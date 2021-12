Erika Norwich (22) håper at andre har blitt inspirert til å gjøre det samme.

Samlet inn 125.000 kroner med hjelp fra TikTok

Erika Norwich (22) oppfordret andre til å hjelpe noen i julen. Responsen hun fikk var overveldende.

22-åringen la i november ut en annonse på Finn.no hvor hun ønsket å hjelpe andre som gruer seg til jul. Der skrev Norwich at hun kunne lage noen smykker, og at hun hadde flere ting til overs som hun gjerne ville at andre skulle få gleden av.

– Etter 30 sekunder var det allerede en familie som tok kontakt.

Norwich fikk massiv respons, men etter tre timer måtte hun slette annonsen.

Følte det ikke strakk til

Hun er selv student, og hadde derfor ikke mulighet til å hjelpe alle.

– Men jeg fikk jo så vondt av alle meldingene. Jeg følte at det ikke strakk til, og visste ikke lenger hva jeg skulle gjøre.

Norwich la senere ut en video på TikTok der hun oppfordret andre til å hjelpe noen i julen.

TikTok-videoen har nå 196.00 visninger, og skapte engasjement i kommentarfeltet.

– Da jeg våknet dagen etter var det utrolig mange som hadde sett videoen, og ba meg opprette en spleis.

To uker senere hadde Norwich samlet inn 125.000 kr.

Etter tips fra TikTok ble det opprettet en spleis.

– Noen forteller at det har reddet julen

Den siste tiden har Norwich dratt til matbutikker og tatt ut gavekort, kjøpt inn julepynt og gaver.

Hun har også sendt av gårde kinobilletter og sørget for at en nyinnflyttet familie har fått juletre.

– Jeg synes det er så vondt å møte dem fordi de ikke vet hva de skal si, samtidig som de føler at de ikke klarer å takke meg nok.

– Og jeg står bare der å gråter.

Norwich forteller at hun har fått flere meldinger, men også blitt ringt opp av enkelte som vil takke henne personlig.

– Noen forteller at det har reddet julen.

Flere har sendt meldinger i ettertid der de takker Erika Norwich hjelpen.

Flere har også tatt kontakt med Norwich for å fortelle at de har blitt inspirert til å gjøre det samme.

– Det er når man kan inspirere andre, som igjen inspirer flere man gjør samfunnet bedre.

Hun håper nå at andre vil fortsette med hjelpe andre selv om det ikke er jul.

Rettelse: Vi skrev først at Norwich samlet inn 152.000 på to uker. Det riktige er 125.000. Feilen ble rettet opp fredag 17. desember kl. 10.45.