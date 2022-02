Ukrainas president: − Lørdag kveld var brutal

Søndag morgen sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at okkupasjonsstyrken angriper sivile områder. Samtidig sier Russland at de har ankommet Hviterussland og er klar for samtaler med Ukraina.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Siden invasjonen begynte natt til torsdag, har de russiske styrkene rykket stadig nærmere hovedstaden. Det utføres luftangrep en rekke steder, også i hovedstaden Kyiv.

Natt til søndag angrep russiske styrker et stort oljelager ved en flyplass i Vasylkiv, rundt tre mil utenfor hovedstaden, og flammene fra anlegget kunne observeres helt til Kyiv sentrum.

Søndag morgen sier ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en uttalelse at lørdag kveld var brutal. Han hevder også at den russiske okkupasjonsstyrken angriper alt, inkludert ambulanser, melder Reuters.

– Okkupasjonsstyrken angriper sivile områder som ikke har militær infrastruktur, sier han, ifølge nyhetsbyrået.

Zelenskyj sier også at Ukraina vil opprette en fremmedlegion for frivillige fra utlandet som vil bli med i landets militære.

En fremmedlegion er et militærkorps som består av frivillig vervede utlendinger.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under en tale lørdag. 1 av 3 Foto: AFP

Samtidig sier talspersonen for Kreml sier at den russiske delegasjonen har ankommet Hviterussland for å ha samtaler med Ukraina.

Ifølge Reuters sier talspersonen at Russland er klar for å starte samtaler, og at de venter på Ukraina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier søndag morgen at Ukraina er åpen for samtaler andre steder enn områder som viser aggresjon mot Ukraina.

Kreml opplyser samtidig at den russiske delegasjonen består av representanter fra utenriks- og forsvarsdepartementet og medlemmer av presidentens administrasjon.

Lørdag opplyste det russiske forsvarsdepartementet at hæren har fått ordre om å fortsette offensiven i Ukraina «fra alle kanter» etter at Kyiv nektet å holde samtaler i Hviterussland.

– Alle enheter har fått en ordre om å utvikle en offensiv i alle retninger i henhold til handlingsplanen, sier talsperson generalmajor Igor Konasjenkov ifølge nyhetsbyrået RIA.

Tidligere lørdag hevdet president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov at ledelsen i Kyiv har nektet på forhandle med Russland.

– Den militære operasjonen var satt på vent, men kan nå fortsette, sa han.

Ukraina nekter for at de har avvist forhandlinger med Russland. De ønsker å delta i fredsforhandlinger, men vil ikke akseptere ultimatum, sier en rådgiver for det ukrainske presidentkontoret, ifølge Sky News.