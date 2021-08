FORSKRIFT: Kommunen innførte i forrige uke en ny forskrift som påbyr munnbind i flere sammenhenger og anbefaler en begrensing av sosial kontakt.

Vil masseteste opp mot 36.000 studenter i Trondheim

Trondheim kommune står midt oppe i et stort utbrudd med rundt 100 nye smittetilfeller daglig. Nå vil de masseteste studentene.

Det ble gjennom helgen meldt om 359 nye smittetilfeller i Trondheim og kommunen opplever en svært krevende smittesituasjon.

– Det pågår et større utbrudd, særlig knyttet opp mot studentmiljøet i Trondheim. Det ser ut til at vi har stabilisert oss til et høyt nivå. Det fører til et voldsomt press på alle våre tjenester, ikke minst testingen, sier kommunikasjonssjef Harry Tiller til VG.

Nå ønsker de å kartlegge dem samlede smittesituasjonen blant studentene og NTNU ønsker å masseteste så mange som mulig av de 36.000 studentene.

– Dessverre stammer mye av dette fra utbredt festing i forbindelse med fadderuka, sier Tiller.

– Mange studieprogram hos oss er berørt og vi mener det er økt smitterisiko på hele NTNU. Vi ber folk bruke munnbind der det er trengsel. Vi har bedt studentorganisasjonene være forsiktige med sosiale arrangement. Vi prioriteringer undervisningen fremfor det sosiale, sier kommunikasjonsrådgiver Jan Erik Kaarø ved NTNU til VG.

Tiller forteller videre at det er snakk om tester hvor studentene skal sjekke resultatet selv, og melde i fra hvis den er positiv. Da skal de følges opp med en ordinær test fra kommunen og isolere seg.

– Utfordringen er hvis du har 70-80 nærkontakter. Tiden for de elleville nachspielene i studentmiljøene er over. Vi oppfordrer til en redusert sosial kontakt, sier Tiller.

Nå jobber kommunen med å sette andre dose i befolkningen, samt kalle inn 16- og 17-åringene til vaksinetime. Så langt har over 71 prosent av kommunens befolkning fått minst én dose, mens over 54 prosent er fullvaksinert.

– Har dere vurdert å innføre en strengere forskrift?

– Det er ikke vurdert nå, etter den forskriften som ble vedtatt i forrige uke. Vi mener det er tilstrekkelig når vi har en såpass vaksinert befolkning, sier Tiller.