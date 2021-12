Dypt nede i havet er denne amfipoden oppdaget. Den har fått navnet Eurythenes atacamensis og ble funnet i Atacamagropen i det sørøstlige Stillehavet.

Disse artene ble oppdaget i 2021

Natural History Museum i London har beskrevet 552 nye arter i året som gikk.

Publisert: Nå nettopp

FNs naturpanel melder at naturmangfoldet aldri før har vært så truet som det er i dag. Men fortsatt oppdages nye arter, hvis habitat må beskyttes for at de ikke skal bli utryddet. I året som gikk har britiske Natural History Museum beskrevet 552 nye arter - verden over.

I tillegg er utdøde arter, i form av fossiler, oppdaget flere steder i verden.

De nye funnene inkluderer en flerbørstemark, slanger, en juvelfarget bille, en møll og en blomstrende plante.

Flesteparten av de artene som er oppdaget er krepsdyr, som finnes i både salt- og ferskvann. Disse er en sentral matkilde for fisk, krill og andre dyr - og utgjør med det en vital del av mange økosystemer.

Tabwecala robinsoni ble oppdaget på Vanuatu.

Det er i tillegg beskrevet 52 vepsearter, syv krabbearter, seks fluearter og 13 møllarter.

Blant møllartene som er oppdaget er Tabwecala robinsoni, som ble oppdaget på Vanuatu i året som gikk.

Likevel er det billene som kommer seirende ut, men 91 nye arter beskrevet i 2021. En av dem er en juvelfarget bille funnet i India. Den mannlige billen har en rekke farger på midten og mørkere farger i periferien, mens den kvinnelige billen har rød- og grønnfarger over store deler av kroppen.

Denne billen har fått navnet Donaciolagria regia og ble oppdaget i India. Det er fargeforskjeller mellom kjønnene. Hunnen er til venstre, mens mannen er til høyre.

Flerbørstemarken Neanthes goodayi holder til på rundt 4000 meters dyp. Den har tilhold i polymetalliske knuter i det sentrale Stillehavet.

Neanthes goodayi holder til på flere tusen meters dyp.

Blant de fem nye planteartene som er oppdaget er Impatiens versicolor som hører til i østlige Afrika. Denne planten har vanligvis rosa eller hvite blomster og pollineres av fugler.

Impatiens versicolor finnes i østlige Afrika.

Sjøstjernen Crinitostella laguardai ble også oppdaget i 2021. Den lever av trevirke på bunnen av havet. Den holder til i Mexicogulfen.

Crinitostella laguardai spiser trevirke på bunnen av havet.

Det er også oppdaget ti nye arter som er reptiler eller amfibier. Fem av disse er slanger. Den ene har fått navnet Rhabdophis bindi og finnes i India og Bangladesh. Den har tilhold i tropiske skoger.

Rhabdophis bindi har tilhold i tropiske skoger.

Den største oppdagelsen målt i dyrets omfang må være fossilene av to nye arter kjøttetende spinosaurus, som man antar var ni meter lange. De ble oppdaget på Isle of Wight og skal ha jaktet langs elvebredder i myrlandskap.

Artene har fått navnene Ceratosuchops inferodios og Riparovenator milnerae. Forskerne tror disse levde på jordkloden for rundt 129 millioner år siden. Det antas at de for det meste spiste fisk, men andre dinosaurer kan også ha stått på menyen.

Det er også oppdaget fire andre dinosaurarter beskrevet av museet i 2021.

Slik antar man at de to nye artene spinosaurus har sett ut.

10. september kom en nedslående rapport som dokumenterer enorme naturtap de siste årene. WWFs Living Planet Report 2020 varsler om en pågående naturkrise, der verdens dyrebestander i snitt er redusert med 68 prosent siden 1970. Én million arter (500.000 dyr og planter og 500.000 insekter) står i fare for utryddelse.