Kjæresteparet flyktet for livet i Kongsberg: − Løp, løp for livet

BUSKERUD TINGRETT (VG) Det var høydramatisk for den unge kvinnen som møtte Espen Andersen Bråthen (38) i Coop-garasjen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg er helt gelé i kroppen, jeg klarer ikke å reagere. Jeg klarer ikke skjønne at han skal skyte på nytt, før jeg plutselig blir dyttet av kjæresten min inn i en gang, hvor jeg da faller fordi beina mine er helt gelé.

Sofie Anastasia Labahå og kjæresten hadde nettopp parkert bilen i garasjeanlegget til Coop Extra da de møtte på Bråthen rundt klokken 18.10 onsdag 13. oktober i fjor.

De to skulle bare levere en pakke på butikken.

– Vi kjører inn i garasjen til parkeringen til Coop Extra. Vi går ut av bilen begge to, og går mot bagasjeluken for det er der vi har en pakke.

Hun forteller at de blir stående og prate utenfor bilen før de hører et smell i veggen over dem.

– Jeg tenker det er en fugl eller et fuglerede over meg, så snur jeg meg og ser rett på en mann. Han står med en veldig bred kroppsholdning, brede bein. Han bærer et våpen, sier hun.

Flykter for livet

Labahå forteller at hun blir stående ganske lenge og se på Bråthen.

– Han lader da våpenet på nytt og gjør seg klar til å skyte. Jeg er helt gelé i kroppen, jeg klarer ikke å reagere. Kroppen er helt lammet, sier hun.

Hun forteller at hun plutselig blir dyttet inn i gangen av kjæresten sin, som roper at de må løpe.

Den unge kvinnen forteller om febrilske scener da hun faller på dørstokken og ikke klarer å komme seg opp igjen, fullt vitende om at Bråthen ikke er mange meter unna.

Plutselig hører hun nok et smell.

– Jeg hører et skudd, og det er et skudd som blir skutt i veggen bak meg, sier hun.

«Løp for livet»

Paret kommer seg omsider opp og ut hovedinngangen til Coop.

– Jeg er på det tidspunktet så stresset og redd at jeg bare klarer å rope «løp, løp for livet», sier hun.

Da de kommer ut og i sikkerhet, ringer kjæresten til politiet.

Labahå forteller at hendelsen har satt dype spor i henne.

– Det har vært en skremmende opplevelse, kvalmende opplevelse, dramatisk. En kveld fylt med redsel, tårer og frykt, sier hun.

Erkjente straffskyld

Onsdag startet rettssaken mot Espen Andersen Bråthen i Buskerud tingrett.

Bråthen står tiltalt for fem drap, elleve drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler begått 13. oktober i fjor. Flere av drapene skjedde innendørs, hjemme hos ofrene.

Påtalemyndigheten har varslet at de vil legge ned påstand om tvungen psykisk helsevern.

Onsdag var første gang offentligheten fikk høre Espen Andersen Bråthens forklaring om angrepet. Han erkjenner straffskyld for hele tiltalen.

Han avbrøt imidlertid sin forklaring før rettsdagen var over.

Da retten ble satt torsdag, sa Bråthen at han heller ikke da ønsket å fortsette sin forklaring.