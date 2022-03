ÅPEN: Emilie Enger Mehl berømmer nordmenn for å si ja til flyktninger fra Ukraina.

Regjeringen og UDI: Kan ta imot 1000 flyktninger i morgen

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og UDI-direktør Frode Forfang sier at Norge kan ta imot 1000 flyktninger på en dags varsel. I verste fall kan ukrainere bli tatt imot i idrettshaller.

Tirsdag ettermiddag opplyser FN at rundt 660.000 nå har flyktet fra Ukraina til nabolandene de siste seks dagene.

Regjeringen sier at de nå jobber på spreng for å kartlegge hvordan vi skal kunne ta imot en større flyktningstrøm.

– Norge er beredt på å ta ansvar, og gi beskyttelse til mennesker på flukt. Vi har jobbet intenst de siste dagene. Per nå vet vi ikke hvor stor ankomst det blir, men det kan endre seg raskt, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til VG.

– Norge vil bistå land som anmoder om det. Vi er forberedt på økning, og det kan også være flyktninger som kommer på egen hånd, legger hun til.

Søndag var Mehl på justisministermøte i EU – og på torsdag reiser hun tilbake til Brussel for et nytt møte.

EUROPEISK SAMARBEID: Emilie Enger Mehl og andre justisministre i Europa møttes i Brussel på søndag og møtes igjen på torsdag.

Kan ta 1000 i morgen

Nå jobber regjeringen med å oppskalere Norges kapasitet til å ta imot flyktninger – både på lengre sikt og i en akutt situasjon.

– Vi vil hjelpe de som trenger beskyttelse, og Norge er forberedt, sier Mehl.

– Hvis det kom i morgen, så skulle vi klare 1000 uten å gjøre noe ekstraordinært. Men vi er i ferd med å bygge opp og utvide kapasiteten, og vi forbereder nå en mye større kapasitet enn det vi har i øyeblikket, sier UDI-direktør Frode Forfang.

– Vi vet ikke hvor stor kapasitet det vil være behov for. Det avhenger av tempoet og hvor raskt dette eskalerer. Vi har sett fra tidligere at er det krise, så er det mange muligheter for å utvide en god del, sier han.

SJEF: UDI-direktør Frode Forfang møter tirsdag VG til intervju sammen med Emilie Enger Mehl i Justisdepartementet.

Mehl og Forfang understreker at de ikke vet hva den totale kapasiteten kan bli – og at hvor mange Norge tar imot er avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg og hvordan europeiske land blir enige om å fordele flyktninger.

Justisministeren kommer med et eksempel:

– Vi har et mottakssenter i Råde. Der er det mange hundre plasser, men det er bare for mottak og videre plassering. Vi har gått i gang med å kartlegge kapasiteten for mottak i kommunene som har sagt at de har kapasitet, vi har bedt om at man tar kontakt med de som vanligvis driver mottak, sier hun og fortsetter:

– Hvis det skulle være en nødssituasjon med mange mennesker på flukt, så kan vi for eksempel ta i bruk idrettshaller i en kortvarig akutt fase. Det er en god beredskap i frivilligheten og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

BEKYMRET: Justisminister Emilie Enger Mehl sier regjeringen følger situasjonen i Ukraina tett.

Vurderer kollektiv beskyttelse

Ukrainere med såkalt biometrisk pass kan oppholde seg i Norge i 90 dager uten visum. Nå er dette utvidet slik at ukrainere ikke trenger å søke asyl i Norge når denne tiden har gått ut – inntil det kommer ny beskjed fra norske myndigheter, opplyser Forfang.

Mehl sier at regjeringen nå også vurderer kravet fra KrF, SV, Rødt, Venstre og MDG om at ukrainerne skal få midlertidig opphold etter en bestemmelse om «kollektiv beskyttelse».

Det betyr at de kan få midlertidig opphold i inntil tre år uten individuell behandling, hvis de kan bevise at de har statsborgerskap. Denne perioden kan utvides.

– Kollektiv beskyttelse kan bli aktuelt. Det er noe vi har hjemmel for, og noe Norge har erfaring med å bruke. Men, det er for tidlig å si om situasjonen kan bli som den vi hadde på 90-tallet, sier Mehl.

– Mitt inntrykk er at det er bred politisk enighet om målet her: Å hjelpe folk som trenger hjelp på grunn av Russlands angrep på Ukraina. Det synes jeg er veldig fint å se.

– Hvor lang tid trenger dere til å lande på om dere går inn for kollektiv beskyttelse?

– Regjeringen kommer til å vurdere dette fortløpende i løpet av de neste timene og dagene. I denne situasjonen så må vi ta vurderinger underveis, sier Mehl.

Hun understreker:

– Det kan være andre enn ukrainere som er i Ukraina som trenger å komme seg ut. Det er viktig at det ikke diskrimineres i det spørsmålet.

– Norge er nærområde

De fleste som kommer fra land i nærområdene ønsker å returnere når det er mulig, sier Forfang.

Han sier at det skjedde med flyktninger i Norge etter både etter Kosovo og Bosnia-krigene på 90-tallet.

– I norsk politikk er det en del partier som er opptatte av at vi skal hjelpe i nærområdene. Dette er et land i Europa som blir angrepet folkerettsstridig av et annet land, er vi nærområdet?

– Ja, jeg ser det sånn. Det er krig i et land i Europa, i vårt nærområde. Det er naturlig og viktig at vi stiller opp, sier Mehl.

– Fra Bosnia tok Norge imot rundt 14.000. Tror du vi tar imot flere eller færre nå?

– Dette vil jeg ikke spekulere i nå. Det er flere hundre tusen migranter innenfor Schengen nå. De vil sannsynligvis i økende grad forflytte seg rundt i Europa i tiden som kommer, sier Mehl.

– Norge er på tilbudssiden, men avventer situasjonen?

– Ja. Jeg vil være tydelig på at vi ønsker å hjelpe og å stille opp for de som trenger beskyttelse og hjelp, sier hun og fortsetter:

– Det er viktig at vi har en bred og ansvarlig tilnærming til dette, så vi kan hjelpe de menneskene som trenger beskyttelse, de landene som trenger bistand og sørge for at dette blir godt mottatt i befolkningen når den praktiske hverdagen kommer.