TOMT: Flere rektorer har meldt om tomme stoler i klasserommene. Har norske elever tatt sommerferie allerede? Illustrasjonsfoto: Fredrik Varfjell / NTB

Vil gjeninnføre fraværsgrensen fra neste uke

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) frykter elever lærer at skulk er greit.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er viktig at elevene er til stede den snaue måneden som er igjen av skoleåret, og at man ikke lærer at skulk er greit, sier Gulati til VG.

Nå vil han kreve at fraværsgrensen gjeninnføres på norske skoler allerede fra neste uke. Kunnskapsministeren er klar på at grensen for ugyldig fravær ikke blir gjeninnført før sommerferien.

Tidligere i mai skrev NRK at videregående skoler rapporterer om at en tredjedel av klassen ofte er borte fra klasserommet. Avlyst eksamen og lemping på fraværsreglene får skylden.

– Disse tiltakene har vært nødvendige og riktige under pandemien, men nå som pandemi og tiltak er forbi, er det ingen fornuft i at vi ikke skal ha en fraværsgrense, mener Gulati.

POLITIKER: Himanshu Gulati (Frp) ønsker fraværsgrensen tilbake.

Vet ikke hvor høyt fraværet er

VG har forsøkt å kartlegge hvor stort fraværet blant elever på videregående skole egentlig er nå før sommerferien. Det er ingen enkel oppgave. For inneværende skoleår er fraværstallene først klare høsten 2022.

– Vi har dessverre ikke data på hvor høyt det faktiske fraværet er for elevene, forteller avdelingsleder i Utdanningsdirektoratet, Irene Hilleren.

Deres tall viser kun det fraværet som ville vært ført på vitnemål eller kompetansebevis. I år er det midlertidig unntak fra reglene om fraværsgrensen, og fravær av helseårsaker skal ikke føres.

Hvordan er fraværet på din skole for tiden? Høyere enn før. Det er likt som før. Lavere enn før. Vet ikke.

Det midlertidige unntaket innebærer at elever ikke trenger å gå til fastlegen for å dokumentere sykefraværet sitt. Elever over 18 år kan bruke egenmelding, mens yngre elever må ha foreldremelding.

Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i enkeltfag vil fortsatt miste karakteren i faget.

FØLGER FRAVÆRET: Avdelingsleder i Utdanningsdirektoratet, Irene Hilleren, opplyser at UDIR utreder mulighetene for en fraværsindikator som gir et bredere bilde av fraværet.

Endringene i hvilket fravær som skal føres gjør at man ikke vet hvor mye elevene er borte.

– Vi er i prosess med å utrede mulighetene for å lage en ny fraværsindikator som vil inkludere alt fraværet. Dette vil gi oss et bredere bildet av fraværet, opplyser Hilleren i UDIR.

Kunnskapsministeren står fast ved avgjørelsen

Himanshu Gulati reagerer på at man ikke gjeninnfører fraværsgrensen når pandemiens tiltak er historie.

– Det handler om hvilket signal vi sender ungdommen. Det er ikke greit å være borte, bare fordi eksamen er avlyst.

– Man gjør elevene en bjørnetjeneste. De går glipp av viktig kunnskap, og forberedes ikke til videre skolegang og arbeid. Taperne her er elevene selv, mener Gulati.

Den opprinnelige fraværsgrensen ble innført i 2015, mens Frp satt i regjering med Høyre.

VG har spurt kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) om det var riktig å bestemme at fraværsgrensen skulle midlertidig avskaffes ut skoleåret, og ikke vurdere situasjonen underveis.

ENDRES IKKE: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er klar på at unntaket fra fraværsgrensen kommer til å gjelde ut skoleåret.

Kunnskapsdepartementet viser til Brennas tidligere svar til VG, og opplyser at det ikke er noen endring i disse.

– Det midlertidige unntaket kommer til å gjelde ut skoleåret. Hyppige endringer i et så sentralt regelverk som fraværsgrensen er arbeidskrevende og forvirrende for både elever, foresatte, lærere og skolene, har Brenna uttalt til VG tidligere i mai.

Selv mener kunnskapsministeren elevene fortsatt har gode grunner til å møte opp på skolen frem til sommerferien.

– Skoleåret er ikke over, standpunktkarakterene er ikke satt ennå og mange skal sikkert videre til studier over sommeren, sa Brenna til VG tidligere i måneden.

Har du tips i denne saken? Kontakt VGs journalist her.