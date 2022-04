MØTER HER: Saken mot mannen skal behandles i Oslo tingrett.

Tiltalt for overgrep mot 41 jenter – nekter straffskyld

Politiet mener mannen i 40-årene har begått overgrep mot flere titalls jenter. De aller fleste kom han i kontakt med via Snapchat.

Av Vilde Elgaaen

Onsdag møter mannen i Oslo tingrett. Det er satt av nesten en måned til å behandle tiltalen mot ham.

De fleste overgrepene som mannen er tiltalt for skal ha skjedd ved at han fikk jentene til å sende seksualiserte videoer og bilder av seg selv på Snapchat.

Ved enkelte av tilfellene betalte også mannen for dette, ifølge tiltalen.

– Det er tale om 41 fornærmede som har vært utsatt for overgrep, og aktiviteten har pågått over et lengre tidsrom. Flere av de fornærmede var under 14 år på gjerningstidspunktet, og det er også tale om fysiske overgrep. Det er en alvorlig tiltale, sier statsadvokat Daniel Sollie ved Oslo Statsadvokatembeter.

Mannen er også tiltalt for to tilfeller av seksuell handling med noen under 16 år. Han er ikke tidligere straffedømt, etter det VG kjenner til.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier Frøydis Patursson ved Advokatfirmaet Sulland. Hun er en av mannens forsvarere, og ønsker ikke å kommentere saken utover det.

Én meldte fra

– Det var en person som tok kontakt med politiet og meldte bekymring for en av de fornærmede. De øvrige forholdene ble avdekket av politiet gjennom den videre etterforskningen, forteller statsadvokat Sollie.

I tidligere fengslingskjennelser kommer det frem at mannen ble løslatt fra varetekt og senere fengslet på nytt, etter at politiet gjorde funn i etterforskningsmaterialet.

Hjemme hos mannen skal politiet ha funnet over 40.000 mediefiler som viser overgrep mot barn eller seksualiserte barn, inkludert hundrevis av videoer og bilder som politiet mener mannen skal ha lagret fra sine egne nettovergrep.

Det kommer også frem i senere kjennelser at politiet identifiserte nye, potensielle fornærmede underveis, og at han har en relasjon til noen av jentene han da var siktet for å ha forgrepet seg på.

ALVORLIG: Slik beskriver konstituert statsadvokat Daniel Sollie tiltalen som er reist mot den mannen i 40-årene.

– Seksuelle overgrep mot barn er et prioritert saksområde for påtalemyndigheten og det er viktig at denne typen saker blir både oppdaget og iretteført, sier Sollie og fortsetter:

– Når det gjelder saker om seksuelle overgrep mot unge barn ved bruk av sosiale medier, er det i tillegg viktig at allmennheten blir gjort kjent med modus i disse sakene, slik at både foreldre og barn vet hva de må være oppmerksomme på.

VG har foreløpig ikke lyktes å komme i kontakt med bistandsadvokater i saken.