IKKE TILFREDS: Morten Wold (Frp) er tredje visepresident på Stortinget.

Dette er Stortingets skattesvar: − Unnskyldelige forhold

Stortinget bestrider skattekrav fra Skatteetaten på i overkant av 1,3 millioner kroner i arbeidsgiveravgift. De peker på «uklare regler og mangelfull veiledning fra Skatteetaten».

Stortinget har klokken 10 mandag lagt ut svaret på sine nettsider.

De mener at det hverken er grunnlag for tilleggsskatt eller skjerpet tilleggsskatt:

«På denne bakgrunn vil vi hevde at det som følge av uklare regler og mangelfull veiledning fra Skatteetaten, klart foreligger unnskyldelige forhold som tilsier at tilleggsskatt ikke kan ilegges», skriver Stortinget i brevet.

I brevet til skattemyndighetene signert av stortingspresident Masud Gharahkani avslutter han med å skrive:

«Dersom Skatteetaten konkluderer med at Stortinget har gitt uriktige opplysninger om skatt eller arbeidsgiveravgift, ønsker presidentskapet å peke på at Stortingets administrasjon mener de ikke har vært orientert om de tolkninger av skattereglene som Skatteetaten nå gir uttrykk for. Stortingets administrasjon har veiledet stortingsrepresentantene på grunnlag av sin forståelse av reglene.»



– Skandaløst

Rødt-leder Bjørnar Moxnes protesterer mot vedtaket:

– Det er skandaløst at Stortinget nekter å følge skattemyndighetenes tolkning, slik Rødt lenge har tatt til orde for, og heller fører en aktivistisk kamp for egne interesser. Stortingets rolle er å vedta lovene, ikke å overprøve myndighetenes tolkning av dem, sier han til VG.

– Det er privilegieblindt ut av en annen verden at en politikerstand med millionlønn nå bruker tid og ressurser på å kjempe for egne goder, sier Moxnes og fortsetter:

– Tilliten til både Stortinget og toppolitikerne ligger allerede i grus. Istedenfor å gjøre sitt for å gjenoppbygge tilliten og rydde opp, tar Stortinget nå enda et skritt i feil retning.

Frp: Ville ikke bestride

– Frp og min stemme gikk til at vi ikke skulle bestride kravet. Vi mener dette er forhold mellom skatteyter og Skatteetaten, sier Wold til VG.

Han er tredje visepresident i Stortingets presidentskap, organet som har tatt avgjørelsen.

– Flertallet vil sende et brev hvor man reiser en god del spørsmål. Nå blir Stortinget en part i saken, og det mener vi er prinsipielt problematisk, sier Wold.

Skatteetaten sendte varsel om skattekrav til administrasjonen Statsministerens kontor, stortingsadministrasjonen og mange tidligere og nåværende toppolitikere tidligere i år. Bakgrunnen er de såkalte pendlerbolig-sakene.

Wold sier til VG at Frp ikke ønsket å bestride kravet, men at man kunne gjøre Skatteetaten oppmerksomme på rapporten utformet av advokatfirmaet Grette, som ble utført på bestilling fra Stortinget.

Wold mener det ikke bør være grunnlag for å gi straffeskatt, men mener utover det at saken er et forhold mellom skatteyter og skattemyndigheter.

Wold viser til Stortingets president og stortingsdirektøren for ytterligere kommentar.

Statsministerens kontor (SMK) bekrefter også overfor VG at de sender et brev i dag med svar på Skatteetatens varsel om skattkrav.

STORTINGSPRESIDENT: Masud Gharahkhani (Ap).

– Skal gjøre opp for oss

Stortingets administrasjon har siden i vår ligget i en vedvarende konflikt med Skatteetaten - der Stortinget har ment at etaten tolker skatteloven feil.

Den krangelen har allerede kostet Stortinget over 4,5 millioner kroner.

Skatteetaten har gjennomført en kontrollsak mot Stortingets administrasjon som arbeidsgiver. De kom til at pendlerboliger i mange tilfeller skulle vært regnet som inntekt, og dermed skattlagt.

Det utløser også et krav mot Stortinget om å betale ekstra arbeidsgiveravgift, som alle norske arbeidsgivere betaler med utgangspunkt i de ansattes inntekt.

Da Skatteetaten gikk ut med at 28 stortingsrepresentanter hadde fått varsel om skattesmell, og at Stortinget som en konsekvens hadde fått varsel om 1,3 millioner i ubetalt arbeidsgiveravgift, sa stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til VG:

– Den summen vi til slutt får vedtatt fra Skatteetaten, den skal vi selvsagt betale. Vi skal gjøre opp for oss, sa han da.

Gharahkhani har foreløpig ikke besvar VGs henvendelser i dag.

I et brev understreker presidentskapet at Stortinget fortsatt vil betale eventuelt utestående skatt og arbeidsgiveravgift «når denne saken har fått sin avklaring».

«Dersom Skatteetaten konkluderer med at Stortinget har gitt uriktige opplysninger om skatt eller arbeidsgiveravgift, ønsker presidentskapet å peke på at Stortingets administrasjon mener de ikke har vært orientert om de tolkninger av skattereglene som Skatteetaten nå gir uttrykk for», skriver de videre.

«Stortingets administrasjon har veiledet stortingsrepresentantene på grunnlag av sin forståelse av reglene», avslutter de.