OVERTENT: Slik så prestegården i Bø i Vesterålen ut natt til mandag, andre påskedag.

Prestegården i Bø nedbrent: − En tragedie

En person er sendt til sykehus. Den nesten 100 år gamle prestegården sto i full fyr natt til mandag, andre påskedag.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Rundt klokken 23:30 søndag kveld meldte politiet i Nordland om brann i en bygning i Bø i Vesterålen.

Det er snakk om prestegården, som var fullt overtent. Bø kirke ligger i nærheten.

Mandag morgen klokken 5:13 melder politiet at brannen er slukket.

– Det er ikke mye igjen av bygget, sier operasjonsleder Ulf Slettan til VG.

Brannvesenet holder igjen noen av sine mannskaper på stedet inntil videre.

En person skadet

– En person er evakuert og blir tatt vare på. Tilstanden hans er ukjent, sa Magne Brunes, vaktkommandør ved 110-sentralen i Nordland til VG tidligere natt til mandag.

Vedkommende er fraktet med luftambulanse til sykehus.

Klokken kvart over ett presiserer politiet at det ikke er noe som tyder på at andre personer skal være savnet.

Mandag morgen er tilstanden til personen ennå ukjent.

– En tragedie

Kirkeverge i Bø, Rune Eriksen var vitne til brannen da VG tok kontakt.

– Det er helt forferdelig, en tragedie, sier han om brannen i det nesten hundre år gamle bygget.

Prestegården tilhører Opplysningsvesenets fond og ligger utenfor kirkevergens ansvarsområde.

Eriksen var ikke bekymret for at Bø kirke fra 1824 skulle ta skade, fordi det var vindstille på området.

Også brannvesenet opplyste at det ikke var spredningsfare, men at de likevel arbeidet for å begrense mulige skader ved å sikre nærliggende bygg.

Brannårsaken er foreløpig ukjent.