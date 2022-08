I BEREDSKAP: – Beredskapen denne høsten er først og fremst vaksinasjon av utsatte grupper, selvtesting hjemme og varsling av egne nærkontakter hvis man er smittet, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad (t.v.). – Oppfriskningsdosen for alle over 65 år vil sannsynligvis beskytte enda bedre mot alvorlig sykdom, uansett variant, sier overlege ved Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland.

Dette må du gjøre hvis du får corona-symptomer nå

Får du «typiske» coronasymptomer nå, er det stor sjanse for at det nettopp er det, og hverken forkjølelse eller influensa.

Selv om coronapilene peker nedover, sirkulerer smitten fortsatt.

– Ut fra innleggelsestall og dødsfall ser det ut som vi har hatt en svak nedgang i smittetallene de siste to-tre ukene. Vi hadde imidlertid ti ganger flere nyinnleggelser i sykehus i slutten av juli enn på samme tidspunkt i 2021, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet.

Overlege ved Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland summerer greit opp:

– Alle tallene peker nå nedover, forkjølelser, smittede, legebesøk, innleggelser, intensivinnleggelser og dødsfall.

Sist tilgjengelige ukerapport fra FHI, for uke 31 og 32, ble publisert 17. august.

Den forteller at alt tyder på at toppen for sommerbølgen er passert. Men den sier også at situasjonen fortsatt er uforutsigbar, og at vi må regne med at epidemien vokser igjen.

– Sannsynligvis vil de fleste bli smittet på nytt i fremtiden, selv om de har hatt covid tidligere. Men ikke nødvendigvis i høst, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Så, hva er rådene for hvordan vi skal forholde oss hvis vi blir syke nå? Og, trenger vi i det hele tatt teste oss lenger?

VG har stilt de to nevnte ekspertene spørsmålene mange stiller seg nå.

Helsedirektoratets assisterende direktør Espen Nakstad og Folkehelseinstituttets overlege Preben Aavitsland er enige om det meste, men ikke alt.

IKKE SISTE STIKK: Vaksineprogrammet fortsetter som før, men med en ny type. Bildet er fra vaksinering i Hammerfest kommune i november 2021.

Hvis man blir syk nå, hvor stor er sjansen for at det er corona?

Espen Nakstad: – Det er stor sjanse for at det er coronaviruset BA. 5 du er smittet med hvis du nå i august får øvre luftveissymptomer, sår hals, slapphet, muskelsmerter eller tap av smak- og luktesans. FHIs overvåkning har vist svært få influensatilfeller denne sommeren, men det er noe forkjølelsesvirus i omløp som også kan gi milde luftveissymptomer.

Preben Aavitsland: – Vanskelig å si. Coronasymptomene kan skyldes en rekke andre sykdommer. Det er stadig mindre corona der ute nå.

Hva skal man gjøre om man får symptomer, skal man i det hele tatt teste seg?

Espen Nakstad: – Test deg med selvtest dersom du har kontakt med særlig utsatte personer som det er viktig ikke å smitte. Husk at de fleste får positiv selvtest først noen dager etter at de har blitt smittet, så vær ekstra obs på nyoppståtte symptomer i dagene etter kontakt med en smittet person.

Preben Aavitsland: – Testing er bare nødvendig ved alvorlige symptomer, der det er aktuelt med innleggelse eller behandling. I andre situasjoner får ikke testresultatet noen konsekvenser. Det er altså unødvendig.

Hvis man tester positivt eller har vært sammen med noen med corona, hva gjør man da?

Espen Nakstad: – Vårt klare råd er fortsatt, hold deg hjemme ved coronasykdom. Da smitter du ikke andre enn de du eventuelt bor sammen med. Hvis du får symptomer forenelig med covid-19 bør du holde deg hjemme til du er frisk.

Preben Aavitsland: – Hold deg hjemme når du er syk og unngå kontakt med eldre og andre som har risiko for alvorlig sykdom.

Hva er forventningene til høsten?

Espen Nakstad: – Vi følger nøye med på spredningen av nye virusvarianter, særlig BA. 2.75-varianten, som for tiden dominerer i India. Foreløpig ser BA. 5 ut til å dominere totalt i Norge. Det blir antagelig flere smittetilfeller utover høsten når vi samles mer innendørs.

Preben Aavitsland: – Vi vet ikke. Før eller siden kommer det nok en ny variant som sprer seg enda bedre. Det spennende er om den nye varianten vil gi mer alvorlig sykdom. De fleste voksne er grunnvaksinert, og de fleste har vært smittet minst én gang. Immunforsvaret vil dermed beskytte godt mot alvorlig sykdom.

VÆRSÅGOD: Bydel Grünerløkka delte i februar i år gratis coronatester til alle som vil ha. Det er mer på lager.

Uenighet om selvtest-lager

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad fortalte tidligere i august at myndighetene har skaffet rundt 50 millioner hurtigtester som er gratis tilgjengelige for nordmenn.

De tror ikke overlege Preben Aavitsland ved FHI vi får bruk for.

– De ble bestilt i fjor, men ble levert for sent til at de kom til nytte. Ettersom det ikke lenger er krav om isolering, smittesporing og karantene og heller ikke noe behov for å bremse smittespredningen betydelig, er testingen unødvendig. Vi kommer neppe til å få bruk for disse testene.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener derimot de kan komme til nytte.

– Selvtestene vil være tilgjengelig for folk dersom vi får nye, store smittebølger som skaper problemer med høyt sykefravær eller gir mange alvorlige sykdomsforløp samtidig.

Ny vaksine på vei

– Når kommer en omikron-vaksine?

– I løpet av et par måneder regner vi med at legemiddelmyndigheten har godkjent den nye kombivaksinen, som er dagens vaksine pluss en omikron BA. 1-vaksine i samme sprøyte. Da vil vi gå over til den. Det er ikke sikkert at beskyttelsen blir noe særlig bedre enn med en ny dose av dagens vaksine, skriver Preben Aavitsland ved FHI.

Han legger til at vaksinasjonsprogrammet fortsetter som før, men at det byttes til den nye vaksinen for dem som anbefales oppfriskningsdoser fremover.

