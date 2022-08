DREPT: En mann i 50-årene er siktet for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995.

Tengs-etterforskningen ferdig

Politiet har ferdigstilt den nye etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs hvor en mann i 50 årene er siktet.

Anne Sofie Mengaaen Åsgard

Morten S. Hopperstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I en pressemelding skriver politiet at de nå har sendt sin innstilling til Statsadvokaten.

Statsadvokaten vil deretter gjøre sine vurderinger før saken blir sendt videre til Riksadvokaten, som skal avgjøre om det blir tatt ut tiltale.

Det er allerede satt en dato for rettssaken mot mannen, 31. oktober i år.

– Det er for tidlig å si noe om når vi sender vår innstilling til Riksadvokaten, men målet er at dette skal skje i god tid før den forhåndberammede rettsaken, skriver konstituert statsadvokat Thale Thomseth i en pressemelding.

Forsvarer: Har ventet en stund

En mann i 50-årene er siktet for drapet.

– Vi har ventet på dette en stund, saken skulle ha vært ferdig etterforsket før sommeren. Når det gjelder vår mann, så ser han frem til få en avklaring på påtalespørsmålet, sier mannens forsvarer, Stian Kristensen til VG.

Birgitte Tengs (17) ble funnet drept 6. mai i 1995, men drapet har lenge vært uoppklart.

Saken var den første som ble tatt opp av den nye cold-case-enheten i Kripos i 2016. Over 300 personer har vært avhørt i den omfattende etterforskningen.

I september i fjor gikk politiet ut med at de hadde siktet mannen i 50-årene. Han erkjenner ikke straffskyld.

– Siktede har blitt avhørt fem ganger, hvorav to avhør pågikk over to dager. Siste avhør av ham ble gjennomført 29. og 30. juni i år. Vi har hele tiden hatt en god prosess med hans forsvarer, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin i en pressemelding.

Over 300 vinter avhørt

Den nye etterforskningen har i følge politiet vært omfattende. På det meste har om lag 25 personer vært involvert i drapsetterforskningen, og det er gjennomført en svært mange avhør.

– Vi har i løpet av denne perioden avhørt i overkant av 300 vitner. Noen av disse er nye og noen har også vært avhørt av politiet i forbindelse med tidligere etterforskning, forklarer Byberg Malmin.



DNA-beviset

Politiets hovedbevis mot den siktede mannen er et særegent DNA-funn. Det ble funnet i en blodflekk på strømpebuksen som Birgitte Tengs hadde på seg da hun ble drept i mai 1995.

Beviset har vært gjenstand for omfattende undersøkelser etter at den drapssiktede mannen ble pågrepet i fjor høst.

Disse undersøkelsene konkluderer med at siktede har en mutasjon i sin Y-profil, noe som reduserer sannsynligheten for at DNA-funnet kan stamme fra andre enn ham.

For to uker siden ble det kjent at den samme mannen også er siktet for drapet på Tina Jørgensen i 2000. Årsaken er at mannen har vært underlagt såkalt skjult etterforskning.

– Det er viktig å presisere at endring av status i Tina-saken er en konsekvens av at han har vært underlagt tvangsmidler i den skjulte etterforskningen. Det er ikke fordi det foreligger en ny utvikling i den pågående etterforskningen, sa Malmin til Dagbladet da.