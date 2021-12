MANDAL: Restauranten TT World må stenge dørene på grunn av de nye coronarestriksjonene. Eier Eindride Lorentzen mener han ikke får nok kompensasjon til å kunne drive videre.

Restauranteier står utenfor kompensasjonsordning: − Blodig urettferdig

Eindride Lauritzen åpnet restaurant i Mandal rett før pandemien brøt ut. Han synes det er «blodig urettferdig» at hans bedrift ikke får delta i kompensasjonsordningen for næringslivet.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

I januar 2020 etablerte Eindride Lauritzen restauranten TT World i Mandal i Lindesnes kommune.

Han hadde gravd dypt i egne lommer, og satset tungt på en investering han hadde klokkertro på.

– Hvis verden er riktig går dette bra, sa han den gangen.

Resten er historie. Med de siste coronarestriksjonene og forbudet mot alkoholservering er han nødt til å stenge ned restauranten for tredje gang.

For å unngå konkurs er han avhengig av å få tildelt offentlige midler. Han søkte på kompensasjonsordningen for næringslivet, men fikk ikke en krone.

Må vise til normalår

Et kriterium for tildelingen er nemlig at bedriften som søker kan sammenligne tapt omsetning med et normalår, noe Lauritzen ikke kan vise til siden restauranten ble etablert rett før pandemien brøt ut.

– Det er komplett ironisk at vi ikke skal få noe som helst. Det er blodig urettferdig og burde ikke vært lov, tordner Lauritzen.

Det burde ikke være et hinder for å delta i ordningen, mener han.

– Jeg har vært i drift og omsatt for ganske mange millioner. Jeg har betalt min skatt og regninger. Men når du er gründer og havner i en sånn situasjon som meg, så pumpes vi til vi ikke klarer mer, sier Lauritzen.

OMSETNING: Restauranteier Eindride Lauritzen taper store inntekter når han må holde stengt i desember.

Restauranten har mellom 12 og 15 faste ansatte, ifølge eieren. Nylig har alle blitt permittert og restauranten holder stengt inntil coronarestriksjonene endrer seg.

– Jeg har lyst til å ta tilbake alle ansatte, men jeg har ikke råd, sier han.

Tapet for desember er svært kritisk for omsetningen til restauranten.

– Desember måned tilsvarer tre måneders omsetning. Det jeg tjener i desember er det jeg lever på i januar, februar og mars, sukker Lauritzen.

Har ikke mer å gå på

Regjeringen har opprettet en kommunal kompensasjonsordning for å dekke de bedriftene som faller utenfor kompensasjonsordningene for næringslivet.

Disse midlene deles ut fra staten til kommunene, som igjen får ansvaret for å fordele de videre til bedrifter som trenger økonomisk bistand.

TOMME STOLER: Her skulle det vært julebord, vanligvis.

Lauritzens søkte kommunen om kompensasjon og fikk totalt tildelt om lag 300.000 kroner etter tre søknadsrunder. Det er altfor lite etter hans syn.

– Min bedrift burde fått mye mer av disse midlene, de har til nå vært vår eneste hjelp, sier Lauritzen.

For å unngå konkurs har restauranteieren tatt opp lån på huset, men nå har han ikke mer å gå på, forteller han.

– Kompensasjonsordningen kan ikke løse alt, men det er så sinnssykt mye mer enn ingenting.

– Må ha et sammenligningsgrunnlag

– Jeg merker meg det bedriftseieren sier. Det er en svakhet at jo lengre vi kommer unna 2019, jo færre bedrifter vil kunne delta, fordi den ikke inkluderer de bedriftene som er opprettet etter det, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Næringsministeren erkjenner at det er noen iboende problemer med å kreve sammenligning med omsetning fra et normalår for utdeling av støtte.

– Men vi må ha et sammenligningsgrunnlag. Til nå mener vi det ville vært mest riktig å sammenligne med et normalår.

TAR DET MED: Næringsminister Jan Christian Vestre lover å ta med seg dette innspillet når de gjør justeringer av kompensasjonsordningen for næringslivet. Her fra en pressekonferanse om samme tema.

Han fremhever at den kommunale kompensasjonsordningen er opprettet for å fange opp bedrifter i hans tilfelle.

– Nå har vi styrket denne ordningen med én milliard i første omgang, også tar vi sikte på en ny utbetaling neste år på en halv milliard til, sier han.

Når det gjelder ordningen for næringslivet, vil det komme justeringer, ifølge Vestre.

– Da vi vedtok å gjeninnføre kompensasjonsordningen for næringslivet hastet det å få den på plass. Men jeg kan love at vi tar med oss dette og andre innspill og vil fortløpende justere den, sier Vestre.