiller utenfor Trondheim for 27 år siden. Dette bildet er tatt 18. oktober 1994 - tre dager etter.

Gransket etterforskningen

– Først og fremst at dette er en dypt tragisk sak for alle involverte, som har satt varige spor. Saken illustrerer også utviklingen som har vært i etterforskningsfaget i politiet siden den gang, sier Moe.

På bakgrunn av Brennpunkts funn, bestilte Riksadvokaten en granskingsrapport fra politioverbetjent og forsker Asbjørn Rachlew.

Riksadvokaten mottok den endelige rapporten fra Rachlew søndag 31. oktober 2021. Det ble avholdt et avsluttende møte med Rachlew mandag 8. november, opplyser førstestatsadvokat Reidar Bruusgaard til VG.

Han forteller at rapporten ble oversendt til statsadvokaten i Trøndelag for vurdering. Riksadvokaten har ikke satt noen frist for når saken må være avklart.

BLE FEM ÅR: Silje Redergård.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Rachlew, men han har tidligere sagt til NRK at rettighetene til de tre guttene ikke ble godt nok ivaretatt under avhørene. Han mistenker også at det ble utført ulovlige avhør, kjent som «uformelle samtaler», skriver NRK.

– Påtalemyndigheten har ikke vært tilstrekkelig kritisk og kontrollerende. Politiet sørget for at barna ikke fikk forsvarere før avgjørelsen i realiteten var tatt. Noen rettssak har det ikke vært. Så alle de leddene som skal garantere for rettssikkerhet i Norge har sviktet, sier Rachlew til kanalen.

Manglende etterforskningsskritt

I rapporten fra Rachlew, som VG har fått innsyn i, kommer det frem at flere etterforskningsskritt ikke ble gjennomført. Det foreligger blant annet ikke tekniske undersøkelser av klærne som barna hadde på seg den dagen.

Guttene sa også i tidlige avhør at det skal ha vært noen ungdommer som skal ha skadet Silje.

Det kommer frem i rapporten at «utover de ulovlige avhørene av barna, er det mest bekymringsfulle med saken at minst to uavhengige, voksne vitner (fra rundspørringen) har fortalt til politiet at de så ungdommer i det aktuelle området, tilsynelatende i aktuelt tidsrom.»

Det ser ikke ut til at de voksne ble avhørt på nytt, står det i rapporten.

Rachlew skriver at de vitnene underbygger barnas opprinnelige forklaringer, «inntil barna bukket under for presset i de konfronterende og manipulerende avhørene.»

SORG: Flagget på halv stang på Rosten, her fra den 18. oktober 1994.

Politimesteren i Trøndelag peker på flere ting som ville blitt gjort annerledes om Silje hadde blitt funnet død i dag:

– I dag ville også barna fått oppnevnt forsvarer før avhør, og avhørene ville blitt gjennomført av særlig skikkede personer. Vi ville også dokumentert avhørene med lyd- og bildeopptak. Vi ville etterforsket alle hypoteser fullt ut, og saken ville dermed ikke blitt avsluttet så raskt, sier Moe og fortsetter:

– Som jeg uttalte til Brennpunkt, er vi åpne for å vurdere saken på ny, om det kommer fram nye opplysninger som stiller saken i et annet lys. Vi avventer også som nevnt eventuelle føringer fra statsadvokaten.

TENTE LYS: Stedet Silje ble funnet, avbildet 4. desember 1994.

Har tatt grep

Politimester Moe forteller til VG at det ikke har kommet noen nye tips eller ny informasjon i saken. Den er formelt ikke gjenåpnet, og er derfor ikke under etterforskning, forklarer han.

– Status er at vi har gjort en intern gjennomgang av saken og også bedt Kripos sin gruppe for kalde saker om en uavhengig gjennomgang av saken. Av deres rapport fremgår det at det i saksdokumentene ikke er verifiserbar informasjon om at det var andre enn de tre guttene som var til stede da hendelsen skjedde.

– Det fremgår samtidig at det hadde vært ønskelig med ytterligere informasjonsinnhenting, blant annet knyttet til enkelte vitneobservasjoner. Mulighetene for å innhente og kontrollere slik informasjon i dag vurderes imidlertid som svært begrenset, ettersom det er snakk om forhold som ligger svært langt tilbake i tid. Det er ikke identifisert etterforskningsskritt som antas å kunne tilføre saken vesentlig ny informasjon i dag.