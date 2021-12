Tett i tett: Det er krav om munnbind hvis det ikke er mulig å holde én meters avstand i kollektivtrafikken.

Fulle T-banevogner i Oslo: − Et personlig ansvar

Folk står tett i tett på T-banevognen i Oslo. – Vi vil minne om at vi fortsatt er i en pandemi og det er påbud om bruk av munnbind, sier pressevakt i Ruter.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Nå nettopp

Et bilde tatt av en VG-tipser klokken 14.30 onsdag viser en stappfull T-banevogn i Oslo. Bildet er tatt på strekningen mellom Midtstuen og Frognerseteren, som er veien til den populære akebakken «Korketrekkeren» og flere ski- og turmuligheter.

– Ruter har forståelse for at folk ønsker å komme seg ut når det er så fint ute. Vi vil minne om at vi fortsatt er i en pandemi og det er påbud om bruk av munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand til andre, sier pressevakt i Ruter Øystein Dahl Johansen.

VG har fremlagt bildet for Ruter hvor det er flere i vognen uten munnbind.

– Selv om det per nå ikke er begrensninger på kapasitetsutnyttelsen på kollektive transportmiddel ser det på dette bildet ut til å være så mange om bord at man vanskelig kan holde anbefalt avstand til hverandre, sier Johansen.

PERSONLIG ANSVAR: Øystein Dahl Johansen I Ruter ber folk vente på neste t-bane om vognene er fulle.

Ikke egne smitteverntiltak

Ruter har ikke egne smitteverntiltak for å unngå fulle T-banevogner eller andre kollektivtilbud.

Tidligere i pandemien har de hatt vektere som har påsatt at ikke for mange har vært inne i samme vogn ved noen spesifikke stasjoner.

– Vi har blant annet hatt dette på øybåtene i sommer og på enkelte sentrale knutepunkt i forbindelser med tider det har vært ventet mye folk, sier Johansen og legger til:

– Vi har ikke noen slike virkemidler nå, og dette ville uansett vært vanskelig å håndheve med mange stasjoner og vektere som ikke bør ta opp plass om bord.

– Et personlig ansvar

Johansen oppfordrer folk til å vente på neste T-bane om det er fulle vogner.

– Det er påbudt å bruke munnbind hvis man ikke kan holde tilstrekkelig avstand til andre og dette er et personlig ansvar som de som reiser med oss selv må sørge for å følge, sier han.