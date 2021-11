FORSVARER: Advokat Eirik Johan Mjelde forsvarer den drapstiltalte 20-åringen. Her sammen med aktor, konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim.

Tilsto drap på studenten Sofie (20): − Han vet han får en streng straff

BERGEN (VG) 20-åringen har tilstått å ha drept NHH-studenten Sofie Vo Nguyen (20) i fjor høst. Han har også vedgått at han deretter stengte katten hennes inne i en vaskemaskin, slik at den døde.

Av Frank Haugsbø

Mandag startet Hordaland tingrett behandlingen av saken mot mannen som er tiltalt for drap på Sofie Vo Nguyen (20) i Bergen natt til 26. september i fjor.

Mannen er tiltalt for å ha kvalt 20-åringen, ifølge tiltalebeslutningen fra statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Påtalemyndigheten mener at mannen også voldtok kvinnen mens hun var i live, eller misbrukte henne etter at hun var død.

Etter å ha drept Sofie skal mannen ifølge tiltalen ha tatt Sofies katt inn i vaskemaskinen og lukket døren, slik at katten ikke kom seg ut. Katten ble funnet død i vaskemaskinen mandag 28. september.

I retten i dag erkjente han straffskyld for drapstiltalen og tiltaleposten om brudd på dyrevelferdsloven.

Han erkjente ikke straffskyld for tiltalepunktet om voldtekt eller likskjending.

LEILIGHETEN: Det var i huset i bakgrunnen Sofie Vo Nguyen (20) ble funnet drept i september i fjor. På bildet en av politietterforskerne som arbeidet på åstedet.

Sofie og tiltalte bodde sammen i leiligheten i Eidsvåg i Bergen, men var ikke kjærester. Begge var hjemmehørende på Østlandet, og dro til Bergen for å studere. Hun var førsteårskullist ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Sofies foreldre varslet naboer om at de ikke fikk kontakt med datteren, og naboene tok seg sammen med huseieren inn i leiligheten. Der fant de 20-åringen død i sin egen seng, mens mannen som er tiltalt lå livløs på et annet rom.

Leiligheten skal ikke ha båret preg av kamp.

Det er foretatt en judisiell observasjon av siktede, som konkluderer med at han er strafferettslig tilregnelig. Strafferammen for brudd på straffelovens paragraf 275, som mannen er tiltalt etter, er 21 års fengsel.

– Han vet han får en streng straff for det han har gjort og han aksepterer det. Han ser frem til at saken kommer opp og blir avsluttet, sier forsvarer Eirik Johan Mjelde til VG.

BISTÅR FAMILIEN: Advokat Einar Råen er bistandsadvokat for den drepte kvinnens nærmeste familie.

Bistandsadvokat Einar Råen sier familien er sterkt preget av tapet av Sofie.

– Dette er en veldig stor belastning for dem. De håper saken blir endelig avgjort i tingretten, sier han.

Råen sier familiene til avdøde og tiltalte kjente hverandre, og at dette har gjort situasjonen vanskelig og sår for alle involverte.

Bistandsadvokaten varslet i retten i dag at det vil bli fremsatt et erstatningskrav mot tiltalte. Dette kravet gjelder erstatning for kostnader foreldrene har hatt i forbindelse med saken, og oppreisning for påkjenningen de er blitt påført som en følge av saken.

Onsdag skal Sofies to søsken vitne i retten. Ifølge Råen vil foreldrene til Sofie ikke møte i retten, og de vil bare i begrenset omfang klare å følge saken via videolink, sa Råen.

Rettssaken i tingretten blir avviklet med tolker. Det er satt av ti dager til rettsforhandlingene.