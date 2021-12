FRUSTRERT: Eva Helseth (64) er lei av at hun ikke får sett favorittkanalene sine.

Eva (64) savner TV 2-kanalene: − Luta lei svarte skjermer

OTTESTAD (VG) Over en halv million norske husstander er inne i den tredje uken uten TV 2-kanaler. Eva Helseth (64) er oppgitt over at hun ikke får sett favorittprogrammene sine.

– Jeg liker å følge med på hva som skjer i verden, og ser på nyhetssendingene hver dag. Nå er jeg lei av at jeg ikke får holde meg oppdatert, sier den uførepensjonerte sykepleieren fra Ottestad i Innlandet til VG.

3. desember sendte Telenor ut en pressemelding der selskapet varslet at de ikke lenger hadde lov til å sende TV 2s kanaler på grunn av brudd i forhandlingene om TV-rettigheter.

550.000 norske husstander med TV-abonnement hos Telenor er rammet av konflikten, som fortsatt ikke er løst.

Eva Helseth bor alene i leiligheten noen minutters kjøring utenfor Hamar. Hun ser TV 2 Nyhetene hver dag, og følger også med på TV 2 Nyhetskanalen.

– Jeg har bestandig vært en nyhetsfreak, og savner nyhetene mest. Særlig Nyhetskanalen. Men det er også irriterende at jeg ikke får med meg serier jeg er begynt å følge med på. Telenor har egentlig tatt fra meg alt jeg pleier å se på, sier hun.

– Jeg vil ha tilbake kanalene mine, sier Eva Helseth (64) fra Ottestad i Innlandet.

Helseth betaler 509 kroner i måneden for T-We-abonnementet sitt. Inkludert bredbånd blir det 1264 kroner i måneden.

Hun mener tilbudet om 100 kroner i redusert månedsavgift eller ekstra programpoeng for å kunne få tilgang til nye kanaler, ikke er godt nok.

– Jeg er ikke interessert i det. Jeg vil ha tilbake kanalene mine, det er det som betyr noe for meg. Det som skjer nå er at Telenor tar seg betalt for en pakke de ikke leverer på.

Helseth sier hun ringte Telenors kundeservice lørdag, som var den femtende dagen hun var uten favorittkanalene sine.

– Jeg fikk ingen gode svar, og ble ikke noe klokere. Men de sa det var fryktelig mange som ringte og klaget, sier hun.

KOMPLEKSE FORHANDLINGER: – Forhandlingene med Telenor handler om TV 2s eksistens, sier Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2.

Helseth sier et godt TV-tilbud er viktig for henne.

– Det som skjer er veldig ergerlig, for nå føler jeg at jeg ikke lenger kan holde meg orientert på nyhetsfronten. Jeg er luta lei svarte skjermer, sier hun.

64-åringen sier hun har snakket med mange som er lei seg for at de har mistet TV 2-kanalene.

– Jeg kjenner flere som irriterer seg veldig over svarte skjermer. Det er stor frustrasjon der ute.

Hun synes det vil være ille dersom TV 2-kanalene blir borte gjennom julehøytiden.

– Det vil være ekstra ille, særlig for eldre og syke som ikke kommer seg ut av hjemme sine, eller som er redde for å bli smittet av corona. At vi er midt i en pandemi gjør ikke saken bedre, sier hun.

Informasjonssjef i T-We i Telenor, Amalie Knudsen, sier dette om frustrasjonen til Eva Helseth:

– Vi er veldig lei oss for at denne situasjonen går ut over henne og de andre kundene våre som nå står uten et fullverdig TV-produkt. Vi gjør alt vi kan for å få til en ny avtale med TV 2 så fort som mulig.

På spørsmål om hva som er status i saken nå, svarer Knudsen:

– Telenor Norge har nå ikke rettigheter til å sende innhold fra TV 2 før en ny avtale er på plass. TV 2 og Telenor T-We har over lengre tid forhandlet om en ny distributøravtale, og forhandlet på overtid i flere døgn, uten å klare å bli enige.

– ER I FORHANDLINGER: Amalie Knudsen er informasjonssjef i T-We i Telenor.

Ifølge informasjonssjefen er partene i samtaler for å finne en løsning.

– Partene har hele tiden hatt dialog for å prøve å komme til enighet, og det foregår aktive forhandlinger. Vi gjør alt vi kan for at T-We-kundene skal få tilgang til TV 2s innhold igjen så fort som mulig.

– Hva er den viktigste "bøygen" for å kunne komme frem til enighet?

– Telenor har gått til forhandlinger med vilje til å investere langt mer i TV 2s innhold enn i den foregående avtalen, og distribuere deres kanaler og strømmetjenester bredt og godt synlig for våre kunder. Det gjør vi fordi både kundene og Telenor setter stor pris på godt norsk innhold.

Knudsen sier at Telenor opplever å ha strekt seg langt både økonomisk og ved å tilpasse Telenors plattform for å bidra til å støtte opp om TV 2s ambisjoner.

– Uenighetene handler i hovedsak om hvor mye mer det er fornuftig at kundene og distributørene betaler for tilgang til innholdet, og dette har vi stor tro på at partene skal klare å bli enige om.

Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, skriver i en e-post til VG at de er i dialog med Telenor, og at de er opptatt av å komme frem til en løsning slik at seerne kan få TV 2 tilbake på skjermen.

- Vi stod langt fra hverandre da vi gikk i brudd for snart tre uker siden, så det er krevende. Derfor er det også for tidlig å si noe om hva som kommer ut av dialogen som er. Vi er fryktelig lei oss for alle som nå savner Nyhetskanalen, God Morgen Norge, vintersport eller andre favoritter på TV 2.

Willand sier at for TV 2 sin del handler disse forhandlingene om noe så viktig som TV 2s eksistens, om hvilken plass norsk innhold skal ha og hva det skal koste å videreselge TV 2s innhold.

Info Har åpnet opp TV 2 Play Etter forhandlingsbruddet med Telenor er videostrømmetjenesten TV 2 Play åpnet opp for de som ikke har tilgang til TV 2 sine kanaler eller har TV 2 Play fra før. – Kundeservice er behjelpelig med å bistå de som ønsker tilgang til tjenesten, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2. Vis mer

– Godt norsk innhold blir stadig dyrere og distributørene må ta en rettferdig del av denne kostnaden. I tillegg handler det om synlighet. Hva er det første norske seere blir presentert for når de skrur på skjermen? Det norske innholdet, eller innhold fra de globale gigantene? Det hjelper ikke at vi har masse godt norsk innhold så lenge det ikke synes for seerne, eller at de ikke vet at det er tilgjengelig.

Willand skriver at hun ikke ønsker å gå inn i detaljer i forhandlingene.

– Det er komplekse forhandlinger. Men vi må tro på en løsning. Det er det beste for seerne, men også for TV 2 og Telenor. TV 2 er avhengig av sterke norske og nordiske samarbeid hvis vi skal klare oss i konkurranse med Netflix, YouTube og de andre gigantene, og vi ønsker en avtale med Telenor – slik vi har fått til med Telia, Allente og andre TV -distributører.