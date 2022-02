IKKE FARLIG: – Brusinntak under svangerskapet utgjør ikke en stor risiko. Men funnene i studien er likevel viktige med tanke på folkehelsen, sier forsker ved Universitetet i Bergen, Liv Grimstvedt Kvalvik.

Norsk undersøkelse: Brusdrikking under graviditet kan gi barnet ADHD

Å drikke brus daglig i svangerskapet kan gi barnet ADHD-symptomer, viser en ny studie fra Universitetet i Bergen.

Av Monica Flatabø

Publisert: Nå nettopp

– Funnene drar i én retning: Barn av mødre som drikker ett glass brus eller mer daglig under svangerskapet har flere ADHD-symptomer ved åtteårsalder, sier Liv Grimstvedt Kvalvik.

Hun er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og forfatter av den nye studien, som forskere fra Norge, Sverige og Nederland står bak.

Undersøkelsen er en del av et større EU-prosjekt knyttet til livsstilsfaktorer og baserer seg på data fra Den norske mor, far og barn undersøkelsen (MoBa).

Hele 39 870 par av mødre og barn utgjorde det endelige datamaterialet for studien, som ble publisert i tidsskriftet European Journal of Nutrition denne uken.

ADHD: Sammen med forskere fra flere land har Liv Grimstvedt Kvalvik undersøkt problemstillingen brusinntak i svangerskapet og utvikling av ADHD hos barn.

– Et annet funn er at jo mer brus kvinnen drikker under svangerskapet, desto sterkere var sammenhengen med barnets ADHD- symptomer ved åtteårsalder. Vi så altså sammenheng både ved daglig inntak, men også ved mengden brus kvinnene drakk, sier Kvalvik.

Betegnelsen ADHD er en forkortelse for «Attention Deficit Hyperactivity Disorder». ADHD beskrives som en tilstand som består av to dimensjoner: konsentrasjonssvikt på den ene siden og hyperaktivitet og impulsivitet på den andre.

– Det utgjør ikke en stor risiko å drikke brus under svangerskapet. Likevel mener vi funnene i denne undersøkelsen er viktig. En svak økning av en tilstand som er vanlig i befolkningen kan også bety noe i et folkehelseperspektiv, sier forsker Liv Grimstvedt Kvalvik.

Påvirker sukker?

ADHD er en relativt vanlig diagnose blant barn og unge, ifølge en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet fra 2016. Men hvorfor noen utvikler ADHD-symptomer har vi ennå ikke et klart svar på.

– Arv og miljø påvirker, men studier på mus viser at avkommet kan bli urolig dersom mødrene fikk mye sukkerholdig kost under svangerskapet.

En rapport fra Helsedirektoratet viser at nordmenn omsatte for i gjennomsnitt 49 liter sukkerholdig brus per person i 2020.

– Er det sukkerinntak i svangerskapet som påvirker barna i undersøkelsen?

– Det kan vi ikke slå fast. Men i vår undersøkelse så vi på inntaket av både lettbrus og sukkerholdig brus. Resultatene dro i samme retning, sier Kvalvik.

Kostholdsskjema

Kvalvik understreker at dette er en observasjonsstudie og at de må være varsomme med å trekke altfor klare konklusjoner.

Forskerne har tatt utgangspunkt i data om brusinntak og annet inntak av mat og drikke fra et kostholdsskjema som mor fylte ut da hun var gravid. Informasjon om barnets ADHD-symptomer ble hentet fra et spørreskjema som mor fylte ut da barnet var 8 år.

– Det trengs mer forskning for å kunne bekrefte sammenhengen som indikeres i denne studien. Samtidig har vi tatt hensyn til andre faktorer som kan forklare noe av sammenhengen – og likevel fikk vi helt klare funn, sier Kvalvik.