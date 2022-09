Viggo Kristiansen kan bli frikjent for drapene i Baneheia. Nå skal pressen granske sin egen rolle i saken.

Baneheia-dekningen: − Alle alarmer burde gått

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Viggo Kristiansen nektet straffskyld for drapene, men ble likevel dømt.

Nå kan han bli frifunnet.

Drapene i Baneheia i Kristiansand rystet hele Norge for mer enn 22 år siden. Etterforskningen, arrestasjonen og etter hvert dommene mot Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble gjenstand for en massiv mediedekning.

Kristiansens første av fem søknader om gjenopptagelse ble sendt inn i 2008, i 2021 ble saken gjenopptatt.

Nå kritiseres også pressedekningen. Spesielt at Kristiansens søknader om gjenopptagelse har blitt forbigått eller avfeid – med formuleringer som «nok er nok» og «grusomt og grenseløst».

– Med det monsterbildet som ble satt av ham, var han Norges mest forhatte mann frem til 2011, sier kommentator i Dagsavisen, Hege Ulstein, til VG.

Hun kaller det et justismord.

I tillegg til dekningen da drapene skjedde, mener Ulstein spesielt at redaksjonene burde reagert med en gang Bjørn Olav Jahr kom med boken «Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet» i 2017:

– Jeg mener virkelig at alle alarmer burde gått når den boken kom. Der fikk vi ferdig kokt og servert mange opplysninger som snudde saken fullstendig opp ned. Likevel ble det oversett eller avfeid av stort sett alle, sier hun til VG.

Også Fædrelandsvennens sjefredaktør mener kritikken som kommer nå er berettiget i alle fall for faser av saken:

– Med den kunnskap vi sitter på nå, vil det å si noe annet være helt merkelig, sier Fædrelandsvennens sjefredaktør Eivind Ljøstad til VG.

UNDER RETTSSAKEN: «Monster eller rampegutt?» var spørsmålet som ble stilt torsdag 26. april 2001 i Fædrelandsvennen.

Ljøstad startet i jobben i regionavisen på Sørlandet i 2010. Han synes det er vanskelig å svare for avisens dekning av rettssakene i 2001 og 2002. Men han er tydelig på at det burde vært satt ned et team i tiden rundt 2009 til 2012 som så på saken på nytt i forbindelse med Kristiansens gjenopptagelsesbegjæringer.

– Det tenker jeg er en veldig enkel erkjennelse å gjøre i dag. Vi gjorde det ikke. Ingen andre gjorde det heller.

Les mer: Skjebnetimene i Baneheia

I 2021 uttalte flere pressefolk til fagbladet Journalisten at saken ville blitt dekket annerledes i dag. Nå vurderer Norsk Presseforbund å evaluere Baneheia-dekningen.

Et søk etter «Viggo Kristiansen + Baneheia» i mediearkivet Retriever viser klart hvordan dekningen av Kristiansen sak har sett ut i det norske medielandskapet:

Nesten 21 år i fengsel

18. februar i fjor fikk han saken sin gjenopptatt. 1. juni samme år løslot Høyesterett ham – etter nesten 21 år bak murene.

Avgjørelsen om frifinnelse eller ny rettssak er ventet i løpet av kort tid.

I en kommentar 8. august konstaterte Ulstein at Baneheia-saken er det verste justismordet i moderne norsk rettshistorie.

– Det er ikke noen tvil om det, sier hun til VG, og utdyper:

– De to andre store er Per Liland og Fritz Moen, som er veldig stygge saker. Men det som gjør denne spesielt ille, er at Kristiansen var veldig ung og dømt til forvaring. Og også at det var en forferdelig grusom forbrytelse.

Ulstein understreker at hun ikke vil sette seg til doms over journalistene som jobbet med det, men mener redaksjonene må granske seg selv:

– Vi er nødt til å gå tilbake for å se på hva som gikk galt for ikke å gjøre det igjen.

Også TV Norge-redaktør Espen Skoland mener medienes innsats kommer 20 år for sent. Han lurer på hvorfor «samtlige redaksjoner ventet med å bedrive kritisk journalistikk på etterforskningen til stemningen i folket hadde endret seg», i en kronikk publisert i VG nylig.

FORSIDE: VG 14. september 2000, dagen etter pågripelsen av Andersen og Kristiansen.

VG interesserte seg i «forsvinnende liten grad»

VGs sjefredaktør, Gard Steiro, mener kritikken mot pressen er berettiget for flere faser av saken. Han har ledet avisen siden 2017, og er tydelig på at VG i «forsvinnende liten grad» interesserte seg for gjenopptagelsesbegjæringene.

TOK OVER I 2017: VGs sjefredaktør Gard Steiro, her i 2019.

Ifølge Lovdata har Gjenopptakelseskommisjonen behandlet fem begjæringer mellom 2008 og 2017 fra Kristiansen, hvorav fire av dem ble forkastet. I tillegg har han levert to klager, som bringer totalen til syv.

Det var først søknaden som kom i 2017, og ble avgjort i 2021, som sørget for en gjenopptagelse.

Avisen var altfor ukritiske i 2009–2010 da det kom nye momenter inn i saken, mener Steiro.

– Hvorfor ble det slik?

– Det blir bare spekulasjoner fra min side, men jeg tror man på det tidspunktet møtte saken med en forutinntatthet i stedet for nysgjerrighet. Jeg tror at hensynet til de pårørende naturligvis veide tungt, men det kan ikke veie tyngre enn rettssikkerheten.

DAGEN ETTER ANDRE DOM: VGs forside 15. februar 2002, dagen etter dommen i lagmannsretten.

– Men det er vel mange saker hvor mediene burde ettergått politiet og påtalemyndighetens arbeid. Hvilke – og hvordan – skal vi velge?

– Jeg mener at denne saken er uhyre spesiell fordi den er så stor og viktig, så her ligger det et ekstra krav. Det er drapet på to barn og en av moderne rettshistories mest alvorlige saker i Norge.

Det er én ting Steiro vil minne om:

– Hovedansvaret hviler åpenbart på rettsvesenet og politiet, la oss ikke glemme det. Hvis det viser seg nå at dette er et justismord, så er det først og fremst en politi- og rettsskandale.

Diskusjon og lærdom

– Dette er jo en svært kompleks og stor sak, den strekker seg over 22 år, med utallige detaljer, store uenigheter om hva som er viktig, hvordan opplysninger skal forklares, betones og tolkes, sier Marius Tetlie.

Han er fagredaktør i Nyhetsdivisjonen i NRK, og kjenner Baneheia-saken godt fordi han selv dekket den som journalist for VG tilbake i 2000. Han mener det er naturlig for NRK å evaluere jobben som er gjort og diskuterer det grundig internt.

– NRK har i likhet med en rekke andre medier hatt en omfattende dekning, og det ville ikke vært riktig nå å komme med en enkeltstående vurdering av hele komplekset, sier han.

PENNER OG NOTATBLOKKER: Aktor Edward Dahl svarer på spørsmål fra pressen under rettssaken i Kristiansand tinghus i 2001.

Tetlie peker samtidig at dekningen av Kristiansens gjentatte forsøk på å få saken sin gjenopptatt, har tiltatt de siste årene.

– Da den første begjæringen kom i 2010, ble den omtalt i NRK, men det er vel grunn til å stille spørsmål om den ble dekket bredt nok og grundig nok.

Han sier det hadde vært naturlig at pressen gjorde flere egne undersøkelser tidligere.

– Den siste tiden har vi hatt saker som viser noen viktige aspekter av politiets arbeid, blant annet overgrepsanklagene mot Jan Helge Andersen, som ikke ble opplyst til kommisjonen om fra politiet i Agder. Vi har jobbet med dette skikkelig og systematisk, men jeg tror nok vi kunne ha startet den jobben mye tidligere.

– Det er helt klart noe å ta lærdom av i denne saken, sier han.

Kaller kommentarartikkel «uheldig»

Om den første begjæringen i 2008, skrev kommentator og senere politisk redaktør Hanne Skartveit kommentaren «Grusomt og grenseløst».

Hun skrev at Kristiansen måtte stå for det han hadde gjort av hensyn til de pårørende i stedet for å fremstille seg som et offer, og sto på trykk i VG ved siden av et intervju med Kristiansen.

«GRUSOMT OG GRENSELØST»: Ved siden av et intervju med Kristiansen om den første gjenopptagelsesbegjæringen, sto denne tittelen, signert Hanne Skartveit, på trykk 6. september 2008.

– Skriver VG slike ting i dag så lenge en dom er rettskraftig, Gard Steiro?

– Nei. Den kommentaren kjenner jeg til. Og jeg mener at den ikke burde vært skrevet.

På generelt grunnlag mener Steiro at pressen skal møte begjæringer om gjenopptagelser med respekt og nysgjerrighet: Å få prøvd sine saker igjen, er sikkerhetsventiler i rettsvesenet, som mediene skal hegne om.

– Vår oppgave er ikke å dømme. Vår oppgave er å være kritiske til rettssystemet og påtalemyndigheten og gjøre det vi kan for å unngå justismord. Så jeg mener at den kommentaren var uheldig, sier Steiro.

Skartveit: Kommentaren står seg ikke

– Selvsagt ville jeg ikke ordlagt meg slik, hadde jeg kjent til det som har kommet frem den siste tiden, sier Hanne Skartveit i dag.

Hun påpeker at da hun for 14 år siden skrev den dette, forelå det en rettskraftig dom som ikke var bestridt av andre enn Kristiansen selv – og at det den gangen hverken var bøker, TV-dokumentarer eller andre uavhengige undersøkelser som utfordret dommen.

SKREV KOMMENTAR: Politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit.

– I min kommentar var jeg opptatt av hensynet til de pårørende, som enda en gang måtte gjenoppleve det som skjedde i Baneheia åtte år i forveien, sier hun.

Det var ikke de store mediehusene, men en enkeltperson, som tok tak i Baneheia-saken.

I 2017 kom Bjørn Olav Jahrs bok «Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet», hvor Jahr konkluderte med at Kristiansen er uskyldig og at Andersen sto alene om drapene.

Skartveit berømmer Bjørn Olav Jahr for å ha «gått på tvers av både politi og domstoler, og som ved grundig journalistisk metode har gravd frem nye opplysninger».

– På den måten kan vi også si at dette er en av journalistikkens store triumfer i Norge. Jahr så det vi andre ikke så. I dag skulle jeg ønske at flere av oss i den øvrige pressen hadde bidratt til at de opplysningene som nå er kjent, hadde kommet frem tidligere, sier hun.

– Journalistikk kalles historiens kladdebok. Dette er hverdagen vår. Da risikerer vi også at ikke alle kommentarer står seg, 14 år senere. Min kommentar gjør ikke det.

Beklager «Nok er nok»-leder

Det var flere i Presse-Norge som reagerte på Kristiansens kamp for frifinnelse. I desember 2013 trykket Fædrelandsvennen en lederartikkel om Kristiansens femte gjenopptagelsesbegjæring.

Lederen hadde tittelen «nok er nok» og kalte Kristiansens krav for «uverdig».

– Med dagens kunnskap er det den enkle delen å beklage, og si at det ikke ser bra ut i dag. Samtidig er viktig å huske at journalistikk og kommentarer er ferskvare. Lederartikkelen gjenspeiler det vi mente den gangen, sier Fædrelandsvennen-redaktør Eivind Ljøstad.

Han vi heller ikke må glemme hva som faktisk skjedde i saken.

– Det er helt ekstremt brutalt, både overgrep og drap på to små jenter. Når en så grov handling skjer, preges selvsagt saken og tilnærmingen til det.

«NOK ER NOK»: Dette var lederen i Fædrelandsvennen den 23. desember 2013.

DNA-påstand ble førende for dekningen

Så hva gjorde alle så sikre i sin sak? Flere trekker frem en pressekonferanse som ble holdt 25. oktober 2000. Her uttalte politiet at DNA-materiale med 100 prosent sannsynlighet knyttet Viggo Kristiansen til åstedet. I retten ble det fra en DNA-ekspert sagt at det var sikkert at to menn sto bak ugjerningen.

26.10.2000: Etter pressekonferansen hvor politiet uttalte at de med 100 prosent sannsynlighet kunne knytte Kristiansen til åstedet.

Både VGs Steiro og Fædrelandsvennens Ljøstad peker på nettopp den pressekonferansen.

– Jeg kan forstå hvordan det satte seg. «Er det noen vits i å forfølge de andre tingene når man har tekniske bevis?» Så begynte DNA-sporet å bli problematisert underveis i rettssakene. Man kunne sikkert gjort mer der, sier Ljøstad.

Steiro er enig i at DNA-uttalelsene er et viktig moment:

– Det tror jeg ble veldig førende for dekningen den gang.

22 ÅR SENERE: VG, 30. august i år.

– Ble fôret med informasjonen fra politiet

Bjørn Olav Jahr kan skjønne hvorfor dekningen av rettssakene fremstår som ensidig.

– Man satt nok ikke med så stor oversikt, og ble fôret med den informasjonen politiet kom med. Samtidig synes jeg det er rart at man ikke var mer kritisk overfor DNA-bevisene, som ble presentert som 100 prosent sikre og senere motbevist.

For den nye etterforskningen har ikke vist noen identifiserbare funn mot Viggo Kristiansen.

FORFATTER: Bjørn Olav Jahr konkluderte i sin bok i 2017 med at Kristiansen var uskyldig dømt.

Jahr mener premisset om to gjerningspersoner ble grundig tilbakevist i gjenåpningsbegjæringene.

– Likevel er det fra pressens side bare fokus på det grusomme og grenseløse. Det er påfallende lite kritisk analyse av begrunnelsene for å si nei til gjenopptagelse, mener ham.

Før jul i fjor kom Jahr med oppfølgerboken «Prosessen mot Viggo Kristiansen», hvor pressen får hard medfart for sin dekning både før, under og etter rettssakene.

Tone Tveøy Strøm-Gundersen var sommervikar i Aftenpostens nyhetsredaksjon da drapene fant sted i 2000 og har de siste seks årene vært nyhetsredaktør i avisen.

Hun forteller at hun har relativt god oversikt over dekningen fra den gang, men at hun ikke kjenner til alle vurderingene som ble gjort.

– Jeg har sett at vi rapporterte bredt da pågripelsene skjedde, og brukte politiet, forsvarere og personer i nærmiljøet som kjente dem som kilder. Jeg ser av dekningen at det er gjort forsøk på å problematisere bevisene som ble lagt frem i retten, men det ser ut som at det ble gjort i mindre grad i den tidlige fasen, sier hun og fortsetter:

– Det var vanskelig å få ut mer informasjon på den tiden, og det er alltid grunn til å stille spørsmål om vi var kritiske nok til politiet rundt pågripelsene.

Strøm-Gundersen mener man bør ta hensyn til at både vurderinger og publisering ble gjort i en kontekst der det var begrenset informasjon politiet og andre aktører ville gi ut.

– I krimsaker er det ofte mangel på informasjon, noe som kan utgjøre et rettssikkerhetsproblem. Når vi får så lite informasjon, kan det være vanskelig å stille de kritiske spørsmålene. Om man sammenligner med Sverige, er mye mer informasjon tilgjengelig fra retten enn det er i Norge, og det er det grunn til å se på.

VGs tidligere sjefredaktør: Unyansert kritikk

VGs sjefredaktør fra 1994 til 2011, Bernt Olufsen, mener derimot at deler av kritikken er «veldig unyansert og konstaterende».

VG-SJEF UNDER RETTSSAKEN: Tidligere VG-redaktør Bernt Olufsen, her på utdelingen av SKUP-prisen i 2019.

Han var redaktør da Baneheia-saken gikk for retten. Hans kone, Jorunn Stølan, var en av dem som dekket saken for VG.

– Sånn som jeg husker saken, ble jo den dekket på en normal måte, som en stor sak, med vanlige journalistiske prinsipper, sier Olufsen.

DAGEN ETTER FØRSTE DOM: VGs forside 2. juni 2001, dagen etter dommen i tingretten.

– I sin alminnelighet skal vi ha tillit til at rettssystemet i Norge belyser pro et contra i sånne saker og til at rettskraftige dommer er riktige. At mediene innretter seg etter en rettskraftig dom, er jo ingen skandale, etter min oppfatning, sier Olufsen.

Om Dagsavisens Ulsteins kommentar om justismord, sier han:

– Prematurt. Jeg ville ikke tatt sånne ord i min munn på det tidspunktet der før jeg ser hvordan behandlingen av saken går.

Kommer ikke på noe han burde gjort annerledes

Olufsen er generelt ikke enig med Ljøstad og Steiro. Han påpeker at han ikke husker detaljene i VGs dekning av begjæringene, men at fire avvisninger i Gjenopptakelseskommisjonen vil reflekteres i medienes dekning.

– Det er vanskeligere å bruke masse ressurser på det. Vanskeligere å kritisk vurdere holdbarheten i en sånn sak.

– Husker du noe om ressursbruken da den første begjæringen kom i 2008?

– Den ble dekket på en helt ordinær måte, som en ordinær sak.

– Når du tenker tilbake, var det noe du burde gjort annerledes som sjefredaktør?

Olufsen konkluderer med at det er vanskelig å si, men at han ikke kommer på noe helt umiddelbart.

– Medias fremste oppgave i en sånn sak, og det mener jeg også ble lagt til grunn her, er å dekke sakens gang sånn som den fremsto. Det ble utallige ganger opplyst om at Viggo Kristiansen ikke anså seg skyldig. Så er jo retten også et sted hvor det foregår en naturlig kontradiksjon av påstandene som fremmes.