NY TILTALE: Den tidligere advokaten Amir Mirmotahari (44) ble 12. august dømt av Borgarting lagmannsrett til 11 år i fengsel.

Tiltalt sammen med eiendomsmegler, fengselsansatt og to leger

Narkosmugling inn i fengsler, fiktive bud på boliger, falske sykemeldinger og svindel av millioner av kroner blir tema i den nye rettssaken mot tidligere advokat Amir Mirmotahari (44).

Publisert: Nå nettopp

44-åringen ble nylig dømt til fengsel i 11 år. Nå er Amir Mirmotahari tiltalt for en rekke nye forhold han skal ha begått mens han jobbet som forsvarsadvokat.

I en ni sider lang tiltale er eksadvokaten anklaget for flere grove bedragerier, blant annet mot NAV sammen med to leger. Til sammen åtte personer er tiltalt i saken.







Den tidligere advokaten er også tiltalt for å ha smuglet narkotika inn til klienter i Oslo fengsel, Bergen fengsel og Halden fengsel.

Ifølge tiltalen skal 44-åringen ha smuglet inn blant annet hasj og kokain.

Eksadvokaten skal ha gjort dette for å kunne beholde klienter og/eller skaffe seg nye klienter, mener påtalemyndigheten.

Skal ha betalt penger

Eksadvokaten er også tiltalt for brudd på domstolloven ved å tilby og betale varetektsfengslede innsatte penger for å bytte forsvarer til ham.

44-åringen er også tiltalt for å tilby å betale innsatte klienter for å skaffe ham nye klienter.

Mirmotahari er videre tiltalt for økonomisk utroskap for til sammen fem millioner kroner og grovt skattesvik. Statsadvokaten mener Mirmotahari unndro 8,7 millioner kroner i skattepliktig inntekter i selskaper han styrte.

les også Aktor om tiltalt eks-advokat: Kynisk, beregnende og uten empati

Mener han er uskyldig

I august ble Mirmotahari dømt av Borgarting lagmannsrett til 11 års fengsel for å ha inngått en avtale om å drepe en mann og for å ha bestilt kidnapping av et voldtektsoffer.

«Mirmotahari har misbrukt tilliten grovt, og sterke allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon», slo lagmannsretten fast.

Mirmotahari har hele tiden fastholdt at han er uskyldig.

– Denne dommen er anket, sier advokat Bernt Heiberg i Advokatfirmaet Elden. Heiberg er en av tre advokater som forsvarer Mirmotahari.

FORSVARER: Advokat Bernt Heiberg forsvarer Amir Mirmotahari.

Avslørt av VG

Heiberg omtaler den nye tiltalen som omfattende.

– Min klient er av den oppfatning at tiltalen er en delvis omkamp av rettslige problemstillinger som påtalemyndigheten tidligere har tapt. Han mener at saken kunne ha vært spisset betydelig mer, sier Heiberg.

Etterforskningen mot Mirmotahari startet i juni 2016, etter at VG avslørte at han ba en torpedo om å kidnappe offeret i en voldtektssak. Den tidligere advokaten var forsvareren til en av voldtektsmennene.

Se dokumentaren «Advokaten og torpedoen»:

Torpedo-samtalen ble tatt opp på lyd, og på opptaket kom det frem at målet var å holde offeret unna den kommende rettssaken – og på den måten få hele voldtektssaken henlagt.

44-åringen la ned advokatvirksomheten sin og ble pågrepet av politiet dagen etter VGs avsløring.

Siden den gang har saken mot den tidligere advokaten bare vokst i omfang. Oslo-politiets etterforskning har kostet over 50 millioner kroner, ifølge den ferske dommen.

RAZZIA: Politiet ransaket kontorene til advokatfirmaet som hadde ni ansatte.

Ansatte tiltalt

Den nye tiltalen omfatter straffbare forhold som påtalemyndigheten mener Mirmotahari skal ha begått mens han ledet et advokatfirma som hadde ni ansatte.

En av de tiltalte jobbet i advokatfirmaet som advokat og eiendomsmegler. Han er tiltalt for grovt bedrageri etter at han angivelig skal ha brukt en av de andre tiltalte, en polsk statsborger, til å legge inn fiktive bud på to salg av leiligheter.

Han er i dag fagansvarlig i et eiendomsmeglerfirma.

Mannens forsvarer, advokat Farooq Ansari, ønsker ikke å gi noen kommentarer.

Tiltalt for grovt NAV-bedrageri

Advokat Ketil Magnus Berg forsvarer mannen som skal ha lagt inn de fiktive budene.

– Min klient erkjenner ikke skyld etter tiltalen. Han opplever det som en stor belastning å være trukket inn i denne gamle saken, og han ser frem til å legge saken bak seg, sier Berg.

FORSVARER: Advokat Ketil Magnus Berg er forsvareren til den ene av de tiltalte.

En annen som var ansatt i advokatfirmaet er tiltalt for grovt bedrageri mot NAV av 828.000 kroner som han mottok i sykepenger og dagpenger.

Påtalemyndigheten mener mannen jobbet i advokatfirmaet og andre selskaper som Mirmotahari var involvert imens han mottok NAV-penger.

Mannens forsvarer, advokat Ann Helen Aarø, ønsker ikke å kommentere tiltalen.

Leger tiltalt

Påtalemyndigheten mener Mirmotahari medvirket til trygdebedrageri ved å bruke mannen som arbeidstager i stønadsperiodene og samtidig unnlot å opplyse NAV om dette i skriftlig informasjon som han sendte til NAV.

Også to leger er tiltalt i saken. Påtalemyndigheten mener at en av de to tiltalte legene medvirket til trygdebedrageri ved å utstede sykemeldinger/uriktige erklæringer om mannen sin helse til bruk overfor NAV.

Utstedelsene skal ha blitt gjennomført etter anmodning fra Mirmotahari og/eller mannen, ifølge tiltalen.

FORSVARER LEGE: Advokat Petar Sekulic er forsvareren til den ene legen.

Skal ha skrevet uriktige erklæringer

Den ansatte skal også ha utført arbeid for legen mens han var sykemeldt, ifølge tiltalen.

Legen forsvares av advokat Petar Sekulic.

– Han erkjenner ikke straffskyld for noen av forholdene han er anklaget for, opplyser forsvareren.

Den andre legen er tiltalt sammen med Mirmotahari for grovt bedrageri av 225.000 kroner.

Statsadvokaten mener legen skrev uriktige erklæringer og Mirmotahari arbeidet fulltid i den aktuelle perioden. Denne legen forsvares av advokat John Christian Elden.

FORSVARER LEGE: Advokat John Christian Elden er forsvareren til den andre legen.

– Han er klar på at tiltalen er uriktig, og at han ikke har utferdiget attester han ikke faglig kan gå god for. Tiltalen bærer litt preg av å være tatt ut for at politiet skal få tilgang til taushetsbelagt informasjon om Mirmotahari. Helsetilsynet har også henlagt saken for sitt vedkommende etter å ha undersøkt den nærmere, skriver Elden til VG.

De to legene er også tiltalt for å skal ha skrevet erklæringer hvor det ble oppgitt uriktig om sykdom.

Statsadvokaten mener legene, etter anmodning fra Amir Mirmotahari, skal ha utstedt erklæringene til bruk overfor NAV og/eller overfor domstolene for å få utsatt rettsmøter.

16. JUNI 2016: Her er Amir Mirmotahari avbildet i en bil i ved sitt tidligere advokatkontor i Rosenkrantz’ gate i Oslo. Senere samme dag ble han pågrepet av politiet.

Jobbet i fengsel

En av de åtte tiltalte jobbet som ekstrabetjent i Oslo fengsel. Ifølge tiltalen skal mannen i en femårsperiode gitt navn på innsatte til Mirmotahari som kunne bli hans fremtidige klienter.

For dette er den tidligere fengselsansatte tiltalt for grovt taushetsbrudd og misbruk av offentlig myndighet.

Mannens forsvarer, advokat Thomas Øiseth, ønsker ikke å kommentere tiltalen.

Saken skal behandles i Oslo tingrett i mars neste år.

Les VGs avsløringer:

Del 1: Advokaten og torpedoen

Del 2: Den nye nattklubben

Del 3: Menneskehandel-ofre oppringt fra advokatens telefon

Del 4: Mystisk person visste om kidnappingsplaner

Del 5: Jakten på de ukjente pengeutpresserne