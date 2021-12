Gaupe inviterte seg selv på ribbe

Karin Nersveen og familien fikk overraskende besøk på selveste julaften. Da ribba var satt inn i ovnen kom en gaupe på verandaen.

Av Stine Slettås Machlar

Familien som bor på Sørskogbyda i Elverum er vant til besøk av elg og rådyr, men har aldri sett gaupe – i alle fall ikke slik som i dag.

– Gaupen drev å hoppet og banket på stuevinduet og kjøkkenvinduet og sprang rundt huset her i femten minutter. Det var veldig overraskende, forteller Nersveen til VG.

Nersveen syntes det hele var litt ekkelt og prøvde å få gaupen vekk, mens andre i huset ville gi den mat. Men noe julemat fikk den ikke i år.

– Jeg liker de ikke så godt, så nære. Jeg prøvde å banke i vindu, men det reagerte den ikke på i det hele tatt, sier hun.

– Du tror det luktet ribbe og at det fristet?

– Ja, jeg tror jo det, men jeg kan ingenting om gaupe, så jeg må nok google litt nå, ler Nersveen.

Gaupebestanden ble i 2021 beregnet til cirka 395 dyr i Norge. spiser hovedsakelig hjortedyr der disse er tilgjengelig, og de viktigste byttedyrene er rådyr og tamrein. Sau kan også være et viktig byttedyr for gaupen i sommerhalvåret, står det opplyst på rovdata.no.

Den skal være mest glad i å spise dyr den har jaktet selv. VG kan ikke finne noe om hvorvidt gaupe er glad i svin, men kanskje var denne gaupen ekstra giret på litt god mat i julen.

Nå er Nersveen glad for at familien får ha julemiddagen for seg selv.

– Vi har noen som er glad i dyr her, som lurte på om vi ikke skulle mate henne. Men det ville jeg ikke, så jeg tror vi får ribba for oss selv i år også.

– Vi er ni ved middagsbordet. Sønn og datter har kommet på besøk og ingen har sett gaupe før.

– Det er kanskje en julaften dere sent vil glemme?

– Ja, det er det. Det er veldig spesielt. Det er jo litt artig å se slike dyr, sier Nersveen.

