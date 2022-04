FULLPARKERT: Det har vært stille på kjøpesentrene like over grensen gjennom pandemien. I år er det imidlertid tilbake til vanlig pågang, sier lederen for Nordby-senteret.

Strömstad forbereder seg på «fullt trøkk» etter to års pandemi

Strömstad venter skjærtorsdag en stor pågang av festglade rånere fra Norge. Byen har rustet opp med en nær firedobling av politistyrken.

Av NTB-Fredrik Moen Gabrielsen

Publisert: Nå nettopp

Påsken 2020 var preget av hytteforbud og stengte grenser. Pandemien satte også i fjor en stopper for det årlige rånetreffet i Strömstad, og rånerne kjørte isteden rundt på steder som Notodden og Bø.

Men denne påsken er en tilnærmet normal påske på alle vis. Grensene er igjen åpne, og det er ventet stor pågang av norske rånere og andre nordmenn som tar turen over grensen skjærtorsdag.

– Det har vært to stille år, så nå ser vi virkelig fram til liv og røre, sier Strömstad-ordfører Kent Hansson (S) til NTB.

GOD BASS: Det hender det oppstår uro og bråk i forbindelse med rånefestingen, noe som gjorde at byen sperret av deler av sentrum for å begrense bråket. I år er imidlertid hele byen åpen, forteller ordføreren til NTB.

Ved tidligere og mer normale år har det ikke vært uvanlig at det har oppstått en del bråk og uro i forbindelse med rånefestingen. Derfor har politiet trappet opp for å sørge for at folk oppfører seg, forklarer Hansson.

– Det hender at det er noen som får litt vel mye i seg, men det pleier som regel å gå fint. Vi har i år fått forsterkninger fra hele fylket, og politistyrken er nærmest firedoblet, sier han.

Mer folk enn vanlig

I år har dessuten byen åpnet opp hele sentrum for rånere som ønsker å kjøre gjennom alle gatene. Det er flere år siden dette var mulig etter at byen på et tidspunkt hadde sett seg lei av alt bråk og uro.

– Det ble jo litt for mye en stund, så man satte enkelte avsperringer i sentrum. Men så har flere tenkt at: Én dag i året med litt liv og røre, det tåler vi. Så det har vi endret i år, sier han.

MOTOR: Det er en lang tradisjon for rånefest i Strömstad skjærtorsdag. To år med pandemi gjør at det ventes en stor pågang i år.

Byen har allerede merket en pågang av nordmenn hittil i påsken.

– Det har vært mer folk enn vanlig. To år med pandemi har vel økt reiselysten, mange har ikke vært her på et par år, sier ordføreren.

Pågang på kjøpesenter

Også på Nordby-senteret har pandemien preget besøkstallene i pandemien. Men denne påsken har det vært fullt trøkk, forteller senterleder Ståle Løvheim til NTB.

– Etter å ha ligget med brukket rygg i to år, er det fantastisk morsomt at vi nå ser ut til å være tilbake til 2019-nivå. Jeg har ikke tallene ennå, men jeg skuer utover en full parkeringsplass akkurat nå, sier han.

Senteret har rustet opp bemanningen for påsken, og det ventes mellom 40-50.000 besøkende daglig gjennom påsken.

– Langfredag pleier å være en god handelsdag, før det dabber litt av påskeaften. Påsken er alt i alt en av de travleste periodene i året, sier Løvheim.