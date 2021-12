forrige

OMIKRON: Flykabinansatte fra Kina går med heldekkende smittevernutstyr gjennom flyplassen LAX i Los Angeles. USA fikk sitt første tilfelle av den nye varianten på onsdag.

FHI om omikron: Frykter dårligere vaksineeffekt

Sannsynligvis klarer omikron å finte ut vaksinen slik at du blir smittet og litt syk. Men FHI håper at vaksinerte er beskyttet mot alvorlig sykdom.

Av Line Fausko

Publisert: Nå nettopp

Omikron har kommet til Norge. Hvor godt vaksinene våre fungerer mot den nye varianten, er det store spørsmålet som FHI og andre folkehelseinstitusjoner verden over vil ha svar på. Det er derfor man prøver å bremse smitten i landet for å kjøpe seg tid.

–Vi vet ikke hvor godt vaksinene beskytter. Men vi håper vaksinene fremdeles har en effekt mot alvorlig sykdom, sier FHIs vaksinesjef Geir Bukholm til VG.

Grunnen til at vaksineeffekten ser ut til å være svekket, er at omikron har mange endringer som gjør at antistoffene vi har fra vaksinen ikke klarer å binde seg så godt til viruset, noe som gjør at man kan bli smittet selv om man er vaksinert.

– Med de opplysningene vi har, er det stor fare for at vaksinene beskytter dårligere mot mild og moderat sykdom. Det er fordi man har store endringer i områdene på viruset hvor nøytraliserende antistoffer skal binde seg.

Nøytraliserende antistoffer har som oppgave å blokkere viruset før det får tid til å feste seg og infisere cellene i kroppen.

Bukholm understreker at man kun har datamaskin-analyser å referere til foreløpig, og at man ikke kan konkludere med noe før man har sett ordentlige analyser i laboratorium og i befolkningen.

Uansett vekker disse dataanalysene bekymring fordi de viser at nesten ingen antistoffer fra vaksinen binder seg til omikron-viruset. Det tyder på at vaksinene ikke er gode på å hindre viruset fra å komme inn i kroppen og smitte deg.

Info Dette vet vi om omikron-varianten Varianten har 32 endringer i spike-proteinet, som er mye, og kan påvirke hvor smittsomt det er og hvor god den er på å omgå vaksinebeskyttelsen. Den har spredt seg veldig fort i Sør-Afrika. Det er indikasjoner på at den kan være mer smittsom enn delta-varianten, men det er for tidlig å si. Dette vet vi ikke: Vaksine: Det er fremdeles uklart om dagens coronavaksiner har like god effekt mot omikron-varianten som de har mot delta-varianten. Dette kan det komme bedre svar på de neste ukene

Alvorlighet: Det er også uklart om varianten kan gi et midlere eller mer alvorlig sykdomsforløp enn delta-varianten. Vis mer

Moderna-sjefen advarte tirsdag om at vaksinene vil funke dårligere. Biontech-sjef Ugur Sahin, som har laget Pfizer-vaksinen, tror vaksinen beskytter godt mot alvorlig sykdom, og mindre mot mild og moderat sykdom (moderat sykdom kan være en kraftig influensa).

Vaksineselskapene har satt i gang grundige undersøkelser og håper de har svar innen et par uker.

Bukholm og andre viruseksperter tror at man fortsatt kan ha beskyttelse mot alvorlig sykdom, fordi vi har andre deler av immunforsvaret som aktiviseres selv om viruset klarer å skjære gjennom antistoffene og smitte deg.

– Fordi det er andre deler av immunapparatet enn bare antistoffer som blir aktivert ved infeksjon. Vi håper de mekanismene kan redusere alvorlighetsgraden.

Grunnbeskyttelsen kan være intakt

Noe av det som blir aktivert, er såkalte T-celler. Disse er viktige i fasen etter at viruset har smittet deg og kommet inn i cellene i kroppen:

– Det tar litt tid fra du blir smittet til du får alvorlig sykdom, så hvis du klarer å mobilisere denne delen av immunforsvaret i det tidsvinduet, så kan det beskytte mot alvorlig sykdom.

Man kan altså rekke å få litt symptomer før forsvaret er aktivert nok til å blokkere alvorlig sykdom.

Spørsmålet er graden av beskyttelse, og det er mulig at den er noe svekket også på alvorlig sykdom sammenlignet med deltavarianten.

– Ja, det er bekymringen. Samtidig vet vi heller ikke om dette viruset i seg selv gir like alvorlig sykdom som deltaviruset.

For det er to komponenter som spiller inn her: Både vaksineeffekt og hvor mye sykdom omikron-varianten i seg selv gir. Det kan ta noen uker før man har fått svar på begge disse viktige spørsmålene.

Hvis også beskyttelsen mot alvorlig sykdom er svekket, er det fordi T-cellene ikke klarer å gjenkjenne omikron-viruset.

– Det er en mulighet for at T-cellene ikke gir den beskyttelsen som vi håper på. For at de skal gi det, må de ha reagert på deler av spikeproteinet som lages av vaksinen, slik at det også kan gi beskyttelsen mot denne virusvarianten. Det er vi ikke helt sikre på. Hvis de områdene på spikeproteinet som T-cellene skal gjenkjenne også er endret, vil dette også fungere dårlig.

Men: Det er grunn til å tro at T-celle-immuniteten vil dekke flere virusvarianter enn bare den varianten T-cellene har sett første gang, forklarer han. Det er fordi T-celle-responsen er bred, så en variasjon vil ikke slå så negativt ut og man håper disse cellene klarer å fange opp viruset før det får utviklet seg til en alvorlig sykdom.

EKSPERT: Immunolog Anne Spurkland tror i likhet med FHI at andre typer celler som er dannet fra vaksinen vil klare å beskytte mot alvorlig sykdom også med denne varianten.

Uvisst hvor syk man blir

Foreløpige signaler fra Sør-Afrika, der de fleste er uvaksinerte, er at symptomene er milde. Men det er for det meste unge som har blitt smittet der, så man er avhengig av å se hvordan viruset opptrer hos middelaldrende og eldre.

Immunolog Anne Spurkland, professor i medisin ved Universitetet i Oslo (UiO), sier hennes drømmescenario er at omikron er lite farlig og brer seg som en ildbrann overalt:

– Da blir alle blir eksponert og nesten ingen blir syke. Da vil viruset fungere som en naturlig booster.

Men om det skjer, er hun ikke sikker på:

– Når man ser på ferske uoffisielle tall fra Sør-Afrika, kan det ser ut til at omikron gir samme effekt på innleggelser som tidligere varianter. Altså er det ikke noen spesiell grunn til å håpe på et spesielt mildt forløp her.

Booster vil hjelpe

Spurkland mener en boosterdose kan være en god måte å gi folk en bredere beskyttelse:

–Ja det tror jeg ganske sikkert, for en tredje dose vil bygge på immunforsvaret som allerede er satt i gang. Når du kommer med den vil immunforsvaret fortsette der det slapp sist og pusse opp antistoffene.

Antistoffene gjennom booster vil endre seg. Så det å få enda flere antistoffer som er litt ulike, gjør at du får et tettere maskenett som viruset må vri seg unna for å klare seg, forklarer hun.

– Så det å rulle ut booster til alle som er vaksinert, tror jeg er et virksomt grep. Det vil hjelpe.