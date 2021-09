forrige



Ap-Raymond i valgkampmodus: − Jeg er Drillo

FURUSET (VG) Raymond Johansen vil verken svare om Aps fall i Oslo, regjeringskonstellasjoner eller statsrådstilbud. Han vil heller snakke om hvordan han kan sikre Ap-seieren.

– Mange tror det er veldig problemfritt å stemme på de andre partiene og samtidig få et sterkt Ap. Det er feil, sier Raymond Johansen.

Med i underkant av to uker før valget advarer Raymond Johansen velgerne mot å ta Arbeiderpartiets oppslutning for gitt.

– Du trenger å stemme også på hovedmotoren. Hvis du bare stemmer på sidemotoren blir det ikke så stor fremdrift.

Samtidig som byrådslederen må håndtere nok en coronabølge i Oslo, tar han seg tid til å drive Ap-valgkamp, og fredag tok han turen til Trygve Lies plass utenfor Furuset senter for å forhåndsstemme.

– Jeg har alltid stemt på valgdagen, men i år ville jeg benytte anledningen til å oppfordre folk til å gå og stemme. Da er det naturlig å gjøre det min egen bydel, selv om jeg ikke bor her lenger.

– Nei, for nå har du flyttet til vestkanten?

– Ja, eller Bislett, da. Men jeg vil stemme hjemme, sier Johansen, som påpeker at han har bodd i bydel Alna hele livet frem til han flyttet i fjor.

ENGASJERT: Byrådsleder Raymond Johansen forhåndsstemte på Furuset fredag formiddag. Han benyttet anledningen til å advare velgerne mot å stemme på andre røde og grønnere partier til fordel for Ap.

– Jeg er i ett modus

I 2017 fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 28,7 prosent i Oslo, men skal vi tro meningsmålingene ligger partiet an til å gjøre det klart dårligere enn for fire år siden: De to siste lokale målingene for Oslo, gjort av Sentio og Norstat, gir partiet under 21 prosent oppslutning og fire mandater.

Byrådslederen vil ikke kommentere hvorfor.

– Jeg vil forbeholde meg retten til å gjøre en vurdering når jeg har tallene på bordet etter valget. Jeg synes det er urimelig å få spørsmål når

å få spørsmål basert på én eller to målinger, og bli bedt om å analysere hvorfor vi gjør det dårligere, sier han til VG.

– Men dette er jo snakk om tendenser, da.

– Ja, men tendenser – jeg er i ett modus, og det er å få folk til å få folk til å stemme og gjøre et bra valg, sier han.

– Hvis det er 2-1 til pause, og Drillo er trener, så sier du ikke at han ligger dårlig an og ber han forklare hvorfor ha gjør det dårligere enn forrige gang. Han kommer til å snakke om andre omgang.

– Så du er Drillo her?

– Jeg er Drillo! Jeg kommer til å snakke om å sikre seieren. Vil du ha Ap, må du stemme Ap.

Ikke positivt med rusvedtak

I april varslet flere at de ville melde seg ut av Ap landsmøtets nei til generell avkriminalisering av bruk og besittelse av små brukerdoser med narkotika.

– Tror du dere kunne gjort det bedre i Oslo hvis Ap hadde hatt en annen ruspolitikk?

– Det er klart at rusvedtaket ikke er et positivt vedtak for befolkningen i Oslo, men sånn er det jo. Oslo Ap hadde et annet vedtak der, men det tapte vi, sier Johansen, som selv var for rusreformen.

Han mener spørsmålet om avkriminalisering er en generasjonssak.

– Yngre mennesker synes nok ikke det er innertier, men så møter du eldre folk som ser annerledes på det.

Han kaller likevel Aps vedtak et «greit kompromiss», og mener det også er usikkert om rusreformen er en avgjørende sak når folk går til valgurnene.

– Det er jo heller ikke sånn at man ikke er opptatt av rusomsorg og å finne gode løsninger, selv om man ikke går inn for rusreformen.

FOR REFORM: Johansen mener Aps rusvedtak ikke er positivt for innbyggerne i Oslo, men mener samtidig det er vanskelig å si om vedtaket vil få betydning for valgresultatet.

Avviser ikke statsrådsjobb

– Når det blir valgkamp igjen om to år igjen, er du da fortsatt byråd eller har du blitt statsråd?

– I politikken og ellers har du jo evigheten som horisont, men så kan du også slutte i morgen.

– Det må du gjerne utdype.

– Altså, jeg har det veldig godt med å være byrådsleder, og det regner jeg med å fortsette å være.

– Men hvis du får tilbud om å bli statsråd, da?

– Det må jeg ta stilling til der og da. For det første må vi få et regjeringsskifte, og det som bekymrer meg er om folk tror det går så bra at at de tar for gitt at det vil bli regjeringsskifte.

– Svarer du nei hvis du får tilbud om å bli statsråd?

– Det vil jeg ikke spekulere i i det hele tatt, jeg har det veldig bra nå.

MOT SPEKULASJON: Johansen sier han har stor tro på at Norge kan ende opp med en flertallsregjering bestående av Ap, Sp og SV. Noen andre alternativer vil han ikke spekulere i.

– Da du gikk ut av valglokalet sa du til alle de fremmøtte at du stemte for en regjering med Ap, Sp og SV. Hva skal Ap gjøre hvis valgresultatet ikke gir et flertall for de tre partiene?

– Jeg er ganske sikker på at det blir en regjering med Sp, Ap og SV. Jeg tror det.

– Men hvis det ikke gjør det?

– Da er jeg helt sikker på at man prater med andre, men nå er det først og fremst det som er fokuset. Det som er viktigst er å få et sterkest mulig Ap, og så får vi ta den vareopptellingen når valgresultatet har kommet.

I Oslo samarbeider Johansen og Ap med SV og Miljøpartiet de Grønne, med budsjettstøtte fra Rødt.

– Kan modellen med både å ha samarbeidspartier og støttepartier overføres til det nasjonale?

– Det er forskjell på å styre et land og å styre en by, selv om Oslo er en stor by. Både utenrikspolitikk, olje- og gass, en del finanspolitikk er helt andre saker enn de man jobber med i en by. Det å automatisk tro at du kan overføre den modellen til å gjelde nasjonalt tror jeg ikke er riktig.

– Så en mindretallsregjering med støttepartier er ikke å foretrekke?

– Nå synes jeg vi må se på valgresultatet, og så må Ap først og fremst nå gjøre et godt valg. Jeg har fokus på det nå, sier han.