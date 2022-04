AP-TOPP: Raymond Johansen blir svært engasjert når han snakker om steigan.no på kontoret sitt i Oslo Rådhus.

Ap-Raymond om Rødt-bråket: Kast ut Steigan-tilhengerne!

Raymond Johansen mener at Rødt-leder Bjørnar Moxnes bør kaste ut partimedlemmer tilknyttet nettsiden Steigan.no. Nå tar Moxnes for første gang et knallhardt, offentlig oppgjør med Pål Steigans nettside og prosjekt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Aps byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, er svært skuffet over Rødts håndtering av bråket rundt Pål Steigans nettside Steigan.no.

Steigan var partileder i to av forløperne til partiet Rødt: Arbeidernes kommunistparti (AKP-ml) fra 1975 til 1984 og Rød Valgallianse (RV) fra 1975 til 1979.

– Oppgjøret må være knallhardt. Og det burde kommet for lenge siden.

Faktisk.no skrev i mars i år at steigan.no skiller seg ut som den aktøren som sprer klart mest russisk propaganda blant norske alternative medier. Pål Steigan selv mener han er utsatt for en kampanje iverksatt fra blant annet amerikansk etterretning.

Til VG sier han at han nå vil tenke over om han vil beholde Rødt-medlemskapet sitt.

GAMLE KJENTE: Bjørnar Moxnes og Raymond Johansen jobbet tett sammen i Oslo-politikken.

– Jeg er ikke imponert av Rødts håndtering nå av Steigan.no. Det er enda folk i partiet som fortsatt innehar tillitsverv, er gruppeleder og samtidig sitter som styreleder i selskapet bak Steigan.no.

Johansens byråd samarbeider tett med Rødt i Oslo, blant annet om budsjettene.

Styrelederen i selskapet bak Steigan.no, Per-Gunnar Skotåm, trakk seg denne uken som landsstyrerepresentant for Rødt. Men Johansen peker på at han fremdeles er gruppeleder for Rødt i Nordland fylkesting og kommunestyrerepresentant og sitter i formannskapet for Rødt i Fauske.

Ap-toppen sier at han først nylig ble kjent med at sentrale Rødt-politikere var på eiersiden av Steigan.no. Morgenbladet omtalte dette først.

– Jeg har ikke vært klar over de nære forbindelsene mellom Rødt og Steigan. Og måten steigan.no har drevet på har sjokkert meg. Jeg trodde Pål Steigan og hans folk for lengst hadde forlatt den delen av politikken, sier han til VG.

Til nå har partisekretær Benedikte Pryneid Hansen svart på vegne av partiet. Johansen mener partileder Moxnes selv må på banen.

PROVOSERT: Raymond Johansen mener at Rødt må gjøre mer for å vise avstand til Pål Steigan.

Moxnes tar oppgjøret

Konfrontert med Johansens krav, svarer nå Rødt-leder Bjørnar Moxnes for første gang offentlig etter at Steigan-bråket startet for vel tre uker siden.

Han sier at han stiller seg tydelig bak «de tydelige svarene folk fra Rødts ledelse har gitt i en rekke sammenhenger».

– Derfor er også min klare melding: Rødts politiske prosjekt og Steigan.nos politiske prosjekt er uforenlige, skriver Moxnes til VG.

– Og som jeg tror Johansen egentlig har fått med seg for lengst, selv om han prøver å score noen billige poenger: Rødts politikk står milevis unna AKP (ml)s støtte til ettpartistat og autoritære regimer, skriver han.

PARTILEDER: Bjørnar Moxnes har ledet Rødt siden 2012. Her fra en strømdemonstrasjon tidligere i år.

– Samfunnsnedbrytende

Raymond Johansen retter også skarp kritikk mot nettstedet steigan.no.

– De har fått lov til i lang tid å være et arnested for ekstremistiske synspunkter, konspirasjonsteorier og brunskvetting. De har tiltrukket seg som fluepapir mennesker som jeg vil påstå er samfunnsnedbrytende krefter. Dette er kort og godt svært farlig.

Han sier at særlig under pandemien så man at nettstedet ble et samlingspunkt for konspirasjonsteorier

– Under pandemien søkte noen av de mest destruktive krefter tilflukt hos Steigan.no. De hevdet å vite hva samfunnet egentlig gjorde da vi stengte ned og vaksinerte folk. Og vi hadde visstnok ikke gode hensikter, ifølge dem.

– Etter Russlands invasjon av Ukraina har nettstedet vært Putins klakører i Norge og sprer russisk propaganda, sier Johansen.

KLAR TALE: Raymond Johansen var partisekretær i Arbeiderpartiet i seks år.

Johansen var partisekretær i Arbeiderpartiet fra 2009 til 2015.

Han er ikke i tvil om hvordan Rødt bør håndtere medlemmer som har tilknytning til nettstedet.

– Få dem ut av partiet.

– De bør ekskludere dem?

– Ja.

Han utdyper:

– Hvis jeg hadde vært partisekretær i Arbeiderpartiet, hvis det var folk som hadde sittet som styreledere i en så ekstremistisk blogg og nettsted som Steigan.no, så hadde det blitt tatt grep. Det hadde blitt knallhardt. Det hadde vært én ting å gjøre: kaste dem ut.

Johansen viser til at Steigan har omtalt konspirasjonsteorien om «Deep state», hemmelige nettverk som «egentlig» styrer staten.

– Jeg lurer på om det eksisterer i Rødt et «deep AKP-ml». At det er noen kulturbærere fra gamle dager som fremdeles sitter og drar med seg noe. Min beskjed er: Røsk det opp.

– «Deep AKP-ml?» Du høres ikke rent lite konspiratorisk ut nå, du heller?

– Det er sagt litt som en spøk. Poenget er at det ikke virker å være vanntette skott mellom Rødt og gamle krefter fra AKP-ml.

RØDT KORT: Bjørnar Moxnes tar tydelig avstand fra Pål Steigan og steigan.no.

– Har funnet sted

Rødt-leder Bjørnar Moxnes svarer at oppgjøret med steigan.no allerede er i full gang.

– Den skarpeste kritikken av Steigan.no kommer fra Rødts egne rekker. Det politiske oppgjøret har allerede funnet sted foran øynene på Oslo Aps byrådsleder, men jeg kan gi det et ekstra forsøk, skriver Moxnes til VG.

Han sier at Rødt har tatt tydelig stilling mot Russlands angrepskrig og spredning av russisk krigspropaganda.

– Putins autoritære imperialisme strider mot alt Rødt står for, mens Steigan.no nekter å ta stilling for Ukrainas rett til å forsvare seg, skriver Moxnes.

Han sier også at steigan.no opptrer uansvarlig og hensynsløst når de «sprer konspirasjonsteorier som undergraver smittevernet i en dødelig pandemi».

Han sier at det han kaller «leflingen med høyreekstreme» hos steigan.no er avskyelig og bryter med Rødts solidariske verdier.

Men han vil ikke svare direkte på om han vil kaste ut Steigan fra partiet.

– Vi har 14.000 medlemmer, som er med i et demokratisk parti. Vi er ikke noe meningspoliti av gammel-stalinistisk sort, og det er svært uvanlig å ekskludere noen. Steigan har ingen roller i Rødt, og hvorfor han selv vil være med i et parti han er dypt uenig med og har lite til overs for, er uforståelig.

POLITIKERE: Raymond Johansen og Bjørnar Moxnes fra tiden sammen i Oslo-politikken.

– Ikke diktator

Steigan sier til VG at han er sjokkert over Johansens uttalelser.

– Jeg er dypt rystet og sjokkert over at byrådslederen i Oslo får seg til å si hva folk skal få mene og skrive, og hvem andre partier skal ha som medlemmer. Han skal huske at vi har et slags demokrati. Han er ikke diktator, selv om han kanskje skulle ønske det, sier Pål Steigan til VG.

– Det han sier om steigan.no er bare tull. Vi er en avis som har drevet kritikk av hans politikk. Han har ødelagt arbeidsplasser og skremt skolebarn. Det er en rett i et samfunn å kritisere myndighetene, sier han.

Steigan avviser å ha spredt russisk propaganda eller spre konspirasjonsteorier om corona.

– Vi siterer russiske kilder åpent på samme måte som vi siterer amerikanske og ukrainske kilder. Vi er mot krigen og håper den slutter så fort som mulig, sier han.

EKS-PARTILEDER: Pål Steigan driver nettstedet steigan.no. Her fra da AKP ml åpnet sitt arkiv og la det ut på internett i 2009.

Steigan er også skuffet over Moxnes.

– Det er veldig synd at Rødt lar seg lede av en kampanje som er startet av de amerikanske etterretningstjenestene via Forsvarets forskningsinstitutt og Faktisk.no. Hensikten med kampanjen er å ødelegge Nato-motstanden og krigsmotstanden i Norge, sier Pål Steigan til VG.

– Jeg er mot begge parter i krigen, som jeg oppfatter som en krig mellom USA og Russland med Ukraina som offer og slagmark.

Han mener han har holdt seg innenfor partiets program.

– Hvorfor er du medlem i Rødt?

– Tja, nå kan man jo spørre om det. Jeg har som medlem stort sett vært enig i partiets program. Jeg har vært uenige i enkelte ting, men det har også Moxnes vært og det hindrer ikke ham i å være medlem, sier han.

– Vil du beholde medlemskapet?

– Det må jeg tenke over, sier han.

Styrelederen i Mot Dag AS som er selskapet bak steigan.no, Per-Gunnar Skåtom, minner om at han allerede har trukket seg fra landsstyret i Rødt.

Han sier at vil beholde vervene sine i Nordland og Fauske etter å ha fått tillit i fylkesstyret og Rødt-styret i Fauske – og slår tilbake mot Johansen.

– Nå er det vel ikke Arbeiderpartiet i Oslo som skal bestemme hvem som skal være medlem eller inneha tillitsverv i Rødt. Ha meg unnskyldt om jeg ikke tror at Oslos byrådsleder fra AP har Rødts velbefinnende i tankene for sin bekymring, sier Skotåm.