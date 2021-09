forrige



PÅ STEMMEJAKT: Ap-leder Jonas Gahr Støre er i Tromsø for å hjelpe Troms Aps annenkandidat Nils-Ole Foshaug (til venstre) med å komme inn på Stortinget. Til høyre er førstekandidat Cecilie Myrseth.

Interne Ap-tall: Få stemmer i «vippefylker» kan avgjøre valget

TROMSØ (VG) Med hundre timer igjen av valget, går Jonas Gahr Støre kirurgisk til verks for å sikre valgseier. Utvalgte kandidater «på vippen» får stemmehjelp av Ap-lederen.

Av Andreas Haakonsen og Live Austgard (foto)

– Det er ikke noe sted jeg heller vil være hundre timer før valget enn med dere i Tromsø. Det skyldes min oppriktige kjærlighet for denne byen.

Det sa Jonas Gahr Støre i sin appell for å fyre opp stemningen blant de frivillige som hadde møtt opp på Aps valgkampsentral i Tromsø torsdag kveld.

Etter Ap-lederens romantiske ord, gikk turen ut i sentrum for å dele ut røde roser og sanke stemmer fire dager før valgdagen.

I tillegg til Støres kjærlighet for byen, ligger det en gjennomtenkt strategi bak besøket i Tromsø – og bak Støres valgkampturer de neste dagene.

I Troms kjemper Ap nemlig en hard kamp om å få inn partiets annenkandidat Nils-Ole Foshaug (50) på direktemandat til Stortinget. På målingene i valgkampen har Ap vekslet mellom å få inn ett og to direktemandater.

AMOUR: Ap-leder Jonas Gahr Støre erklærte sin kjærlighet til Nordens Paris i appellen på Tromsø Aps valgkampsentral.

Få stemmer avgjør

Fredag kveld er valgkampens siste partilederdebatt. Lørdag drar Støre ut på en hektisk stemmesanker-turné, hvor han skal hjelpe kandidater i andre «vippefylker»: Nordland, Hedmark og Akershus. Også på søndag skal Støre drive valgkamp i Akershus.

Ifølge VGs opplysninger har Ap interne beregninger som viser at marginene er svært små i disse valgdistriktene. Alt fra noen få hundre til et par tusen stemmer kan avgjøre om det er Ap som stikker av med det siste direktemandatet – eller om andre partier tar det.

Særlig Hedmark og Akershus er helt sentrale i Aps sluttspurt.

Kan sikre Støres drømmeregjering

På de nasjonale målingene vipper det frem og tilbake for om Støre får 85 mandater og flertall for sin drømmeregjering med Ap, SV og Sp.

For Ap kan «stang inn» i disse vippefylkene bli helt avgjørende for å sikre flertall for trepartiregjeringen Støre ønsker seg.

Selv forklarer Støre turneen sin til de ulike kandidatene på følgende måte:

– De er nær på å vinne en plass. De mangler noen hundre stemmer. Det er egentlig sånn, vil du ha Lise eller Erna, i den forstand at det er mandater som kan sikre flertall for det alternativet vi ønsker.

Med «Lise» sikter Støre til Lise Selnes, Aps tredjekandidat i Hedmark.

NYE VELGERE? Erik Follestad fra Spårtsklubben og Annika Momrak fra NRK 4ETG var blant dem som fikk rose fra Jonas Gahr Støre i Tromsø. Støre innrømte at han ikke visste hvem Follestad var.

– Jeg er oppvarmingsband

– Hva er det dere håper er effekten ved at du drar til disse stedene?

– Det er for å skape oppmerksomhet og å vise frem flotte politikere de forskjellige stedene. Vi har også andre fylker hvor vi er innen rekkevidde å vinne et mandat. I Vestfold har vi vår yngste kandidat som kan få et mandat. Tilsvarende er det noen andre steder.

– Du er rett og slett en kirurgisk stemmesanker nå i innspurten?

– Jeg er vel litt sånn både oppvarmingsband og støttespiller, sier Støre.

Ap-lederen sier at selv om mange forhåndsstemmer, er det mange som bestemmer seg i innspurten.

– Nå er det hundre timer igjen. Den fasen vet vi at det også er mange som bestemmer seg, sier Støre.

NORDENS PARIS: Ap-leder Jonas Gahr Støre tok seg tid til 20 minutter med roseutdeling i Tromsø sentrum før turen gikk videre.

