Christian (41) feirer jul alene i isolasjon: − Emosjonell berg-og-dal-bane

Christian Theisen (41) skulle hjem fra Dubai for å feire jul med familien i Norge. Det satte en positiv coronatest på Gardermoen en lei stopper for.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dermed fikk han to valg, sier han over telefon fra isolasjonshotellet like ved flyplassen.

Det ene var å dra hjem til familien. Her kunne han bo i kjelleren, helt avsperret fra familien.

Men ifølge Theisen sa personellet på Gardermoen at alle i familien måtte i smittekarantene, selv om han isolerte seg i kjelleren.

Det andre alternativet var å dra på isolasjonshotell.

Noe Theisen til slutt valgte, for han ønsket ikke at familien måtte i smittekarantene.

Men i ettertid har han fått avkreftet at familien må i karantene når han bor i en egen boenhet og ikke har kontakt med dem.

– Hadde de informert meg riktig, så hadde jeg så klart dratt hjem. Faren min har et stort hus, jeg hadde hatt en egen kjeller med eget baderom, sier han til VG og fortsetter:

– Jeg ville jo ikke smittet familien min, jeg ville bare vært i samme hus som dem. Men etter jeg har kommet hit, så er det visstnok ikke mulig å komme seg hjem.

ENKEL JUL: Foreløpig må Christian Theisen tilbringe julen sin her, på et hotellrom på et isolasjonshotell nær Gardermoen.

Tre vurderingskriterier for isolasjonssted

Til VG opplyser Ullensaker kommune at de vurderer tre faktorer for hvor personer skal gjennomføre isolasjon.

Den første er om vedkommende har et egnet sted å gjennomføre isolasjonen hjemme, dernest om de kan komme seg dit uten risiko for å smitte andre, og den siste er om det er mistanke for omikronsmitte.

Mistenkes omikronsmitte, må man man på på hotell uansett.

Theisen sier til VG at han ikke har fått beskjed om at det er mistanke om smitte merd omikronvarianten.

Les hva Helsedirektoratet sier om isolasjonsreglene lenger nede i saken.

Hjemme på Lillestrøm sitter familien og venter, etter at de tirsdag måtte snu i døren på Gardermoen.

Denne julen var ekstra spesiell, etter to år med pandemi og at moren han gikk bort for rundt to måneder siden.

Kona og barna hans er også fortvilte.

– Jeg har tre små barn hjemme, en som ikke sier noe og to som sitter og gråter. De har jo hørt om covid og er redde for hva som skjer med pappa.

Også for ham har tanken på å være borte fra familien, vært tøff.

– Det har vært en emosjonell berg-og-dal-bane det siste døgnet.

Mager julefeiring

Etter ankomst på Gardermoen tok Theisen også en PCR-test. Torsdag fikk han han den nedslående meldingen om at også den testen av positiv.

I jobbsammenheng har han reist mye i løpet av pandemien, og også sittet i karantene i flere land, inkludert Norge.

Men aldri før har han vært innesperret under så kummerlige forhold, mener han.

– Jeg er låst inne på et lite rom. Det er langt unna alt annet. Det er ikke mulig å endre ventilasjonen eller temperaturen.

Han reagerer også på at det ikke er satt inn kjøleskap på rommet, slik at han kunne fått levert mat fra familien mens han er i isolasjon.

I tillegg mener han at romservicen er veldig dyr, og om han skulle bestille mat fra en leveringstjenesten vil selve leveringsprisen koste nærmere 160 kroner.

– Det må finnes fasiliteter. Man kunne i det minste sendt folk til et hotell der man kunne fått levert mat fra familie eller leveringstjenester.

– Det er det minste de kunne gjort for folk som sitter her gjennom julen – og latt oss bo på et hotell med fasiliteter.

– Ingen muligheter for frisk luft

Theisen synes også at reglene på hotellet er i overkant strenge.

Etter at han tok den positive testen på Gardermoen, sier han at han ble geleidet gjennom terminalen som var full var full av folk og måtte stå i kø med flere andre for å vente på kofferten.

– Jeg burde jo blitt isolert og tatt for fra folkemengden med en gang.

– Men med en gang jeg kom på hotellet, så er det plutselig ikke mulighet for å få litt frisk luft en gang.

VG har forelagt Øst politidistrikt kritikken fra Theisen. Politidistriktet har via grensepolitiet ansvar for hvilke råd personer som tester positivt får ved Gardermoen og hvor de blir sendt i isolasjon. De ønsker ikke å svare på kritikken.