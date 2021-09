PARHESTER: De er begge sørlendinger og kjenner hverandre godt. Kjell Ingolf Ropstad er partileder og statsråd, Hans-Fredrik Grøvan har ledet stortingsgruppen denne valgperioden. Men i «gutterom-saken» mener Grøvan at Ropstad kunne ha håndtert den annerledes.

KrF-Grøvan om Ropstad: Kunne gjort dette på en annerledes måte

Leder i KrFs stortingsgruppe Hans-Fredrik Grøvan, kjente ikke til at hans partileder Kjell Ingolf Ropstad leide ut bolig i Lillestrøm mens han og familien bodde gratis på Stortingets regning i Oslo.

KrF-veteran Grøvan, som selv er sørlending fra Agder, legger ikke skjul på at han synes Kjell Ingolf Ropstad, som han kjenner godt, burde ha håndtert saken på en annen måte.

– Jeg har ikke så mye mer å si enn det som Kjell Ingolf selv har sagt. Han har beklaget de vurderingene han har gjort. Jeg vil bare understøtte det han har gitt uttrykk for. Han kunne ha gjort dette på en annerledes måte, sier Grøvan til VG.

Aftenposten avslørte søndag at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har fått gratis pendlerbolig av Stortinget ved å være folkeregistrert på gutterommet i Evje fra 2009 og helt fram til november i fjor.

I tillegg leide Ropstad i en del av perioden ut familiens egen tomannsbolig på Lillestrøm i Viken.

– Visste du som leder i KrFs stortingsgruppe, Grøvan, om at Ropstad hadde bostedadresse hjemme i Evje også de senere årene?

– Ja, jeg visste at han var folkeregistrert i Agder. Men jeg kjente ikke til noe om denne boligen som han har eid i Lillestrøm kommune, svarer Grøvan.

KRF-TOPPER: Hans-Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad og tidligere KrF-leder Knut Aril Hareide fotografert under den opphetede veivalg-striden i partiet i 2018.

– Tok du opp – eller burde du som leder av stortingsgruppa tatt opp med Ropstad at han fortsatt var folkeregistrert i Agder selv om han ikke bodde der?

– Ropstad var ikke medlem av stortingsgruppa i den tiden jeg har vært parlamentarisk leder. Jeg overtok etter at KrF gikk i regjering og Ropstad ble statsråd. Dette er dessuten et spørsmål som handler om den enkeltes representants forhold til stortingets regelverk og administrasjon. Som leder for stortingsgruppa har man først og fremst ansvar for den politikken vi som parti skal jobbe for å få gjennomslag for, svarer Grøvan.

Han synes KrF-lederen har håndtert den såkalte gutterom-saken godt etter at det ble kjent at han helt inntil i fjor var folkeregistrert med adresse på gutterommet hjemme hos foreldrene Bjørn Alfred og Gunda Ropstad i Stemhei i Hornnes i Evje kommune i Agder.

Grøvan tror ikke saken kommer til å ramme Kristelig Folkeparti selv med seks dager igjen til valget.

– De som alltid har stemt KrF vil nok gjøre det uansett. Mange oppfatter nok dette som beklagelig, men jeg tror ikke det vil ramme partiet særlig hardt. De som er «om bord» vil fortsatt holde seg der, sier Grøvan.

PÅ HJEMMEBESØK: På bildet fra 2019 besøkte statsminister Erna Solberg barndomshjemmet til Kjell Ingolf Ropstad i Evje. Til venstre: Bjørn Alfred Ropstad, som er KrF-lederens far.

– Men dere sliter med sperregrensen?

– Vi har alle muligheter til å komme over sperregrensen. Vi har sett en liten oppadgående trend etter ferien. Den tror jeg vil holde en uke til, svarer Hans-Fredrik Grøvan.